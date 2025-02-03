2 дня
Путешествие в Каппадокию на автобусе
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Каппадокия - захватывающее чудо света (автобусный тур)
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Расписание: Понедельник, четверг, суббота 6:00
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Каппадокия: двухдневный премиум-тур с проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 3:00 (точное время выезда зависит от расположения отеля).
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$110 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Необычные»
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