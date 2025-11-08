Откройте для себя Каппадокию в этом двухдневном туре из Антальи, который включает проживание на одну ночь в 3-звездочном отеле.
Исследуйте подземный город с включенным билетом и выберите один из вариантов, включая полет на воздушном шаре или пребывание в пещерном отеле.
Описание тура
Комфортное размещение и заслуженный отдых Этот тур — это не только исследование, но и возможность расслабиться. В спокойной атмосфере Каппадокии вы будете размещены в 3-звездочном отеле. В уютных номерах вы сможете отдохнуть, насладиться уникальными пейзажами региона и открыть для себя местную кухню. Впечатляющая природа и насыщенные историей открытия Природа Каппадокии напоминает настоящую сказку. Каменные столбы, подземные города, долины и скальные образования являются главными богатствами региона. В этом туре, начинающемся из Анталии, у вас будет возможность посетить ключевые места:
- Перибаджалары (каменные столбы);
- деревня Чавушин;
- крепость Ортхисар;
- долина Деверент;
- долина Любви;
- крепость Учхисар;
подземный город Каяшехир. Подземные города Каппадокии: Каяшехир Каппадокия на протяжении истории служила домом для многих цивилизаций. Поэтому её подземные города пользуются большой популярностью. Подземный город Каяшехир — один из самых интересных объектов региона. Незабываемое приключение на воздушном шаре Одной из первых ассоциаций с Каппадокией являются полёты на воздушных шарах. Утренний тур на воздушном шаре подарит вам возможность наблюдать такие красоты, как Перибаджалары и Голубиная долина, с неба. Местные деликатесы и прикосновение к культуре Каппадокии Кухня Каппадокии также весьма примечательна. Во время тура вы сможете попробовать местные деликатесы, такие как традиционное блюдо «тести-кебаб». Каппадокия: отдых и исследование Исследование Каппадокии позволит вам насладиться природными и историческими красотами, а также расслабиться в её умиротворяющей атмосфере. Этот двухдневный тур из Анталии вглубь Каппадокии обеспечит вам обновление как в духовном, так и в физическом плане. Важная информация:.
- Отлучение от экскурсии запрещено, в связи с действием страхового полиса организатора. Отлучение — это сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полет на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения, не присутствующие в программе экскурсии и не согласованные с организаторами).
- Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона.
- Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также другие развлечения.
- Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности.
- Детям до 4 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках).
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
- App (Viber, ник Telegram), по которому организатор может связаться с Вами.
Понедельник, четверг, суббота в 03:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы Ликийского Тавра
- Города Конья, Аксарай, Невшехир
- Гора Хасан
- Подземный город Каяшехир
- Античный город Ортахисар (Средний замок)
- Долина Деврент
- Долина мечты
- Мастерская по изготовлению глиняной посуды
- Каменистый город Чавушин: Посещение
- Церквовь Святого Иоанна Крестителя
- Долина любви
- Античный город Гёреме и Секретный сад
- Национальный парк Красной долины
- Река Кызылырмак
- Центр камня Анатолии
- Третий замок (1300 м)
- Конья
Что включено
- Посещение всех локаций и долин в основной программе экскурсии
- Проживание в отеле White Stone (Ургуп)
- Входной билет в подземный город
- Ужин и завтрак в отеле
- Вода в автобусе
- Услуги русскоговорящего экскурсовода
- Трансфер от и до вашего места проживания
- Страховой полис на время экскурсии
Что не входит в цену
- Напитки, в том числе в отеле
- Панорама воздушных шаров на рассвете (1.5 часа) - 30.$
- Ночное лазерное шоу в Музее Зельве «История Каппадокии» (35 минут) - 25.$
- Доплата за размещение в одноместном номере - 15.$
- Полет на воздушном шаре в долине Гёреме - Стоимость 120.€ - 250.€/чел (в долине летают до 150 шаров), уточнять стоимость полета на желаемую для вас дату
- Проживание в пещерном отеле - 30.$ /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, суббота в 03:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 117 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Marina
8 ноя 2025
Обещанной воды в автобусе не было в дороге и туда и обратно.
Ф
Февронья
7 ноя 2025
Не в первый раз ездим на подобные экскурсии, но эта была наихудшей! Начнем с того, что информация об отеле на сайте указана неверная. Мы когда выбирали организатора, ссылались именно на
Т
Татьяна
4 ноя 2025
Хочу поехать снова в волшебную страну.
Ю
Юлия
2 ноя 2025
Очень понравилось, насыщенные дни и экскурсии, вкусная еда, хорошо встретили и довезли. Экскурсовод Кайрат очень крутой, всё поможет и подскажет!) Летали на воздушных шарах - восторг!!! Обязательно стоит съездить и увидеть такую красоту)
А
Анна
2 ноя 2025
Все понравилось, гостиница, еда, экскурсия прошла отлично. Гид Гарик четкий и с чувством юмора.
О
Ольга
29 окт 2025
Очень нехорошее впечатление.
Ю
Юлия
28 окт 2025
Большое спасибо за экскурсию! Все очень понравилось. Очень интересный маршрут. Хороший гид,много информации. Отель и питание отличное. Обязательно поедем ещё,рекомендую однозначно.
А
Анна
25 окт 2025
Экскурсия понравилась. Остались под впечатлением😍. Конечно дорога из Анталии долгая, но … … оно того стоит правда. Вся усталость прошла после этих великолепных видов. Так же хочу отметить то, что
О
Ольга
24 окт 2025
Первый раз купили экскурсию через сайт, немного переживали, но всё прошло отлично. Это была захватывающая экскурсия, очень много-много незабываемых впечатлений и крутых ФОТОК, наш гид Гарик очень много рассказывал интересного,
Н
Надежда
21 окт 2025
Покупали тур в Каппадокию с мужем 20-21.10.2025г. Была отличная погода для полёта 21.10 и шары полетели! Мы остались в полном восторге! Всё было идеально, начиная от организации, заканчивая самими видами
Д
Дарья
19 окт 2025
Гарик супер экскурсовод давно не встречала таких заботливых гидов вс отзывы правда съездила прекрасно все зашло
L
Lyana
19 окт 2025
Посетила прекрасную 2-х дневную экскурсию по Каппадокии с замечательным Гидом Гайратом🔥👍 В Каппадокии я не впервые, но в этот раз побывала в некоторых местах и локациях впервые. Подземный город KayaSehir,
D
Daria
19 окт 2025
Гарик супер экскурсовод давно не встречала таких заботливых гидов вс отзывы правда съездила прекрасно все зашло
Т
Татьяна
14 окт 2025
Советую своим друзьям воспользоваться услугами этого гида. Он отлично разбирается в материале и умеет увлекательно рассказывать. Гарантирую, что экскурсия принесёт массу положительных эмоций!
П
Полина
14 окт 2025
Прекрасная экскурсия, лучший гид Гарик! Все успели четко по времени, посмотрели все локации, Гарик делал остановки в местах, где не останавливались другие группы, помогал сделать лучшие фотографии) С погодой повезло
