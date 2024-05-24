Туры по пещерам Антальи

Найдено 4 тура в категории «Пещеры» в Анталье, цены от $56, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В космическую Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Анталии
🚌 На автобусе
скидка
20%
Авторский тур
1 день 14 часов
155 отзывов
В космическую Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Анталии
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Здесь можно увидеть останки древней крепости и пещерные жилища»
10 июня в 03:00
13 июня в 03:00
70$56 за человека
Каппадокия DELUXE на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
Каппадокия DELUXE на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Поедельник, Четверг, Суббота
10 июня в 04:30
13 июня в 04:30
$110 за человека
Треккинги, комфорт и отдых на море: из Антальи в Каппадокию с заездом в Сиде
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Треккинги, комфорт и отдых на море: из Антальи в Каппадокию с заездом в Сиде
Исследовать коридоры пещеры на лодке, увидеть 8 долин и руины амфитеатра на 10 000 человек
Начало: Анталья, аэропорт, после 12:00
«Прокатимся на лодке по самому большому пещерному озеру Турции, проедем по построенному римлянами мосту и отдохнём на побережье в Сиде»
9 ноя в 12:00
$1 225 за человека
Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи
Посетить нетипичные и дикие локации, отдохнуть на море в Сиде и побродить по пещерному городу
Начало: Анталья, аэропорт, 12:30
«В туре собраны популярные и нетипичные локации региона — 9 долин с причудливыми изваяниями, крепость Учхисар, пещерный город, водопады Капузбаши, национальный парк «Аладаглар» и другие»
28 сен в 12:30
19 окт в 12:30
$1 225 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    В космическую Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Анталии
    Все супер! Каппадокия изумительна и прекрасна и дело не только в шарах, хотя они безусловно являются определённым шармом этого места.
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    Сопровождающему нас гиду Султану, отдельный респект, очень восхищает, когда пересекаешься с такими эрудированными людьми знающими и любящими то, чем они занимаются. Минус - цена полета на шаре сейчас завышенная, но это зависит не от вас думаю, просто повышенный спрос вытек в такую цену. Но, после полёта о деньгах уже не думаешь, эмоции просто переполняют.

  • Д
    Дарья
    23 мая 2024
    В космическую Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Анталии
    Самая лучшая поездка, которая у меня была! Каппадокия прекрасная, оч хороший гид, влюбил в Турцию! Такую долгую дорогу не почувствовали,
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    было много остановок, Султан много рассказывал интересных фактов. Шары невероятные, долины Каппадокии обязательно увидеть каждому, они просто нереальные! Организация на высшем уровне, не видела ни к кого такого подхода. Эти два дня можно было ни о чем не думать, просто наслаждаться и отдыхать! Огромное спасибо Султану и водителю, они сделали эту поездку в разы круче, чем я представляла!!

  • А
    Анжелика
    21 мая 2024
    В космическую Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Анталии
    Только что вернулась с экскурсии и пока впечатления свежие, хочу поделиться. Экскурсия о-о-очень понравилась впечатление сильное оставила (естественно положительное). Гид
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    Султан это просто профессионал от Бога, умничка, душка. Очень эрудирован, заботлив к туристам, с чувством юмора. СПАСИБО огромное ему за проведение экскурсии. Отдельное спасибо водителю (к сожалению не запомнила имя), он ас в своём деле, ведь дорога не из лёгких. Спасибо Sputnik за организацию экскурсии, всё чётко. С погодой повезло были шары. Причём красиво и впечатляет не только сам полёт, но и погоня за шарами на джипах (об этом ребята из группы рассказали). Конечно Каппадокия это фантастичное, сказочное, какое-то мистическое место. Подводя итог хочу сказать, что я ни секунды не пожалела о затраченных средствах и о проведённом времени.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Пещеры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. В космическую Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Анталии
  2. Каппадокия DELUXE на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
  3. Треккинги, комфорт и отдых на море: из Антальи в Каппадокию с заездом в Сиде
  4. Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи
Сколько стоит тур в Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Пещеры" можно забронировать 4 тура от 56 до 1 225 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 155 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.45 из 5
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