Выездные туры из Антальи

Найдено 11 туров в категории «Выездные» в Анталье, цены от $48, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
Побывать в подземном городе, увидеть «дымоходы фей» и застать восход с видом на воздушные шары
Начало: Автовокзал Антальи, 19:00
13 окт в 19:00
14 окт в 08:00
$560 за человека
В космическую Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Анталии
🚌 На автобусе
скидка
20%
Авторский тур
1 день 14 часов
155 отзывов
В космическую Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Анталии
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
10 июня в 03:00
13 июня в 03:00
70$56 за человека
Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
🚌 На автобусе
скидка
17%
Авторский тур
1 день 14 часов
100 отзывов
Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
Начало: Ваш отель
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
65$54 за человека
Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Авторский тур
1 день 7 часов
2 отзыва
Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
10 июня в 02:00
12 июня в 02:00
$199 за человека
Несравненная Каппадокия - тур на самолёте
🛫 Полеты на самолетах
Авторский тур
1.5 день
1 отзыв
Несравненная Каппадокия - тур на самолёте
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Четверг, Пятница, Суббота
12 июня в 03:00
13 июня в 03:00
от $240 за человека
Тур по волшебным местам фантастической Каппадокии, туфовый отель
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 14 часов
2 отзыва
Тур по волшебным местам фантастической Каппадокии, туфовый отель
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
10 июня в 04:30
13 июня в 04:30
$48 за человека
Каппадокия - приключение в духе Индианы Джонса и охота за фотошедеврами
Авторский тур
2 дня
Каппадокия - приключение в духе Индианы Джонса и охота за фотошедеврами
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$1 500 за всё до 4 чел.
Каппадокия DELUXE на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
Каппадокия DELUXE на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Поедельник, Четверг, Суббота
10 июня в 04:30
13 июня в 04:30
$110 за человека
Треккинги, комфорт и отдых на море: из Антальи в Каппадокию с заездом в Сиде
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Треккинги, комфорт и отдых на море: из Антальи в Каппадокию с заездом в Сиде
Исследовать коридоры пещеры на лодке, увидеть 8 долин и руины амфитеатра на 10 000 человек
Начало: Анталья, аэропорт, после 12:00
9 ноя в 12:00
$1 225 за человека
Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи
Посетить нетипичные и дикие локации, отдохнуть на море в Сиде и побродить по пещерному городу
Начало: Анталья, аэропорт, 12:30
28 сен в 12:30
19 окт в 12:30
$1 225 за человека
Экспресс-тур в Каппадокию с включённым перелётом из Антальи
Авторский тур
2 дня
Экспресс-тур в Каппадокию с включённым перелётом из Антальи
Побывать в Зельве, посетить Аванос и увидеть закатное небо над «Тремя красавицами»
Начало: Время трансфера из отеля разное в зависимости от р...
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
$300 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    В космическую Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Анталии
    Все супер! Каппадокия изумительна и прекрасна и дело не только в шарах, хотя они безусловно являются определённым шармом этого места.
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    Сопровождающему нас гиду Султану, отдельный респект, очень восхищает, когда пересекаешься с такими эрудированными людьми знающими и любящими то, чем они занимаются. Минус - цена полета на шаре сейчас завышенная, но это зависит не от вас думаю, просто повышенный спрос вытек в такую цену. Но, после полёта о деньгах уже не думаешь, эмоции просто переполняют.

  • Д
    Дарья
    23 мая 2024
    В космическую Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Анталии
    Самая лучшая поездка, которая у меня была! Каппадокия прекрасная, оч хороший гид, влюбил в Турцию! Такую долгую дорогу не почувствовали,
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    было много остановок, Султан много рассказывал интересных фактов. Шары невероятные, долины Каппадокии обязательно увидеть каждому, они просто нереальные! Организация на высшем уровне, не видела ни к кого такого подхода. Эти два дня можно было ни о чем не думать, просто наслаждаться и отдыхать! Огромное спасибо Султану и водителю, они сделали эту поездку в разы круче, чем я представляла!!

  • А
    Анжелика
    21 мая 2024
    В космическую Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Анталии
    Только что вернулась с экскурсии и пока впечатления свежие, хочу поделиться. Экскурсия о-о-очень понравилась впечатление сильное оставила (естественно положительное). Гид
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    Султан это просто профессионал от Бога, умничка, душка. Очень эрудирован, заботлив к туристам, с чувством юмора. СПАСИБО огромное ему за проведение экскурсии. Отдельное спасибо водителю (к сожалению не запомнила имя), он ас в своём деле, ведь дорога не из лёгких. Спасибо Sputnik за организацию экскурсии, всё чётко. С погодой повезло были шары. Причём красиво и впечатляет не только сам полёт, но и погоня за шарами на джипах (об этом ребята из группы рассказали). Конечно Каппадокия это фантастичное, сказочное, какое-то мистическое место. Подводя итог хочу сказать, что я ни секунды не пожалела о затраченных средствах и о проведённом времени.

  • А
    Александра
    26 марта 2024
    Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
    Мне очень понравилась Каппадокия. Здорово смотреть как в небо взмывают десятки воздушных шаров над долиной. В пещерных домиках потрясающая акустика. Я почувствовала, что это моё место. Трудностей не было, одни восхищения необычным рельефом. Всем рекомендую!!!
  • Т
    Татьяна
    15 марта 2024
    Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
    Каппадокия - это просто волшебное место! Я недавно вернулась оттуда и до сих пор не могу поверить, что такое существует
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    на самом деле. Это как будто ты попал в другую планету или в сказку. Там такие необычные формы гор и скал, которые напоминают замки и башни. А еще там можно полетать на воздушном шаре на рассвете - это незабываемые впечатления! И конечно же, стоит посетить подземные города - это просто удивительно, как люди могли создать такое много веков назад. Я очень рада, что побывала в Каппадокии и обязательно вернусь туда еще раз!

  • Р
    Роман
    14 марта 2024
    Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
    Брали экскурсию в сентябре 2023. Остались очень довольны. Особенно гид Ильяс, очень хорошо рассказывал и объяснял, не давал скучать и
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    в целом просто отлично провел программу. Все остальное соответствовало ожиданиям, много фотографий, много времени что бы сфотографировать, сам полет на шаре целый час был очень запоминающийся, кормили вкусно, к ночлегу тоже никаких нареканий нет, все здорово. Спасибо

  • К
    Кодир
    1 августа 2023
    Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
    Очень интересная экскурсия. Гид Дакан был очень позитивным человеком. Много знает историй об этом месте. Нам очень понравилось забрали во время завтраки и обед были очень вкусными.
  • А
    Александр
    5 мая 2023
    Путешествие в сказочную Каппадокию из Анталии на 3 дня
    Экскурсия на 3 дня - замечательный выбор! Можно в спокойном темпе посетить множество интересных мест, познакомиться с прекрасными людьми, успеть
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    в одно утро полетать на шаре и в другое понаблюдать за их полётами с земли. Гид Сердар - большой профессионал своего дела и отличный человек. Отель из камня уютный и атмосферный, питание в процессе экскурсии вкусное, в автобусе раздают воду и включают душевную музыку. В общем, 11/10

  • P
    Polli122
    11 августа 2022
    Путешествие в сказочную Каппадокию из Анталии на 3 дня
    Моя оценка 100/10. Экскурсия невероятная, а я была на очень многих экскурсиях. Программа очень насыщенная, отлично, что дня три, а
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    не два! Экскурсовод Ильхам лучший человек! Все подробно расскажет, повеселит, поможет, как будто ты лично к нему приехал в гости. Три дня пролетели незаметно, просто счастье!

  • Д
    Дмитрий
    30 июля 2022
    Путешествие в сказочную Каппадокию из Анталии на 3 дня
    Экскурсия в каппадокию вышла отличной. Да, к долгой дороги в "газели" я был готов. Но газель была достаточно комфортной. Слава
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    богу был кондей, работающий на протяжении всей поездки. Наш гид- Али- просто бомба. Во-первых очень коммуникативный;Во-вторых умело вел группу на трех языках, каждому уделяя внимание,стараясь сделать так, чтобы всем поездка понравилась максимально. Сразу стало понятно, что с ним можно будет по свойски общаться и обо всем распрашивать. Одним словом- красавчик. Сама экскурсия была насыщенной, интересной. Мы посмотрели наверно всю каппадокию. Подьем на шарах(который приобретался отдельно) тоже вышел потрясным. Некоторые члены группы брали отдельно закат, каппадокийские вечера и танцы дервишей. Но большого восторга я у них не заметил, и крутых фото не увидел. Поэтому как по мне- взять экскурсию, взять шар(главное чтобы в корзине вы были скраю, а не по середине) и рассвет- это вот бомба. Отель был, кстати говоря, тоже отличным, такой красивый под стиль старого города Гёреме. Я доволен экскурсией, как и моя жена. Отдельно отмечу, что все дополнительные активашки(танцы, вечера, рассветы, закаты) не входящие в экскурсию- стоят от 20 до 35 евро. Обед стоил отдельно, около 10 евро с человека(мы не брали, просто перекусывали изза жары). Также была водичка в салоне автобуса бесплатная. Выезжали мз антальи(жили прямо в центре) в 3.20-3.40 утра. В течение часа по дороге к перекрёстку собирали остальных. Закладывайте это в расчёт, что катать придется долго.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Выездные»

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  1. Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
  2. В космическую Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Анталии
  3. Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
  4. Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
  5. Несравненная Каппадокия - тур на самолёте
Сколько стоит тур в Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Выездные" можно забронировать 11 авторских туров от 48 до 1 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 262 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.45 из 5
Туры по окрестностям Антальи и местам Турции в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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