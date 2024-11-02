Индивидуальный тур в Каппадокию с выездом из Антальи, Белека, Кемера, Сиде и Аланьи

Полюбоваться причудливыми долинами, заглянуть в гончарную мастерскую и отведать кухню Коньи
За 2 дня вы увидите самые знаменитые локации Каппадокии: крепость Учхисар, долины Монахов, Любви и Воображения, подземный город Каяшехир и другие.

Я расскажу вам, почему Каппадокию называют «страной прекрасных лошадей», и раскрою происхождение наименований долин.

У вас будет возможность полетать на воздушном шаре и пофотографироваться на их фоне, понаблюдать за работой местных керамистов и отведать знаменитую кухню города Конья.
Индивидуальный тур в Каппадокию с выездом из Антальи, Белека, Кемера, Сиде и Аланьи
Индивидуальный тур в Каппадокию с выездом из Антальи, Белека, Кемера, Сиде и Аланьи
Индивидуальный тур в Каппадокию с выездом из Антальи, Белека, Кемера, Сиде и Аланьи
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00

Описание тура

Организационные детали

Не забудьте взять с собой тёплую одежду и паспорт.

Тур проведёт один из наших профессиональных гидов-историков на русском языке.

Вы можете выбрать время выезда из вашего отеля.

Проживание. 1 ночь в отеле в Каппадокии, размещение 2-местное. Возможно 1-местное за доплату.

Питание. Включены 2 завтрака и ужин в 1-й день.

Транспорт. Тур проводим на одном из наших комфортных авто: Mersedes Sprinter или Mersedes Vito.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, крепость Учхисар, долины Монахов и Любви, Гёреме и посещение гончарной мастерской

Заберём вас от вашего отеля около 4:00 и отправимся в путь. По дороге сделаем остановку для завтрака.

Первым местом посещения станет город-крепость Учхисар, вырубленный в скале. Пообедаем здесь же и продолжим знакомство с необычными ландшафтами Каппадокии. Посетим долины Монахов и Любви, полюбуемся причудливыми «дымоходами фей», похожими на грибы. Погуляем по Гёреме — настоящему музею под открытым небом. Остановимся у Красной реки и заглянем в один из подземных городов.

Во второй половине дня побываем в гончарной мастерской, где вы понаблюдаете за работой турецких мастеров. Вечером разместимся в отеле и отдохнём.

Встреча, крепость Учхисар, долины Монахов и Любви, Гёреме и посещение гончарной мастерскойВстреча, крепость Учхисар, долины Монахов и Любви, Гёреме и посещение гончарной мастерскойВстреча, крепость Учхисар, долины Монахов и Любви, Гёреме и посещение гончарной мастерскойВстреча, крепость Учхисар, долины Монахов и Любви, Гёреме и посещение гончарной мастерскойВстреча, крепость Учхисар, долины Монахов и Любви, Гёреме и посещение гончарной мастерскойВстреча, крепость Учхисар, долины Монахов и Любви, Гёреме и посещение гончарной мастерскойВстреча, крепость Учхисар, долины Монахов и Любви, Гёреме и посещение гончарной мастерскойВстреча, крепость Учхисар, долины Монахов и Любви, Гёреме и посещение гончарной мастерскойВстреча, крепость Учхисар, долины Монахов и Любви, Гёреме и посещение гончарной мастерскойВстреча, крепость Учхисар, долины Монахов и Любви, Гёреме и посещение гончарной мастерскойВстреча, крепость Учхисар, долины Монахов и Любви, Гёреме и посещение гончарной мастерской
2 день

Воздушные шары, долина Воображения, караван-сарай и кухня Коньи

Сегодня те, кто мечтал полетать на воздушном шаре, смогут осуществить свою мечту! Для остальных мы организуем поездку на панорамную площадку, где будет возможность устроить красивую фотосессию на фоне живописной долины и неба, усыпанного разноцветными куполами шаров.

Затем побываем в долине Воображения, многие скальные формы в которой похожи на верблюдов. Доедем до города Аксарай и осмотрим один из караван-сараев, служивший временным пристанищем для караванов, следовавших по торговому пути. После приедем в Конью, и вы отведаете знаменитую на всю Турцию местную кухню.

К вечеру отвезём вас обратно в ваш отель.

Воздушные шары, долина Воображения, караван-сарай и кухня КоньиВоздушные шары, долина Воображения, караван-сарай и кухня КоньиВоздушные шары, долина Воображения, караван-сарай и кухня КоньиВоздушные шары, долина Воображения, караван-сарай и кухня КоньиВоздушные шары, долина Воображения, караван-сарай и кухня КоньиВоздушные шары, долина Воображения, караван-сарай и кухня КоньиВоздушные шары, долина Воображения, караван-сарай и кухня КоньиВоздушные шары, долина Воображения, караван-сарай и кухня КоньиВоздушные шары, долина Воображения, караван-сарай и кухня Коньи

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака и ужин в 1-й день
  • Трансфер в Каппадокию от вашего места проживания в Анталье, Белеке, Сиде, Кемере, Алании и обратно
  • Входные билеты (кроме Гёреме)
Что не входит в цену
  • Проезд до места старта (Анталья, Белек, Сиде, Кемер или Алания) и обратно в ваш город
  • Доплата за 1-местное размещение (при необходимости)
  • Ужин во 2-й день, обеды, напитки
  • Полёт на воздушном шаре
  • Поездка на панорамную площадку
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберём вас у вашего отеля из любого из этих городов: Анталья, Белек, Сиде, Кемер, Алания. Время встречи - около 4:00
Завершение: Привезём вас вечером в любой из этих городов: Анталья, Белек, Сиде, Кемер, Алания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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