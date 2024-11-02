Я расскажу вам, почему Каппадокию называют «страной прекрасных лошадей», и раскрою происхождение наименований долин.
У вас будет возможность полетать на воздушном шаре и пофотографироваться на их фоне, понаблюдать за работой местных керамистов и отведать знаменитую кухню города Конья.
Описание тура
Организационные детали
Не забудьте взять с собой тёплую одежду и паспорт.
Тур проведёт один из наших профессиональных гидов-историков на русском языке.
Вы можете выбрать время выезда из вашего отеля.
Проживание. 1 ночь в отеле в Каппадокии, размещение 2-местное. Возможно 1-местное за доплату.
Питание. Включены 2 завтрака и ужин в 1-й день.
Транспорт. Тур проводим на одном из наших комфортных авто: Mersedes Sprinter или Mersedes Vito.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Встреча, крепость Учхисар, долины Монахов и Любви, Гёреме и посещение гончарной мастерской
Заберём вас от вашего отеля около 4:00 и отправимся в путь. По дороге сделаем остановку для завтрака.
Первым местом посещения станет город-крепость Учхисар, вырубленный в скале. Пообедаем здесь же и продолжим знакомство с необычными ландшафтами Каппадокии. Посетим долины Монахов и Любви, полюбуемся причудливыми «дымоходами фей», похожими на грибы. Погуляем по Гёреме — настоящему музею под открытым небом. Остановимся у Красной реки и заглянем в один из подземных городов.
Во второй половине дня побываем в гончарной мастерской, где вы понаблюдаете за работой турецких мастеров. Вечером разместимся в отеле и отдохнём.
Воздушные шары, долина Воображения, караван-сарай и кухня Коньи
Сегодня те, кто мечтал полетать на воздушном шаре, смогут осуществить свою мечту! Для остальных мы организуем поездку на панорамную площадку, где будет возможность устроить красивую фотосессию на фоне живописной долины и неба, усыпанного разноцветными куполами шаров.
Затем побываем в долине Воображения, многие скальные формы в которой похожи на верблюдов. Доедем до города Аксарай и осмотрим один из караван-сараев, служивший временным пристанищем для караванов, следовавших по торговому пути. После приедем в Конью, и вы отведаете знаменитую на всю Турцию местную кухню.
К вечеру отвезём вас обратно в ваш отель.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака и ужин в 1-й день
- Трансфер в Каппадокию от вашего места проживания в Анталье, Белеке, Сиде, Кемере, Алании и обратно
- Входные билеты (кроме Гёреме)
Что не входит в цену
- Проезд до места старта (Анталья, Белек, Сиде, Кемер или Алания) и обратно в ваш город
- Доплата за 1-местное размещение (при необходимости)
- Ужин во 2-й день, обеды, напитки
- Полёт на воздушном шаре
- Поездка на панорамную площадку
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты