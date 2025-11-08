Мои заказы

Испытайте волшебство Каппадокии: 2-дневный тур мечты из Анталии

Испытайте волшебство Каппадокии
Откройте для себя Каппадокию в этом двухдневном туре из Антальи, который включает проживание на одну ночь в 3-звездочном отеле.

Исследуйте подземный город с включенным билетом и выберите один из вариантов, включая полет на воздушном шаре или пребывание в пещерном отеле.
4.6
117 отзывов
Описание тура

Комфортное размещение и заслуженный отдых Этот тур — это не только исследование, но и возможность расслабиться. В спокойной атмосфере Каппадокии вы будете размещены в 3-звездочном отеле. В уютных номерах вы сможете отдохнуть, насладиться уникальными пейзажами региона и открыть для себя местную кухню. Впечатляющая природа и насыщенные историей открытия Природа Каппадокии напоминает настоящую сказку. Каменные столбы, подземные города, долины и скальные образования являются главными богатствами региона. В этом туре, начинающемся из Анталии, у вас будет возможность посетить ключевые места:
  • Перибаджалары (каменные столбы);
  • деревня Чавушин;
  • крепость Ортхисар;
  • долина Деверент;
  • долина Любви;
  • крепость Учхисар;
подземный город Каяшехир. Подземные города Каппадокии: Каяшехир Каппадокия на протяжении истории служила домом для многих цивилизаций. Поэтому её подземные города пользуются большой популярностью. Подземный город Каяшехир — один из самых интересных объектов региона. Незабываемое приключение на воздушном шаре Одной из первых ассоциаций с Каппадокией являются полёты на воздушных шарах. Утренний тур на воздушном шаре подарит вам возможность наблюдать такие красоты, как Перибаджалары и Голубиная долина, с неба. Местные деликатесы и прикосновение к культуре Каппадокии Кухня Каппадокии также весьма примечательна. Во время тура вы сможете попробовать местные деликатесы, такие как традиционное блюдо «тести-кебаб». Каппадокия: отдых и исследование Исследование Каппадокии позволит вам насладиться природными и историческими красотами, а также расслабиться в её умиротворяющей атмосфере. Этот двухдневный тур из Анталии вглубь Каппадокии обеспечит вам обновление как в духовном, так и в физическом плане. Важная информация:.
  • Отлучение от экскурсии запрещено, в связи с действием страхового полиса организатора. Отлучение — это сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полет на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения, не присутствующие в программе экскурсии и не согласованные с организаторами).
  • Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона.
  • Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также другие развлечения.
  • Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности.
  • Детям до 4 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках).
  • При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
  • App (Viber, ник Telegram), по которому организатор может связаться с Вами.

Понедельник, четверг, суббота в 03:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Горы Ликийского Тавра
  • Города Конья, Аксарай, Невшехир
  • Гора Хасан
  • Подземный город Каяшехир
  • Античный город Ортахисар (Средний замок)
  • Долина Деврент
  • Долина мечты
  • Мастерская по изготовлению глиняной посуды
  • Каменистый город Чавушин: Посещение
  • Церквовь Святого Иоанна Крестителя
  • Долина любви
  • Античный город Гёреме и Секретный сад
  • Национальный парк Красной долины
  • Река Кызылырмак
  • Центр камня Анатолии
  • Третий замок (1300 м)
  • Конья
Что включено
  • Посещение всех локаций и долин в основной программе экскурсии
  • Проживание в отеле White Stone (Ургуп)
  • Входной билет в подземный город
  • Ужин и завтрак в отеле
  • Вода в автобусе
  • Услуги русскоговорящего экскурсовода
  • Трансфер от и до вашего места проживания
  • Страховой полис на время экскурсии
Что не входит в цену
  • Напитки, в том числе в отеле
  • Панорама воздушных шаров на рассвете (1.5 часа) - 30.$
  • Ночное лазерное шоу в Музее Зельве «История Каппадокии» (35 минут) - 25.$
  • Доплата за размещение в одноместном номере - 15.$
  • Полет на воздушном шаре в долине Гёреме - Стоимость 120.€ - 250.€/чел (в долине летают до 150 шаров), уточнять стоимость полета на желаемую для вас дату
  • Проживание в пещерном отеле - 30.$ /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, суббота в 03:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 117 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
105
4
6
3
2
2
1
1
3
M
Marina
8 ноя 2025
Обещанной воды в автобусе не было в дороге и туда и обратно.
Множество бесполезных остановок с целью развести туристов на покупки вещей с оверпрайсом. На этих остановках мы стояли по часу
читать дальше

и больше, когда на остановках в красивых местах гид давал нам по 15 минут.
Было интересно послушать историю Турции во время экскурсии, но гида было очень сложно понимать.
Обеды проходят в местах, где рядом нет ничего другого, поэтому были вынуждены платить 15 евро за обеды, которые этих денег не стоили, не включены никакие напитки, даже чай (и это в Турции!).
Оценить другие доп услуги не представилось возможности, так как на закат мы не успели, а шары в нашу поездку не поднимались (об этом, к огромнейшему сожалению, узнать можно только уже в пути).
На обратном пути после пересадки из общего большого автобуса нам нужно было возвращаться в нашу анталию, это дальше всех из регионов, которые были на экскурсии, но несмотря на это к нам еще подсадили людей из отелей Сиде и нам пришлось заезжать в три отеля Сиде, перед тем как наконец-то уже отправиться в Анталию. Логистика - лишь бы сэкономить, об удобстве людей никто не думает. Также до места встречи из анталии и обратно мы ехали на миниавтобусе, который был забит полностью, это очень неудобно и тесно.

Ф
Февронья
7 ноя 2025
Не в первый раз ездим на подобные экскурсии, но эта была наихудшей! Начнем с того, что информация об отеле на сайте указана неверная. Мы когда выбирали организатора, ссылались именно на
читать дальше

отель, чтобы он не был пещерным. Потому что в таких отелях обычно очень холодно. Поэтому мы выбрали организатора с обычным современным отелем. В итоге приезжаем в отель, а нас заселяют в совершенно другой отель. Кондиционер сильно не помогает, нам говорят, что полы с отоплением, но они ледяные. Ладно это, но гид Гарик это простой наихудший гид, такого ужасного гида нужно еще поискать. Начал поднимать на нас голос, переходить на личности и оскорблять. Орал на весь отель, что тур взяли всего лишь за 30$ и видите ли, понтуемся тут. Ему бы сначала научиться с людьми общаться и русский язык свой подтянуть. Очень непонятная речь у гида, информацию уловить очень сложно, каша в голове. Организатор признал вину, что на сайте указано неверная информация про отель. Обещал, что гид извиниться за свое поведение, но извинений мы так и не дождались. Одни обещания, а проблемы так и не решили! Спасибо хозяину отеля за адекватное поведение, дал нам обогреватель и дополнительные одеяла. Не советуем данного организатора, а гида надо уволить!

Т
Татьяна
4 ноя 2025
Хочу поехать снова в волшебную страну.
Ю
Юлия
2 ноя 2025
Очень понравилось, насыщенные дни и экскурсии, вкусная еда, хорошо встретили и довезли. Экскурсовод Кайрат очень крутой, всё поможет и подскажет!) Летали на воздушных шарах - восторг!!! Обязательно стоит съездить и увидеть такую красоту)
А
Анна
2 ноя 2025
Все понравилось, гостиница, еда, экскурсия прошла отлично. Гид Гарик четкий и с чувством юмора.
О
Ольга
29 окт 2025
Очень нехорошее впечатление.
Гид очень плохо излагал историческую информацию на русском, хотя видно: знает и интересуется историей. Но передача информации для группы ужасная.
Программа не соответствовала описанию. Логистика была выстроена таким образом,
читать дальше

что необходимые объекты для посещения более половины не посетили.
Вместо обеда на месте исторического объекта для посещения по программе, обед был в ресторане на дороге. Вместо остановок для фотосессии на обьектах по программе, остановок не было и фотосессии тоже, объект показывали из окна автобуса уже на приличном расстоянии и предлагали просто на него обратить внимание. Вместо посещения или даже осмотра, например римских бань, церкви… по списку, были увидены только таблички - указатели на них. Программа первого дня была выполнена на 30 %, ни ремесла керамики, ни церкви Нино… проще написать, что по программе посетили всего 3 объекта из списка первого дня. Программа второго дня была полностью не выполнена: ни Голубиной долины, ни крепости 1300 м…, ни одного пункта по второму дню не посетили - вместо отвезли на два объекта коммерции (обработка камня не в Гереме и магазин сладостей и чая.), совсем в другой стороне от Голубиной долины.
Особое внимание хочется уделить дополнительной услуге, которую собрали деньги. На обещанный полноценный закат опоздали по причине, якобы пробки. Оплаченную полностью услугу не получили, впечатление негативное. Компания исполнитель никак это не комментирует.

Ю
Юлия
28 окт 2025
Большое спасибо за экскурсию! Все очень понравилось. Очень интересный маршрут. Хороший гид,много информации. Отель и питание отличное. Обязательно поедем ещё,рекомендую однозначно.
А
Анна
25 окт 2025
Экскурсия понравилась. Остались под впечатлением😍. Конечно дорога из Анталии долгая, но … … оно того стоит правда. Вся усталость прошла после этих великолепных видов. Так же хочу отметить то, что
читать дальше

нам достался классный гид. Гайрат очень позитивный и приятный парень. Понравилось, то что человек думает о своих скиентах. Во всём помог, на все вопросы ответил, рассказывал всё доступно и интересно. Подсказывал где лучше и выгоднее купить сувениры. Спасибо))))
Ребенка укачало, дал лекарство. Спасибо ☺️
Вечером всем своим клиентам дал номер и сказал если что-то случится ночью или нужны будут лекарство, звоните пишите.
В общем всё прошло на позитиве. Везде успели теперь миллион классных фото в телефоне. Берите тур, не пожалеете.

О
Ольга
24 окт 2025
Первый раз купили экскурсию через сайт, немного переживали, но всё прошло отлично. Это была захватывающая экскурсия, очень много-много незабываемых впечатлений и крутых ФОТОК, наш гид Гарик очень много рассказывал интересного,
читать дальше

про местные достопримечательности про быт и жизнь! Было интересно послушать и узнать новое про Турцию. Всегда приходил на помощь и пофоткать и видос заснять. Очень хотели увидеть полёт шаров, волновались что не запустят из-за неподходящих погодных условий. Наш гид по опыту опредили куда лучше поехать, чтобы точно их увидеть! Отдельный респект
Спасибо за экскурсию!

Н
Надежда
21 окт 2025
Покупали тур в Каппадокию с мужем 20-21.10.2025г. Была отличная погода для полёта 21.10 и шары полетели! Мы остались в полном восторге! Всё было идеально, начиная от организации, заканчивая самими видами
читать дальше

на экскурсии! Поверьте, оно того стоит 😊 Трансфер забрал нас от дома, где мы останавливались в Анталии, привёз на общую точку сбора на автобус. Нам дали ещё немного отдохнуть (было раннее утро), а далее наш гид Гайрат (Гарик) начал экскурсию по дороге, сразу видно серьезное отношение к своему делу (я сама экскурсовод). Два дня мы были под пристальным вниманием заботливого гида, который не только рассказывал историю разных достопримечательностей, но и был максимально наблюдательным (вдруг кому плохо, помогал торговаться на сувенирных точках, четко соблюдал тайминг - собирал всех вовремя и тд.). Гарик сразу предупредил, что покажет Турцию своими глазами, так и произошло - самые лучшие места, самые выгодные локации, самая вкусная еда! Остановки каждые 2-3ч. Очень довольны отелем, куда нас заселили, почувствовали себя приближенными Османских императоров. В отеле тепло, есть все предметы первой необходимости, ужин и завтрак тоже понравились (хороший шведский стол). Но самое главное - два дня экскурсий, с раннего утра и до позднего вечера, всё было отлично! Нам очень повезло с погодой, боялись, что шары могут не взлететь, но как здорово, когда мечты сбываются 😊 Огромное спасибо организаторам, гиду, всему причастному персоналу (оперативно отвечали нам в мессенджерах)! ❤️

Д
Дарья
19 окт 2025
Гарик супер экскурсовод давно не встречала таких заботливых гидов вс отзывы правда съездила прекрасно все зашло
L
Lyana
19 окт 2025
Посетила прекрасную 2-х дневную экскурсию по Каппадокии с замечательным Гидом Гайратом🔥👍 В Каппадокии я не впервые, но в этот раз побывала в некоторых местах и локациях впервые. Подземный город KayaSehir,
читать дальше

скальный город Чавушин, Долина Воображения, церковь Иоанна Крестителя оставили неизгладимое впечатление! А вечером, с Гайратом отправились смотреть на закат в Красную Долину. Гайрат устроил для всех нас настоящий праздник, с музыкой, вином и китайскими фонариками, которые желающие отправляли в небо♥️🔥 Отель, в котором остановились, полностью устроил👍 В тур включен завтрак и ужин, а также горячие напитки (чай, кофе). В номерах тепло, чисто, есть чайник и набор чая и кофе. По дизайну отель очень интересный, можно рассматривать, ходить по коридорам - лабиринтам и по лестницам вверх и вниз. Ресторан отеля имеет выход на просторные веранды с видом на горы и местные дома и отели. Вечером зажигают очаг на дровах и становится очень уютно и тепло. 🔥
Еда вкусная, я наелась и осталась довольна. Готовят женщины-турчанки, которые рады всем гостям отеля.
Группа на экскурсию также подобралась замечательная, все получили массу удовольствия и впечатлений об этой поездке. Обязательно приеду в сказочно-волшебную Каппадокию еще раз. Полностью устроили цены за тур компании Спутник8 и за все дополнительные услуги, которыми я воспользовалась. Буду рекомендовать друзьям и знакомым. Однозначно 5 звёзд!

D
Daria
19 окт 2025
Гарик супер экскурсовод давно не встречала таких заботливых гидов вс отзывы правда съездила прекрасно все зашло
Т
Татьяна
14 окт 2025
Советую своим друзьям воспользоваться услугами этого гида. Он отлично разбирается в материале и умеет увлекательно рассказывать. Гарантирую, что экскурсия принесёт массу положительных эмоций!
П
Полина
14 окт 2025
Прекрасная экскурсия, лучший гид Гарик! Все успели четко по времени, посмотрели все локации, Гарик делал остановки в местах, где не останавливались другие группы, помогал сделать лучшие фотографии) С погодой повезло
читать дальше

- увидели шикарный закат, встретили великолепный рассвет, шары смотрели на джипах. Очень понравилась гостиница - мы не доплачивали за пещеру, но даже "обычный" отель был отделан камнем, очень атмосферно, в номере было джакузи, что очень удивило) Единственное - в октябре утром и вечером очень холодно, стоит брать тонкие пуховики, шарфы и теплые носки, закрытую обувь.

