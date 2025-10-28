Каппадокия — это волшебный край в сердце Турции, где природа и история сплелись в уникальный пейзаж.
Описание тураПотрясающая Каппадокия Добро пожаловать в сказочный мир Каппадокии! Тысячелетия назад извержения вулканов создали здесь мягкие туфовые породы, а ветер и дожди превратили их в фантастические скалы, напоминающие грибы, башни и замки. Этот регион известен своими «волшебными дымоходами» — высокими каменными столбами, внутри которых люди вырубали дома, храмы и даже целые подземные города. Один из самых известных — Деринкую —уходит под землю на восемь этажей. Вас ожидает: В этой поездке вас ждёт крепость Учхисар, долины с «трубными феями», Долина Любви, подземный город и легендарный караван-сарай. Утренний полет на воздушном шаре или панорамная площадка подарят вам невероятные эмоции и волшебные виды. Это экскурсия оставит незабываемые впечатления! Каппадокия — место, где сказка становится реальностью, а каждый уголок хранит следы древних цивилизаций.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземный город в Каппадокии
- Национальный Парк Гёреме
- Скальная Крепость Ортахисар
- Скальная Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин
- Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
- Долина Любви
- Долина Воображений (Деврент)
- Долина Голубей и каппадокийские голубятни
- Полет воздушных шаров (если позволят погодные условия)
- Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Что включено
- Трансфер от и до вашего отеля (комфортный транспорт с кондиционером)
- Безлимитная вода в автобусе
- Входной билет в подземный город
- Посещение всех локаций и долин указаном в программе экскурсии
- Проживание в отеле 1 ночь
- Ужин и завтрак в отеле
- Услуги гида историка (русский, английский)
- Страховка во время экскурсии
Что не входит в цену
- Завтрак в первый день экскурсии
- Обед (1-й и 2-й день) - по 15$ за один прием пищи
- Напитки, в том числе в отеле
- Панорама воздушных шаров на рассвете - 30$
- Сафари на Цветных джипах на рассвете - 50$
- Молитвы Дервишей (Небесные танцы, Сема) - 20$
- Шоу программа «Турецкая Ночь в Каппадокии» - 40$
- Ночное лазерное шоу в музее Зельве «История Каппадокии» - 25$
- Конная прогулка по долинам Каппадокии (на рассвете или на закате) - 50$
- Прогулка на квадроциклах - 50$
- Ночевка на одноместном номере - 15$
- Полет на воздушном шаре в долине Гёреме - 160€.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
28 окт 2025
Хотим сказать спасибо Sultan Travel и нашему гиду Сердару за самую лучшую экскурсию! Атмосфера, организация - всё было на высоте! Нам очень понравилось, посетили все, что было заявлено в экскурсии и полетали на шарах. Проживание в отеле с невероятно красивым видом и уютными номерами. Нам очень запомнилась эта поездка!
M
Mariia
20 окт 2025
Недавно побывала в Каппадокии — и это было удивительно! 🌄
Полёты на шарах, необычные пейзажи, древние города — всё очень красиво и впечатляюще. Наш гид Султан рассказывал много интересного и хорошо
Полёты на шарах, необычные пейзажи, древние города — всё очень красиво и впечатляюще. Наш гид Султан рассказывал много интересного и хорошо
К
Ксения
12 окт 2025
Незабываемое путешествие в волшебное место 😍
Осталась довольна гидомом Ольгой🤩
Рассказывала настолько все интересно, что у меня аж рот чуть не открывался 😃
Отдельное спасибо за поздравления с днем рождения в виде торта
Осталась довольна гидомом Ольгой🤩
Рассказывала настолько все интересно, что у меня аж рот чуть не открывался 😃
Отдельное спасибо за поздравления с днем рождения в виде торта
Е
Елизавета
7 окт 2025
Поездка понравилась, Оля рассказывала историю и на русском и на английском языках, тк группа была смешанная. Покупали полет на шаре, полет состоялся- это восторг.
Плюсы: комфортный автобус, есть кондиционер, вода, каждые
Плюсы: комфортный автобус, есть кондиционер, вода, каждые
A
ALEKSANDR
4 окт 2025
В
Виктория
3 сен 2025
Мне очень понравилась данная экскурсия, гид Султан классный, все рассказывал и показывал, побывали в очень классных местах, обед в первый день мне не очень понравился, но вот на 2 день
Р
Руслан
3 авг 2025
Приятный гид, решала все наши вопросы. Ольга и Осман отработали свою работу на 100 из 10! Единственное это слишком много мероприятий в короткий промежуток, мало сил остаётся под конец. По номерам распределили прекрасно, нас двоих в отдельный номер на одну кровать. Учили наши пожелания и перенесла подъёмы наши и некоторые мероприятия на другой день.
Н
Нуриахметова
1 авг 2025
С
София
18 июн 2025
Каппадокия - это как сказка, воплощенная в реальность! Я просто не могла насытиться красотой фейерверка воздушных шаров, парящих над уникальными скалами.
Н
Наталья
15 июн 2025
Прекрасная экскурсия! Потрясающей красоты горы, незабываемый полет шаров. Экскурсовод Сердар сделал все, чтобы остались самые яркие впечатления. Организация на высоте, каждая минута просчитана. Очень понравился отель, в котором останавливались на ночь. Уютный, с террасой с видом на город, реку и горы. Накормили от души! Каппадокия - место, где должен побывать каждый!
Б
Борис
18 мая 2025
Этот тур был определенно одним из самых удивительных и незабываемых впечатлений в нашей жизни. Наш гид Султан сделал этот опыт еще более удивительным. Он не просто гид, он действительно увлечен
О
Оливия
30 апр 2025
Посещала двухдневную экскурсию в Кападокию. Экскурсия невероятно интересная, проходит легко, столько красивых мест с удивительной историей и шикарными видами удаётся посетить. Отдельная благодарность нашему прекрасному гиду Даврану, который влюбил нас в историю Турцию, локации, которые мы посещали, рассказал нам сколько интересного за эти два дня и создал незабываемую атмосферу в группе. Спасибо!
Тур входит в следующие категории Антальи
