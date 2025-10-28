читать дальше

1,5-2 часа техническая остановка, на локациях остановка от 20-30 минут. По пути остановились купили клубнику, только с полей, свежая. Водитель, отлично фотографирует, обязательно воспользуйтесь. Остановились на ночь в авонсе, отель в скале, очень аутентично.



Минусы: купили платные обеды, каждый по 15$, но в него не входят напитки, только вода, так же и в остальные приемы пищи. На ужине заявлено было что будет возможность выбора блюда, но из горячих на выбор были только макароны и курица и один суп, на выбор была только нарезка овощей.



Полет на шаре: За нами утром приехал доп. трансфер, наш гид Ольга нас проводила и отправила на шары. Будьте готовы, что там нет русскоговорящих. нам полет обошелся 290$ за человека. Долго ездили искали наш шар, в итоге приехали раньше шара,пока его привезли, разложили и запустили, уже начался рассвет, пока мы все это ожидали нам выдали сухпаек(вода, сок и круассан). Туалетов там нет. Утром было прохладно, но от горелки во время полета было тепло. Сам полет восхитительный. Так же обещали час, катали 40 минут (для инфо). Когда шар приземлился, нас угостили шампанским безалкогольным, выдали сертификаты на полет.

Это я описала нюансы которые помогут при выборе тура. В целом впечатления потрясающие,обязательно воспользуйтесь