Погружение в мир Каппадокии Экскурсия в Каппадокию — это уникальное путешествие в мир природных чудес и древней истории, которое оставит незабываемые впечатления. В ходе двухдневного тура вы окунетесь в атмосферу фантастических пейзажей, исследуя величественные каменные образования и подземные города. Увидите знаменитые воздушные шары на рассвете, полюбуетесь величественными скальными церквями и почувствуете магию одного из самых загадочных уголков Турции. Эта экскурсия подарит вам уникальную возможность увидеть самые известные и удивительные уголки Каппадокии с комфортом и без лишних забот. Ночь в пещерном отеле Ваш ночлег будет проходить в традиционном пещерном отеле, где можно ощутить истинное величие и уют Каппадокии. Отель, вырубленный прямо в скале, не только погружает в атмосферу древности, но и предоставляет все условия для комфортного отдыха. Здесь вас ждут удобные номера, оформленные в аутентичном стиле. Это идеальное место для отдыха после насыщенного дня, и вы сможете ощутить атмосферу прошлого в сочетании с современными удобствами. Такой опыт оставит незабываемое впечатление и сделает ваш отдых еще более уникальным. Древние города и природные чудеса На протяжение всей экскурсии вы будете знакомиться с уникальными природными и историческими памятниками Каппадокии. Вас ждут подземные города, где люди жили и прятались от захватчиков, уникальные каменные церкви с древними фресками и неповторимые скальные образования. Вы сможете исследовать Национальный парк Гёреме, знаменитый своими впечатляющими каменными образованиями, которые напоминают величественные башни, которые образовались благодаря природным процессам за тысячи лет. Для любителей приключений будет возможность отправиться в экскурсию на воздушном шаре, наслаждаясь захватывающими видами на весь регион с высоты птичьего полета — это момент, который останется в вашей памяти навсегда. Экскурсия с комфортом и заботой о каждом Мы позаботимся обо всех аспектах вашего путешествия, чтобы вы могли наслаждаться только положительными впечатлениями. Наши гиды — это опытные и доброжелательные специалисты, которые расскажут вам о культуре, истории и традициях региона. Путешествие с нами — это не только знакомство с Каппадокией, но и комфортное и безопасное путешествие, наполненное яркими эмоциями и впечатлениями. Важная информация:

Отлучение от экскурсии запрещено, в связи с действием страхового полиса организатора. Отлучение — это сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полет на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения, не присутствующие в программе экскурсии и не согласованные с организаторами).

Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона.

Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также другие развлечения.

Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности.

Детям до 5 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках).

При бронировании экскурсии указывайте, пожалуйста, актуальный номер для связи по Whats.

App (Viber, Telegram), по которому организатор может связаться с Вами;

• Районы Анталии, в которых есть трансфер на экскурсию:

Kundu, Güzeloba, Lara (иногда место встречи)Район Старого города Kaleiçi (даем место встречи возле Mc

Donald's / Mark

Antalya AVM). Центр (даем место встречи на главной дороге, которая ближе к гостям).Konyaaltı (даем место встречи на главной дороге Atatürk Blv. или Akdeniz Blv.). Внимание! Трансфера нет в районе Кепез (место встречи на трассе D400 - объездной дороге).