Кекова, Каш, Олюдениз: отдых на побережье, прогулка на яхте и подъём на Бабадаг
Отдохнуть в пляжном клубе и на знаменитом Капуташе, погулять по городкам и полюбоваться цветом моря
Это путешествие — как серия идеальных кадров. Мы начнём с аутентичного завтрака у горной реки в Улупынаре.
Полюбуемся бирюзовыми лагунами Кековы во время круиза на яхте и прогуляемся по острову Симена,
который хранит истории прошлого. Побродим по улочкам фотогеничного Каша: заглянем в винный дом и антикварные лавки. Позагораем на белоснежном песке пляжа Капуташ, скрытого от глаз фактурными скалами. Отдохнём и послушаем выступления диджеев в тени сосен в бич-клабе.
А напоследок прокатимся на фуникулёре на вершину горы Бабадаг, откуда нам откроется потрясающий вид на Олюдениз и Голубую лагуну.
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой пляжные полотенца, купальники, удобную одежду для отдыха и летних прогулок, солнцезащитные очки, головные уборы, крем от солнца, наличные деньги (доллары или евро можно будет поменять по дороге в обменнике на местную валюту).
Прилететь необходимо в Анталью рано утром. Но если нет удобных авиарейсов, то возможно прилететь за день до начала тура и переночевать в бутик-отеле в Анталье. Организатор окажет все необходимую информационную и организационную помощь.
Программа тура по дням
1 день
Встреча, переезд в Кекова, морская прогулка
Встречаемся и едем на остров Кекова. По пути позавтракаем у реки в Улупынаре — отдохнём среди зелени и звуков природы.
На острове вы заселитесь в бутик-отель у моря.
Затем отправимся на 6-часовую прогулку на корабле по бухтам и островам. Вы поплаваете в бирюзовых лагунах, пройдётесь по острову Симена, хранящему атмосферу прошлых веков, и полюбуетесь закатом. Обед — на борту.
Вечером поужинаем в прибрежной таверне под шум прибоя.
2 день
Переезд в Каш, отдых, прогулка по городку
Утром доедем до Каша, дорога займёт около 40 минут. Этот город считается одним из самых фотогеничных и атмосферных в Турции. Вы разместитесь в отеле со скалистым пляжем, затем — время для отдыха и купания.
После ужина прогуляемся по колоритным улочкам. Заглянем в винный дом и антикварные лавки, послушаем уличных музыкантов и пройдёмся по барной улице.
3 день
Пляж Капуташ, Олюдениз
Едем в Олюдениз. По пути остановимся на знаменитом пляже Капуташ с белым песком, фактурными скалами и лазурной водой. В посёлке разместимся в отеле и прогуляемся по набережной, а вечером поужинаем у моря, любуясь закатом.
4 день
Релакс в пляжном клубе
Позавтракаем и отправимся в пляжный клуб в сосновом лесу. Сегодня — день отдыха и расслабления: купание, музыка и время для фотосессий. На закате состоится музыкальный сет, после — ужин в ресторане.
5 день
Подъём на Бабадаг, отъезд
После завтрака вы выселитесь из отеля, и мы поднимемся на фуникулёре на гору Бабадаг. С вершины нам откроется завораживающий вид на Голубую лагуну.
Желающие смогут полетать на параплане в тандеме с инструктором. После — трансфер в аэропорт Даламана.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
2-местное проживание
€1100
1-местное проживание
€1600
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы по программе
Билеты на платные достопримечательности
Индивидуальная прогулка на корабле по островам
Билет на фуникулёр
Услуги сопровождающего
Что не входит в цену
Авиабилеты до Антальи и обратно из Даламана
Обеды и ужины - около €20 за приём
1-местное размещение - €500
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, аэропорт, 8:00 (возможно по договорённости в течение дня)
Завершение: Даламан, аэропорт, 18:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Анталье
Привет, я Оля, автор проекта необычных путешествий по Турции в мини-группах. Живу в Турции 15 лет и примерно столько же проработала в крупнейших туркомпаниях гидом. С 2020 года веду собственный
проект. Люблю, когда интересно, красиво и атмосферно. Именно на этих трёх китах и основана моя деятельность. Помогу организовать тур под ключ для вашей компании или семьи. Обожаю тревел-девичники! Фотографы, платья, кабриолеты, воздушные шары, яхты, параглайдинг и, конечно же, круизы на парусных яхтах — всё это можно добавить в путешествие! Моя философия: уют, забота о каждом госте, индивидуальный подход.
