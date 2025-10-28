Мои заказы

Незабываемое путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию из Анталии

Каппадокия — это волшебный край в сердце Турции, где природа и история сплелись в уникальный пейзаж.

В этой поездке вас ждёт крепость Учхисар, долины с «трубными феями», Долина Любви, подземный город и легендарный караван-сарай. Утренний полет на воздушном шаре или панорамная площадка подарят вам невероятные эмоции и восторг!
Описание тура

Потрясающая Каппадокия Добро пожаловать в сказочный мир Каппадокии! Тысячелетия назад извержения вулканов создали здесь мягкие туфовые породы, а ветер и дожди превратили их в фантастические скалы, напоминающие грибы, башни и замки. Этот регион известен своими «волшебными дымоходами» — высокими каменными столбами, внутри которых люди вырубали дома, храмы и даже целые подземные города. Один из самых известных — Деринкую —уходит под землю на восемь этажей. Вас ожидает: В этой поездке вас ждёт крепость Учхисар, долины с «трубными феями», Долина Любви, подземный город и легендарный караван-сарай. Утренний полет на воздушном шаре или панорамная площадка подарят вам невероятные эмоции и волшебные виды. Это экскурсия оставит незабываемые впечатления! Каппадокия — место, где сказка становится реальностью, а каждый уголок хранит следы древних цивилизаций.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Подземный город в Каппадокии
  • Национальный Парк Гёреме
  • Скальная Крепость Ортахисар
  • Скальная Крепость Учхисар
  • Скальный город Чавушин
  • Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
  • Долина Любви
  • Долина Воображений (Деврент)
  • Долина Голубей и каппадокийские голубятни
  • Полет воздушных шаров (если позволят погодные условия)
  • Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Что включено
  • Трансфер от и до вашего отеля (комфортный транспорт с кондиционером)
  • Безлимитная вода в автобусе
  • Входной билет в подземный город
  • Посещение всех локаций и долин указаном в программе экскурсии
  • Проживание в отеле 1 ночь
  • Ужин и завтрак в отеле
  • Услуги гида историка (русский, английский)
  • Страховка во время экскурсии
Что не входит в цену
  • Завтрак в первый день экскурсии
  • Обед (1-й и 2-й день) - по 15$ за один прием пищи
  • Напитки, в том числе в отеле
  • Панорама воздушных шаров на рассвете - 30$
  • Сафари на Цветных джипах на рассвете - 50$
  • Молитвы Дервишей (Небесные танцы, Сема) - 20$
  • Шоу программа «Турецкая Ночь в Каппадокии» - 40$
  • Ночное лазерное шоу в музее Зельве «История Каппадокии» - 25$
  • Конная прогулка по долинам Каппадокии (на рассвете или на закате) - 50$
  • Прогулка на квадроциклах - 50$
  • Ночевка на одноместном номере - 15$
  • Полет на воздушном шаре в долине Гёреме - 160€.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
В
Валерия
28 окт 2025
Хотим сказать спасибо Sultan Travel и нашему гиду Сердару за самую лучшую экскурсию! Атмосфера, организация - всё было на высоте! Нам очень понравилось, посетили все, что было заявлено в экскурсии и полетали на шарах. Проживание в отеле с невероятно красивым видом и уютными номерами. Нам очень запомнилась эта поездка!
M
Mariia
20 окт 2025
Недавно побывала в Каппадокии — и это было удивительно! 🌄
Полёты на шарах, необычные пейзажи, древние города — всё очень красиво и впечатляюще. Наш гид Султан рассказывал много интересного и хорошо
говорил по-русски. Организация была на достойном уровне: трансферы, расселение в гостинице и питание продуманы, так что обо всём можно было не переживать.

Минусы: надо понимать, что стоимость тура включает в себя только переезд и проживание. За всё остальное надо доплачивать отдельно. Иногда всё проходило очень быстро, хотелось задержаться в каких-то местах подольше. Не всё из заявленного в программе мы успели посмотреть.
Дорога, хоть и на комфортабельном автобусе, но все-таки утомительна.
Заезды в магазины и фабрики (хотя об этом в описании тура указано).

В целом — тур отличный для краткого знакомства с Каппадокией и впечатляющих эмоций. Если хочется изучить всё более подробно — лучше ехать самостоятельно. Но атмосфера, виды и шары оставили незабываемые впечатления! ✨

К
Ксения
12 окт 2025
Незабываемое путешествие в волшебное место 😍
Осталась довольна гидомом Ольгой🤩
Рассказывала настолько все интересно, что у меня аж рот чуть не открывался 😃
Отдельное спасибо за поздравления с днем рождения в виде торта
☺️
Дорога хоть и дальняя, но комфортная.
В первый день посетили много мест, узнали много нового интересного.
Отель был в таком месте, что было видно весь город и отличная панорама на закат👍
Во второй день встретили рассвет с видом на взлетающие шары
Это было потрясающие зрелище😍
Я очень всем довольна, Кападокия в самое сердечко ♥️
Если вы хотите провести эти два дня незабываемо и комфортно, выбирайте эту организацию 👍

Е
Елизавета
7 окт 2025
Поездка понравилась, Оля рассказывала историю и на русском и на английском языках, тк группа была смешанная. Покупали полет на шаре, полет состоялся- это восторг.
Плюсы: комфортный автобус, есть кондиционер, вода, каждые
1,5-2 часа техническая остановка, на локациях остановка от 20-30 минут. По пути остановились купили клубнику, только с полей, свежая. Водитель, отлично фотографирует, обязательно воспользуйтесь. Остановились на ночь в авонсе, отель в скале, очень аутентично.

Минусы: купили платные обеды, каждый по 15$, но в него не входят напитки, только вода, так же и в остальные приемы пищи. На ужине заявлено было что будет возможность выбора блюда, но из горячих на выбор были только макароны и курица и один суп, на выбор была только нарезка овощей.

Полет на шаре: За нами утром приехал доп. трансфер, наш гид Ольга нас проводила и отправила на шары. Будьте готовы, что там нет русскоговорящих. нам полет обошелся 290$ за человека. Долго ездили искали наш шар, в итоге приехали раньше шара,пока его привезли, разложили и запустили, уже начался рассвет, пока мы все это ожидали нам выдали сухпаек(вода, сок и круассан). Туалетов там нет. Утром было прохладно, но от горелки во время полета было тепло. Сам полет восхитительный. Так же обещали час, катали 40 минут (для инфо). Когда шар приземлился, нас угостили шампанским безалкогольным, выдали сертификаты на полет.
Это я описала нюансы которые помогут при выборе тура. В целом впечатления потрясающие,обязательно воспользуйтесь

A
ALEKSANDR
4 окт 2025
В
Виктория
3 сен 2025
Мне очень понравилась данная экскурсия, гид Султан классный, все рассказывал и показывал, побывали в очень классных местах, обед в первый день мне не очень понравился, но вот на 2 день
просто объедение.
Очень красивый закат в 1 день встретили и попили самый вкусный кофе в моей жизни, на 2 день полет на воздушном шаре (вышел нам 150 евро) и был незабываемый, словами не описать 😅

Р
Руслан
3 авг 2025
Приятный гид, решала все наши вопросы. Ольга и Осман отработали свою работу на 100 из 10! Единственное это слишком много мероприятий в короткий промежуток, мало сил остаётся под конец. По номерам распределили прекрасно, нас двоих в отдельный номер на одну кровать. Учили наши пожелания и перенесла подъёмы наши и некоторые мероприятия на другой день.
Н
Нуриахметова
1 авг 2025
С
София
18 июн 2025
Каппадокия - это как сказка, воплощенная в реальность! Я просто не могла насытиться красотой фейерверка воздушных шаров, парящих над уникальными скалами.
Н
Наталья
15 июн 2025
Прекрасная экскурсия! Потрясающей красоты горы, незабываемый полет шаров. Экскурсовод Сердар сделал все, чтобы остались самые яркие впечатления. Организация на высоте, каждая минута просчитана. Очень понравился отель, в котором останавливались на ночь. Уютный, с террасой с видом на город, реку и горы. Накормили от души! Каппадокия - место, где должен побывать каждый!
Б
Борис
18 мая 2025
Этот тур был определенно одним из самых удивительных и незабываемых впечатлений в нашей жизни. Наш гид Султан сделал этот опыт еще более удивительным. Он не просто гид, он действительно увлечен
своей работой. У него большого уровня знаний истории, археологии и языка, и он любит высокие исследования и был заинтересован в том, чтобы поделиться всеми историями за кулисами и исследовать эти маленькие тайники, которые вам не покажут на других турах. И не только потому, что он еще и джентльмен и уделяет внимание каждой маленькой детали, чтобы сделать опыт просто идеальным и комфортным. Я определенно рекомендую всем хотя бы раз в жизни посетить этот тур. Он того стоит, и вы никогда его не забудете.

О
Оливия
30 апр 2025
Посещала двухдневную экскурсию в Кападокию. Экскурсия невероятно интересная, проходит легко, столько красивых мест с удивительной историей и шикарными видами удаётся посетить. Отдельная благодарность нашему прекрасному гиду Даврану, который влюбил нас в историю Турцию, локации, которые мы посещали, рассказал нам сколько интересного за эти два дня и создал незабываемую атмосферу в группе. Спасибо!

