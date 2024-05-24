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Султан это просто профессионал от Бога, умничка, душка. Очень эрудирован, заботлив к туристам, с чувством юмора. СПАСИБО огромное ему за проведение экскурсии. Отдельное спасибо водителю (к сожалению не запомнила имя), он ас в своём деле, ведь дорога не из лёгких. Спасибо Sputnik за организацию экскурсии, всё чётко. С погодой повезло были шары. Причём красиво и впечатляет не только сам полёт, но и погоня за шарами на джипах (об этом ребята из группы рассказали). Конечно Каппадокия это фантастичное, сказочное, какое-то мистическое место. Подводя итог хочу сказать, что я ни секунды не пожалела о затраченных средствах и о проведённом времени.