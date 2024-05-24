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Авторский тур
5 дней
Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
Побывать в подземном городе, увидеть «дымоходы фей» и застать восход с видом на воздушные шары
Начало: Автовокзал Антальи, 19:00
13 окт в 19:00
14 окт в 08:00
$560 за человека
скидка
20%
Авторский тур
1 день 14 часов
В космическую Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Анталии
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
10 июня в 03:00
13 июня в 03:00
70$56 за человека
скидка
17%
Авторский тур
1 день 14 часов
Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
Начало: Ваш отель
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
65$54 за человека
Авторский тур
1 день 7 часов
Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
10 июня в 02:00
12 июня в 02:00
$199 за человека
Авторский тур
1.5 день
Несравненная Каппадокия - тур на самолёте
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Четверг, Пятница, Суббота
12 июня в 03:00
13 июня в 03:00
от $240 за человека
Авторский тур
1 день 14 часов
Тур по волшебным местам фантастической Каппадокии, туфовый отель
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
10 июня в 04:30
13 июня в 04:30
$48 за человека
Авторский тур
2 дня
Каппадокия - приключение в духе Индианы Джонса и охота за фотошедеврами
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$1 500 за всё до 4 чел.
Авторский тур
1.5 день
Каппадокия DELUXE на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Поедельник, Четверг, Суббота
10 июня в 04:30
13 июня в 04:30
$110 за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинги, комфорт и отдых на море: из Антальи в Каппадокию с заездом в Сиде
Исследовать коридоры пещеры на лодке, увидеть 8 долин и руины амфитеатра на 10 000 человек
Начало: Анталья, аэропорт, после 12:00
9 ноя в 12:00
$1 225 за человека
Авторский тур
8 дней
Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи
Посетить нетипичные и дикие локации, отдохнуть на море в Сиде и побродить по пещерному городу
Начало: Анталья, аэропорт, 12:30
28 сен в 12:30
19 окт в 12:30
$1 225 за человека
Авторский тур
2 дня
Экспресс-тур в Каппадокию с включённым перелётом из Антальи
Побывать в Зельве, посетить Аванос и увидеть закатное небо над «Тремя красавицами»
Начало: Время трансфера из отеля разное в зависимости от р...
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
$300 за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна24 мая 2024Все супер! Каппадокия изумительна и прекрасна и дело не только в шарах, хотя они безусловно являются определённым шармом этого места.
- ДДарья23 мая 2024Самая лучшая поездка, которая у меня была! Каппадокия прекрасная, оч хороший гид, влюбил в Турцию! Такую долгую дорогу не почувствовали,
- ААнжелика21 мая 2024Только что вернулась с экскурсии и пока впечатления свежие, хочу поделиться. Экскурсия о-о-очень понравилась впечатление сильное оставила (естественно положительное). Гид
- ААлександра26 марта 2024Мне очень понравилась Каппадокия. Здорово смотреть как в небо взмывают десятки воздушных шаров над долиной. В пещерных домиках потрясающая акустика. Я почувствовала, что это моё место. Трудностей не было, одни восхищения необычным рельефом. Всем рекомендую!!!
- ТТатьяна15 марта 2024Каппадокия - это просто волшебное место! Я недавно вернулась оттуда и до сих пор не могу поверить, что такое существует
- РРоман14 марта 2024Брали экскурсию в сентябре 2023. Остались очень довольны. Особенно гид Ильяс, очень хорошо рассказывал и объяснял, не давал скучать и
- ККодир1 августа 2023Очень интересная экскурсия. Гид Дакан был очень позитивным человеком. Много знает историй об этом месте. Нам очень понравилось забрали во время завтраки и обед были очень вкусными.
- ААлександр5 мая 2023Путешествие в сказочную Каппадокию из Анталии на 3 дняЭкскурсия на 3 дня - замечательный выбор! Можно в спокойном темпе посетить множество интересных мест, познакомиться с прекрасными людьми, успеть
- PPolli12211 августа 2022Путешествие в сказочную Каппадокию из Анталии на 3 дняМоя оценка 100/10. Экскурсия невероятная, а я была на очень многих экскурсиях. Программа очень насыщенная, отлично, что дня три, а
- ДДмитрий30 июля 2022Путешествие в сказочную Каппадокию из Анталии на 3 дняЭкскурсия в каппадокию вышла отличной. Да, к долгой дороги в "газели" я был готов. Но газель была достаточно комфортной. Слава
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Выездные»
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Туры по окрестностям Антальи и местам Турции в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август