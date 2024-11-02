Заберём вас от вашего отеля около 4:00 и отправимся в путь. По дороге сделаем остановку для завтрака.

Первым местом посещения станет город-крепость Учхисар, вырубленный в скале. Пообедаем здесь же и продолжим знакомство с необычными ландшафтами Каппадокии. Посетим долины Монахов и Любви, полюбуемся причудливыми «дымоходами фей», похожими на грибы. Погуляем по Гёреме — настоящему музею под открытым небом. Остановимся у Красной реки и заглянем в один из подземных городов.

Во второй половине дня побываем в гончарной мастерской, где вы понаблюдаете за работой турецких мастеров. Вечером разместимся в отеле и отдохнём.