2 дня
Экспресс-тур в Каппадокию с включённым перелётом из Антальи
Побывать в Зельве, посетить Аванос и увидеть закатное небо над «Тремя красавицами»
Начало: Время трансфера из отеля разное в зависимости от р...
Завтра в 05:00
12 сен в 05:00
$300 за человека
2 дня
Индивидуальный тур в Каппадокию с выездом из Антальи, Белека, Кемера, Сиде и Аланьи
Полюбоваться причудливыми долинами, заглянуть в гончарную мастерскую и отведать кухню Коньи
Начало: Заберём вас у вашего отеля из любого из этих город...
12 сен в 04:00
14 сен в 04:00
€1 000 за всё до 6 чел.
скидка
20%
2 дня
Древности и причуды природы: индивидуальный тур в Каппадокию с гидом-историком
Увидеть знаменитые пейзажи с открыток, осмотреть многовековые крепости и погрузиться в историю
Начало: Ваш отель в Анталье, 6:00. Также можем бесплатно з...
17 сен в 06:00
20 сен в 06:00
665$532 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Перезагрузка»
Самые популярные туры этой рубрики в Анталье
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Анталье в сентябре 2024
Сейчас в Анталье в категории "Перезагрузка" можно забронировать 3 тура от 300 до 1 000 со скидкой до 20%.
Забронируйте тур в Анталье на 2024 год по теме «Перезагрузка», цены от $300. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь