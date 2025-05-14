Описание тура
Уникальная экскурсия в Каппадокию
Приглашаем вас на незабываемую экскурсию в удивительную инопланетную Каппадокию! Это место, где природа создала поистине волшебные ландшафты, которые оставят вас в полном восторге.
Что вас ждет?
- Захватывающие виды на фантастические скальные образования;
- Неповторимый парад воздушных шаров, который раскрасит небо яркими цветами;
- Прогулки по сказочным долинам, где каждый шаг дарит новые впечатления;
- Возможность насладиться красотой страны, известной своими прекрасными лошадями.
Почему стоит выбрать нашу экскурсию?
Мы предлагаем вам уникальную возможность увидеть Каппадокию с другой стороны. Наши опытные гиды проведут вас по самым живописным местам, расскажут интересные истории и поделятся секретами этого удивительного региона.
Погружение в атмосферу
Каждый момент экскурсии наполнен волшебством и красотой. Вы сможете сделать потрясающие фотографии и создать незабываемые воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь.
Не упустите шанс открыть для себя эту уникальную часть мира. Присоединяйтесь к нам в путешествии в Каппадокию и позвольте себе окунуться в атмосферу удивительных открытий!
Каждый понедельник, четверг и суббота в 04:00 (точное время зависит от расположения отеля, будет сообщено гидом)
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Учхисар
- Долина Любви
- Долина Фантазий
- Долина Голубей
- Гереме панорама
- «Три красавицы» скальное образование
- Подземный город Каяшехир
- Скальный город Чавушин
- Полёт на воздушном шаре
- Рассвет в Красной Долине
Что включено
- Услуги гида-историка с лицензией
- Трансфер от вашего отеля или места проживания и обратно
- Двухместное, трехместное, семейное размещение в отеле
- Страховка
- Посещение всех локаций и Долин, указанных в основной программе экскурсии
- Завтрак в первый и второй день экскурсии
- Ужин в первый день экскурсии
- Входные билеты, кроме Гереме.
Что не входит в цену
- Поездка на Панорамную площадку с видом на воздушные шары на автобусе =35€
- Обед в первый день =15€ /nОбед во второй день =15€
- Полет на воздушном шаре (от 120€ зависит от сезона)
- Джип-сафари по долинам Каппадокии с видом на воздушные шары =55€
- Шоу «Турецкая ночь в Каппадокии» =50€
- Закат в Красной Долине =15€
- Доплата за одноместное размещение в номере =20$
- Доплата за размещение в пещерном отеле = 45$
- Квадро-сафари по долинам Каппадокии 1 час=35€
- Фотосессия в платьях, с ретро-авто (цена зависит от ваших пожеланий)
- Конная прогулка на закате или рассвете по долинам Каппадокии =55€
- Любые напитки
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый понедельник, четверг и суббота в 04:00 (точное время зависит от расположения отеля, будет сообщено гидом)
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- С собой на экскурсию не забывайте взять:
- Теплую одежду
- Деньги
- Воду
- Паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
14 мая 2025
Тур был классным, разве что не хватило насыщенности) Хотелось побольше походить по местам, в отели рано заселились.
В целом тур бюджетный и хороший, так как и трансфер забрал, и гид все хорошо рассказал (Ильяс), и покормили:)
В целом тур бюджетный и хороший, так как и трансфер забрал, и гид все хорошо рассказал (Ильяс), и покормили:)
Н
Наталья
15 дек 2024
Благодарим за удивительную экскурсию в Каппадокию.
Нам очень понравился пещерный отель в вашем туре. Такой уютный и колоритный.
Гид очень увлекательно вел экскурсию. Еда в туре была вкусная, и автобус очень комфортный. Отдельное спасибо нашему водителю Мехмету.
Нам очень понравился пещерный отель в вашем туре. Такой уютный и колоритный.
Гид очень увлекательно вел экскурсию. Еда в туре была вкусная, и автобус очень комфортный. Отдельное спасибо нашему водителю Мехмету.
Ю
Юлия
31 авг 2024
Добрый день!
Спасибо вам за организацию такого классного путешествия.
Мы остались в полном восторге!
Особенно понравился гид Джем.
Я особо никогда не слушала историю на других экскурсиях, потому что рассказывают очень нудно и мысли переключаются на что-то другое. А Ваш гид Джем настолько интересно и с юмором заходил, что не оставил никого равнодушным. Спасибо!
Спасибо вам за организацию такого классного путешествия.
Мы остались в полном восторге!
Особенно понравился гид Джем.
Я особо никогда не слушала историю на других экскурсиях, потому что рассказывают очень нудно и мысли переключаются на что-то другое. А Ваш гид Джем настолько интересно и с юмором заходил, что не оставил никого равнодушным. Спасибо!
О
Ольга
24 июл 2024
Добрый день!
Нам все очень понравилось, все было организовано, показали все локации в списке и даже больше. Нашёл подход к каждому участнику. Все было очень интересно и красиво!
Спасибо вам большое за такие яркие воспоминания. Все было на высшем уровне! Обязательно ещё обратимся к вам. Будем вас советовать своим знакомым!
Отдельный Респект водителю автобуса!
Нам все очень понравилось, все было организовано, показали все локации в списке и даже больше. Нашёл подход к каждому участнику. Все было очень интересно и красиво!
Спасибо вам большое за такие яркие воспоминания. Все было на высшем уровне! Обязательно ещё обратимся к вам. Будем вас советовать своим знакомым!
Отдельный Респект водителю автобуса!
п
петр
16 июн 2024
Все супер! понравилось очень. Эрдал был нашим гидом - позитивные и очень активный, внимательный, учитывал наши пожелания и просьбы! Мы оценили что автобус был небольшим и нашей маленькой группой мы
Е
Елена
3 июн 2024
Здравствуйте! Спасибо за экскурсию большое спасибо нашему гиду. Все было организовано хорошо! Покатались на воздушных шарах и исполнили мечту!
Тур входит в следующие категории Антальи
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