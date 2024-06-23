Туры от вашего отеля в Анталье

Найдено 7 туров в категории «От вашего отеля» в Анталье, цены от $48, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 14 часов
102 отзыва
Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
Начало: Ваш отель
3 июля в 03:00
4 июля в 03:00
$65 за человека
Каппадокия DELUXE на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
🚌 На автобусе
скидка
14%
Авторский тур
1.5 день
1 отзыв
Каппадокия DELUXE на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Поедельник, Четверг, Суббота
Сегодня в 04:30
4 июля в 04:30
110$95 за человека
Несравненная Каппадокия - тур на самолёте
🛫 Полеты на самолетах
Авторский тур
1.5 день
1 отзыв
Несравненная Каппадокия - тур на самолёте
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Четверг, Пятница, Суббота
3 июля в 03:00
4 июля в 03:00
от $240 за человека
Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Авторский тур
1 день 7 часов
2 отзыва
Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
3 июля в 02:00
5 июля в 02:00
$199 за человека
Тур по волшебным местам фантастической Каппадокии, туфовый отель
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 14 часов
2 отзыва
Тур по волшебным местам фантастической Каппадокии, туфовый отель
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Сегодня в 04:30
4 июля в 04:30
$48 за человека
Путешествие в Каппадокию на автобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Путешествие в Каппадокию на автобусе
Начало: На ресепшене вашего отеля
4 июля в 02:00
6 июля в 02:00
$180 за человека
Экспресс-тур в Каппадокию с включённым перелётом из Антальи
Авторский тур
2 дня
Экспресс-тур в Каппадокию с включённым перелётом из Антальи
Побывать в Зельве, посетить Аванос и увидеть закатное небо над «Тремя красавицами»
Начало: Время трансфера из отеля разное в зависимости от р...
Завтра в 05:00
4 июля в 05:00
$300 за человека

Последние отзывы на туры

  • G
    G
    23 июня 2024
    Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
    Ездили в тур 21-22 июня 2024 с Ольгой. Очень понравилось, спасибо за хорошее настроение и отличную организацию тура! + Получили много полезной
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    информации о Каппадокии и Турции. + Успели посетить все места и даже немного больше. + Отличные обеды в первый и во второй день (в отзывах писали, что были проблемы с обедом во второй день, но в нашем случае всего было достаточно и вкусно, голодным не остался никто). + Простенький, но комфортный отель в Каппадокии (отличный вариант на переночевать). Хороший завтрак. + Хороший водитель (ехали быстро и безопасно). Хотелось бы улучшить: Ездили на небольшом VW Crafter. Не самый комфортный транспорт на дальние расстояния. Было жарко в салоне, особенно на последних сиденьях, в то время как на передних было холодно. И длинноногим — ну такое-себе. В остальном, всё отлично!

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
    Каппакадокия великолепна. Очень интересные места. Лучше конечно ехать самостоятельно дня на 3 и все спокойно посмотреть и полетать. Экскурсией утомительно.
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    Второй день после Шаров была всего одна локация - смотровая площадка. Остальные полдня просто ездили по фабрикам - кожа, камни, сладости. В описании об этом умалчивается))) обед в первый день вполне неплох, во второй день не вкусный. С отеля открывается красивый вид на город.

  • К
    Кодир
    1 августа 2023
    Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
    Очень интересная экскурсия. Гид Дакан был очень позитивным человеком. Много знает историй об этом месте. Нам очень понравилось забрали во время завтраки и обед были очень вкусными.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «От вашего отеля»

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  2. Каппадокия DELUXE на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
  3. Несравненная Каппадокия - тур на самолёте
  4. Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
  5. Тур по волшебным местам фантастической Каппадокии, туфовый отель
Сколько стоит тур в Анталье в июле 2024
Сейчас в Анталье в категории "От вашего отеля" можно забронировать 7 авторских туров от 48 до 300 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.38 из 5
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