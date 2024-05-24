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богу был кондей, работающий на протяжении всей поездки. Наш гид- Али- просто бомба. Во-первых очень коммуникативный;Во-вторых умело вел группу на трех языках, каждому уделяя внимание,стараясь сделать так, чтобы всем поездка понравилась максимально. Сразу стало понятно, что с ним можно будет по свойски общаться и обо всем распрашивать. Одним словом- красавчик. Сама экскурсия была насыщенной, интересной. Мы посмотрели наверно всю каппадокию. Подьем на шарах(который приобретался отдельно) тоже вышел потрясным. Некоторые члены группы брали отдельно закат, каппадокийские вечера и танцы дервишей. Но большого восторга я у них не заметил, и крутых фото не увидел. Поэтому как по мне- взять экскурсию, взять шар(главное чтобы в корзине вы были скраю, а не по середине) и рассвет- это вот бомба. Отель был, кстати говоря, тоже отличным, такой красивый под стиль старого города Гёреме. Я доволен экскурсией, как и моя жена. Отдельно отмечу, что все дополнительные активашки(танцы, вечера, рассветы, закаты) не входящие в экскурсию- стоят от 20 до 35 евро. Обед стоил отдельно, около 10 евро с человека(мы не брали, просто перекусывали изза жары). Также была водичка в салоне автобуса бесплатная. Выезжали мз антальи(жили прямо в центре) в 3.20-3.40 утра. В течение часа по дороге к перекрёстку собирали остальных. Закладывайте это в расчёт, что катать придется долго.