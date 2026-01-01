Мои заказы

Кекова, Каш, Олюдениз: отдых на побережье, прогулка на яхте и подъём на Бабадаг

Отдохнуть в пляжном клубе и на знаменитом Капуташе, погулять по городкам и полюбоваться цветом моря
Это путешествие — как серия идеальных кадров. Мы начнём с аутентичного завтрака у горной реки в Улупынаре.

Полюбуемся бирюзовыми лагунами Кековы во время круиза на яхте и прогуляемся по острову Симена,
читать дальшеуменьшить

который хранит истории прошлого. Побродим по улочкам фотогеничного Каша: заглянем в винный дом и антикварные лавки. Позагораем на белоснежном песке пляжа Капуташ, скрытого от глаз фактурными скалами. Отдохнём и послушаем выступления диджеев в тени сосен в бич-клабе.

А напоследок прокатимся на фуникулёре на вершину горы Бабадаг, откуда нам откроется потрясающий вид на Олюдениз и Голубую лагуну.

Кекова, Каш, Олюдениз: отдых на побережье, прогулка на яхте и подъём на Бабадаг
Кекова, Каш, Олюдениз: отдых на побережье, прогулка на яхте и подъём на Бабадаг
Кекова, Каш, Олюдениз: отдых на побережье, прогулка на яхте и подъём на Бабадаг

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой пляжные полотенца, купальники, удобную одежду для отдыха и летних прогулок, солнцезащитные очки, головные уборы, крем от солнца, наличные деньги (доллары или евро можно будет поменять по дороге в обменнике на местную валюту).

Прилететь необходимо в Анталью рано утром. Но если нет удобных авиарейсов, то возможно прилететь за день до начала тура и переночевать в бутик-отеле в Анталье. Организатор окажет все необходимую информационную и организационную помощь.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Кекова, морская прогулка

Встречаемся и едем на остров Кекова. По пути позавтракаем у реки в Улупынаре — отдохнём среди зелени и звуков природы.
На острове вы заселитесь в бутик-отель у моря.

Затем отправимся на 6-часовую прогулку на корабле по бухтам и островам. Вы поплаваете в бирюзовых лагунах, пройдётесь по острову Симена, хранящему атмосферу прошлых веков, и полюбуетесь закатом. Обед — на борту.

Вечером поужинаем в прибрежной таверне под шум прибоя.

Встреча, переезд в Кекова, морская прогулкаВстреча, переезд в Кекова, морская прогулкаВстреча, переезд в Кекова, морская прогулкаВстреча, переезд в Кекова, морская прогулка
2 день

Переезд в Каш, отдых, прогулка по городку

Утром доедем до Каша, дорога займёт около 40 минут. Этот город считается одним из самых фотогеничных и атмосферных в Турции. Вы разместитесь в отеле со скалистым пляжем, затем — время для отдыха и купания.

После ужина прогуляемся по колоритным улочкам. Заглянем в винный дом и антикварные лавки, послушаем уличных музыкантов и пройдёмся по барной улице.

Переезд в Каш, отдых, прогулка по городкуПереезд в Каш, отдых, прогулка по городкуПереезд в Каш, отдых, прогулка по городкуПереезд в Каш, отдых, прогулка по городку
3 день

Пляж Капуташ, Олюдениз

Едем в Олюдениз. По пути остановимся на знаменитом пляже Капуташ с белым песком, фактурными скалами и лазурной водой. В посёлке разместимся в отеле и прогуляемся по набережной, а вечером поужинаем у моря, любуясь закатом.

Пляж Капуташ, ОлюденизПляж Капуташ, ОлюденизПляж Капуташ, Олюдениз
4 день

Релакс в пляжном клубе

Позавтракаем и отправимся в пляжный клуб в сосновом лесу. Сегодня — день отдыха и расслабления: купание, музыка и время для фотосессий. На закате состоится музыкальный сет, после — ужин в ресторане.

Релакс в пляжном клубеРелакс в пляжном клубеРелакс в пляжном клубеРелакс в пляжном клубе
5 день

Подъём на Бабадаг, отъезд

После завтрака вы выселитесь из отеля, и мы поднимемся на фуникулёре на гору Бабадаг. С вершины нам откроется завораживающий вид на Голубую лагуну.

Желающие смогут полетать на параплане в тандеме с инструктором. После — трансфер в аэропорт Даламана.

Подъём на Бабадаг, отъездПодъём на Бабадаг, отъездПодъём на Бабадаг, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание€1100
1-местное проживание€1600
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по программе
  • Билеты на платные достопримечательности
  • Индивидуальная прогулка на корабле по островам
  • Билет на фуникулёр
  • Услуги сопровождающего
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Антальи и обратно из Даламана
  • Обеды и ужины - около €20 за приём
  • 1-местное размещение - €500
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, аэропорт, 8:00 (возможно по договорённости в течение дня)
Завершение: Даламан, аэропорт, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Привет, я Оля, автор проекта необычных путешествий по Турции в мини-группах. Живу в Турции 15 лет и примерно столько же проработала в крупнейших туркомпаниях гидом. С 2020 года веду собственный
читать дальшеуменьшить

проект. Люблю, когда интересно, красиво и атмосферно. Именно на этих трёх китах и основана моя деятельность. Помогу организовать тур под ключ для вашей компании или семьи. Обожаю тревел-девичники! Фотографы, платья, кабриолеты, воздушные шары, яхты, параглайдинг и, конечно же, круизы на парусных яхтах — всё это можно добавить в путешествие! Моя философия: уют, забота о каждом госте, индивидуальный подход.

Тур входит в следующие категории Антальи

Похожие туры на «Кекова, Каш, Олюдениз: отдых на побережье, прогулка на яхте и подъём на Бабадаг»

От Текирова до Каша: треккинг по восточной части Ликийской тропы налегке и с проживанием в отелях
Пешая
9 дней
5 отзывов
От Текирова до Каша: треккинг по восточной части Ликийской тропы налегке и с проживанием в отелях
Прокатиться на корабле, осмотреть древности, отдохнуть на пляжах и попробовать гранат прямо с дерева
Начало: Т/ц «Марк Анталия», Анталья, 15:00
3 окт в 08:00
10 окт в 08:00
92 400 ₽ за человека
Треккинг по западной части Ликийской тропы с комфортным проживанием
Пешая
9 дней
4 отзыва
Треккинг по западной части Ликийской тропы с комфортным проживанием
Искупаться в лазурных бухтах, погостить у местной семьи, погулять в Каше и исследовать древности
Начало: Автовокзал Антальи, 12:00
1 окт в 12:00
21 окт в 12:00
99 000 ₽ за человека
Ликийская тропа от Олюдениза до бухты Кабак: поход налегке с проживанием в кемпингах
Пешая
7 дней
4 отзыва
Ликийская тропа от Олюдениза до бухты Кабак: поход налегке с проживанием в кемпингах
Пройти 70 км вдоль побережья по знаменитому маршруту, рассмотреть руины и отдохнуть в бухтах
Начало: Автовокзал Антальи, 13:00 (время прилёта не поздне...
6 сен в 08:00
13 сен в 08:00
52 000 ₽ за человека
Налегке по восточной части Ликийской тропы: треккинг-тур с проживанием в отелях (мини-группа)
Пешая
9 дней
3 отзыва
Налегке по восточной части Ликийской тропы: треккинг-тур с проживанием в отелях (мини-группа)
Взойти на гору Тахталы, увидеть огни Химеры, отдохнуть в Чиралы и посетить Олимпос
Начало: Анталья, точное место - по договорённости, 14:00 (...
11 окт в 14:00
99 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Анталье
Все туры из Антальи
€1100 за человека