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информации о Каппадокии и Турции. + Успели посетить все места и даже немного больше. + Отличные обеды в первый и во второй день (в отзывах писали, что были проблемы с обедом во второй день, но в нашем случае всего было достаточно и вкусно, голодным не остался никто). + Простенький, но комфортный отель в Каппадокии (отличный вариант на переночевать). Хороший завтрак. + Хороший водитель (ехали быстро и безопасно). Хотелось бы улучшить: Ездили на небольшом VW Crafter. Не самый комфортный транспорт на дальние расстояния. Было жарко в салоне, особенно на последних сиденьях, в то время как на передних было холодно. И длинноногим — ну такое-себе. В остальном, всё отлично!