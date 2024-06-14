1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня
Путешествие в Каппадокию на автобусе
Начало: На ресепшене вашего отеля
15 июня в 02:00
17 июня в 02:00
$180 за человека
Авторский тур
2 дня
Каппадокия - приключение в духе Индианы Джонса и охота за фотошедеврами
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
$1 500 за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Экспресс-тур в Каппадокию с включённым перелётом из Антальи
Побывать в Зельве, посетить Аванос и увидеть закатное небо над «Тремя красавицами»
Начало: Время трансфера из отеля разное в зависимости от р...
18 июня в 05:00
20 июня в 05:00
$300 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «2-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "2-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 180 до 1 500.
Забронируйте тур в Анталье на 2024 год по теме «2-дневные туры», цены от $180. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август