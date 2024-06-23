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Авторский тур
1 день 14 часов
Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
Начало: Ваш отель
3 июля в 03:00
4 июля в 03:00
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Авторский тур
1.5 день
Каппадокия DELUXE на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
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Расписание: Поедельник, Четверг, Суббота
Сегодня в 04:30
4 июля в 04:30
110$95 за человека
Авторский тур
1.5 день
Несравненная Каппадокия - тур на самолёте
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Четверг, Пятница, Суббота
3 июля в 03:00
4 июля в 03:00
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Авторский тур
1 день 7 часов
Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
3 июля в 02:00
5 июля в 02:00
$199 за человека
Авторский тур
1 день 14 часов
Тур по волшебным местам фантастической Каппадокии, туфовый отель
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Сегодня в 04:30
4 июля в 04:30
$48 за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие в Каппадокию на автобусе
Начало: На ресепшене вашего отеля
4 июля в 02:00
6 июля в 02:00
$180 за человека
Авторский тур
2 дня
Экспресс-тур в Каппадокию с включённым перелётом из Антальи
Побывать в Зельве, посетить Аванос и увидеть закатное небо над «Тремя красавицами»
Начало: Время трансфера из отеля разное в зависимости от р...
Завтра в 05:00
4 июля в 05:00
$300 за человека
Последние отзывы на туры
- GG23 июня 2024Ездили в тур 21-22 июня 2024 с Ольгой. Очень понравилось, спасибо за хорошее настроение и отличную организацию тура! + Получили много полезной
- ННаталья4 июня 2024Каппакадокия великолепна. Очень интересные места. Лучше конечно ехать самостоятельно дня на 3 и все спокойно посмотреть и полетать. Экскурсией утомительно.
- ККодир1 августа 2023Очень интересная экскурсия. Гид Дакан был очень позитивным человеком. Много знает историй об этом месте. Нам очень понравилось забрали во время завтраки и обед были очень вкусными.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «От вашего отеля»
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