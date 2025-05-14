Мои заказы

Сказочная Каппадокия: двухдневный тур на автобусе из Анталии

Сказочная Каппадокия
5
6 отзывов
Сказочная Каппадокия: двухдневный тур на автобусе из Анталии
Сказочная Каппадокия: двухдневный тур на автобусе из Анталии
Сказочная Каппадокия: двухдневный тур на автобусе из Анталии
Ближайшие даты:
21
июн23
июн26
июн28
июн30
июн3
июл5
июл
Время начала: 04:00

Описание тура

Уникальная экскурсия в Каппадокию

Приглашаем вас на незабываемую экскурсию в удивительную инопланетную Каппадокию! Это место, где природа создала поистине волшебные ландшафты, которые оставят вас в полном восторге.

Что вас ждет?

  • Захватывающие виды на фантастические скальные образования;
  • Неповторимый парад воздушных шаров, который раскрасит небо яркими цветами;
  • Прогулки по сказочным долинам, где каждый шаг дарит новые впечатления;
  • Возможность насладиться красотой страны, известной своими прекрасными лошадями.

Почему стоит выбрать нашу экскурсию?

Мы предлагаем вам уникальную возможность увидеть Каппадокию с другой стороны. Наши опытные гиды проведут вас по самым живописным местам, расскажут интересные истории и поделятся секретами этого удивительного региона.

Погружение в атмосферу

Каждый момент экскурсии наполнен волшебством и красотой. Вы сможете сделать потрясающие фотографии и создать незабываемые воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь.

Не упустите шанс открыть для себя эту уникальную часть мира. Присоединяйтесь к нам в путешествии в Каппадокию и позвольте себе окунуться в атмосферу удивительных открытий!

Каждый понедельник, четверг и суббота в 04:00 (точное время зависит от расположения отеля, будет сообщено гидом)

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Учхисар
  • Долина Любви
  • Долина Фантазий
  • Долина Голубей
  • Гереме панорама
  • «Три красавицы» скальное образование
  • Подземный город Каяшехир
  • Скальный город Чавушин
  • Полёт на воздушном шаре
  • Рассвет в Красной Долине
Что включено
  • Услуги гида-историка с лицензией
  • Трансфер от вашего отеля или места проживания и обратно
  • Двухместное, трехместное, семейное размещение в отеле
  • Страховка
  • Посещение всех локаций и Долин, указанных в основной программе экскурсии
  • Завтрак в первый и второй день экскурсии
  • Ужин в первый день экскурсии
  • Входные билеты, кроме Гереме.
Что не входит в цену
  • Поездка на Панорамную площадку с видом на воздушные шары на автобусе =35€
  • Обед в первый день =15€ /nОбед во второй день =15€
  • Полет на воздушном шаре (от 120€ зависит от сезона)
  • Джип-сафари по долинам Каппадокии с видом на воздушные шары =55€
  • Шоу «Турецкая ночь в Каппадокии» =50€
  • Закат в Красной Долине =15€
  • Доплата за одноместное размещение в номере =20$
  • Доплата за размещение в пещерном отеле = 45$
  • Квадро-сафари по долинам Каппадокии 1 час=35€
  • Фотосессия в платьях, с ретро-авто (цена зависит от ваших пожеланий)
  • Конная прогулка на закате или рассвете по долинам Каппадокии =55€
  • Любые напитки
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый понедельник, четверг и суббота в 04:00 (точное время зависит от расположения отеля, будет сообщено гидом)
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • С собой на экскурсию не забывайте взять:
  • Теплую одежду
  • Деньги
  • Воду
  • Паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
И
14 мая 2025
Тур был классным, разве что не хватило насыщенности) Хотелось побольше походить по местам, в отели рано заселились.

В целом тур бюджетный и хороший, так как и трансфер забрал, и гид все хорошо рассказал (Ильяс), и покормили:)
Н
15 дек 2024
Благодарим за удивительную экскурсию в Каппадокию.
Нам очень понравился пещерный отель в вашем туре. Такой уютный и колоритный.
Гид очень увлекательно вел экскурсию. Еда в туре была вкусная, и автобус очень комфортный. Отдельное спасибо нашему водителю Мехмету.
Ю
31 авг 2024
Добрый день!
Спасибо вам за организацию такого классного путешествия.
Мы остались в полном восторге!
Особенно понравился гид Джем.
Я особо никогда не слушала историю на других экскурсиях, потому что рассказывают очень нудно и мысли переключаются на что-то другое. А Ваш гид Джем настолько интересно и с юмором заходил, что не оставил никого равнодушным. Спасибо!
О
24 июл 2024
Добрый день!
Нам все очень понравилось, все было организовано, показали все локации в списке и даже больше. Нашёл подход к каждому участнику. Все было очень интересно и красиво!
Спасибо вам большое за такие яркие воспоминания. Все было на высшем уровне! Обязательно ещё обратимся к вам. Будем вас советовать своим знакомым!
Отдельный Респект водителю автобуса!
п
16 июн 2024
Все супер! понравилось очень. Эрдал был нашим гидом - позитивные и очень активный, внимательный, учитывал наши пожелания и просьбы! Мы оценили что автобус был небольшим и нашей маленькой группой мы
читать дальше

успевали везде. У нас даже водители были позитивные ребята.
Каппадокия сама, конечно, очень красива. Так просто не описать. Встретили в первые вечер закат в красивом месте, а утром уже встречали рассвет на воздушном шаре. Просто фантастически красиво и интересно!

Е
3 июн 2024
Здравствуйте! Спасибо за экскурсию большое спасибо нашему гиду. Все было организовано хорошо! Покатались на воздушных шарах и исполнили мечту!

Тур входит в следующие категории Антальи

Похожие туры из Антальи

Индивидуальный тур в Каппадокию с выездом из Антальи, Белека, Кемера, Сиде и Аланьи
На машине
2 дня
1 отзыв
Индивидуальный тур в Каппадокию с выездом из Антальи, Белека, Кемера, Сиде и Аланьи
Полюбоваться причудливыми долинами, заглянуть в гончарную мастерскую и отведать кухню Коньи
Начало: Заберём вас у вашего отеля из любого из этих город...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€1000 за всё до 6 чел.
Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
8 дней
1 отзыв
Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
Увидеть руины Иераполиса, погулять по долинам Каппадокии и насладиться релаксом в Анталье
Начало: Аэропорт Антальи, время зависит от времени вашего ...
25 окт в 08:00
10 ноя в 08:00
€450 за человека
Тур-погружение в колорит Турции: Анталия, Памуккале, Каппадокия и Конья
На автобусе
7 дней
4 отзыва
Тур-погружение в колорит Турции: Анталия, Памуккале, Каппадокия и Конья
Исследовать руины Иераполя, погулять по долинам Каппадокии и древней Конье
Начало: Аэропорт Антальи, 12:00
20 окт в 12:00
28 окт в 12:00
$750 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Анталье
Все туры из Антальи