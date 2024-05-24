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Авторский тур
1 день 14 часов
В космическую Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Анталии
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Здесь можно увидеть останки древней крепости и пещерные жилища»
10 июня в 03:00
13 июня в 03:00
70$56 за человека
Авторский тур
1.5 день
Каппадокия DELUXE на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Поедельник, Четверг, Суббота
10 июня в 04:30
13 июня в 04:30
$110 за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинги, комфорт и отдых на море: из Антальи в Каппадокию с заездом в Сиде
Исследовать коридоры пещеры на лодке, увидеть 8 долин и руины амфитеатра на 10 000 человек
Начало: Анталья, аэропорт, после 12:00
«Прокатимся на лодке по самому большому пещерному озеру Турции, проедем по построенному римлянами мосту и отдохнём на побережье в Сиде»
9 ноя в 12:00
$1 225 за человека
Авторский тур
8 дней
Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи
Посетить нетипичные и дикие локации, отдохнуть на море в Сиде и побродить по пещерному городу
Начало: Анталья, аэропорт, 12:30
«В туре собраны популярные и нетипичные локации региона — 9 долин с причудливыми изваяниями, крепость Учхисар, пещерный город, водопады Капузбаши, национальный парк «Аладаглар» и другие»
28 сен в 12:30
19 окт в 12:30
$1 225 за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна24 мая 2024Все супер! Каппадокия изумительна и прекрасна и дело не только в шарах, хотя они безусловно являются определённым шармом этого места.
- ДДарья23 мая 2024Самая лучшая поездка, которая у меня была! Каппадокия прекрасная, оч хороший гид, влюбил в Турцию! Такую долгую дорогу не почувствовали,
- ААнжелика21 мая 2024Только что вернулась с экскурсии и пока впечатления свежие, хочу поделиться. Экскурсия о-о-очень понравилась впечатление сильное оставила (естественно положительное). Гид
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Пещеры»
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