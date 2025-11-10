Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу величественных Таврских гор и спокойствия турецкой природы во время захватывающего путешествия к каньону Тазы.



Эта экскурсия идеально подходит для всех сезонов, позволяя вам насладиться живописными пейзажами в любое удобное время.

Описание экскурсии Экскурсия в Каньон Тазы из Белека Откройте для себя удивительную красоту Таврских гор, отправившись на экскурсию в каньон Тазы! Это путешествие идеально подходит для тех, кто хочет насладиться спокойствием природы и открыть для себя уникальные пейзажи Турции. Что вас ждет Поездка на джипах 4×4 Захватывающее сафари по гравийным и пыльным дорогам гор Таурус на легендарных внедорожниках, которые доставят вас в самые укромные уголки природы. Величие каньона Тазы Насладитесь часом прогулки по каньону, почувствуйте умиротворение и сделайте потрясающие фотографии на фоне захватывающих пейзажей. Возможность для рафтинга Желающие смогут испытать себя в сплаве по горной реке (за дополнительную плату). Вкусный обед После активной прогулки вы насладитесь обедом в ресторане, любуясь окружающей природой. Программа тура Утренний трансфер Забор из отеля на комфортабельном автобусе. Джип-сафари Часовая поездка до автопарка, затем пересадка на джипы для захватывающего маршрута к каньону. Прогулка по каньону Тазы У вас будет около часа, чтобы исследовать величественный каньон, сделать фотографии и насладиться его атмосферой. Обед Вкусный и сытный обед в ресторане, где вы сможете расслабиться и обменяться впечатлениями. Дополнительные активности Возможность попробовать рафтинг (2 часа) или отдохнуть в ресторане. Возвращение Трансфер обратно в ваш отель. Рекомендации: Удобная одежда и обувь. Солнцезащитные очки и крем. Фотоаппарат или смартфон для снимков. Деньги для дополнительных услуг или покупок. Отправьтесь в каньон Тазы, чтобы ощутить гармонию природы, зарядиться энергией и создать воспоминания, которые останутся с вами навсегда! Важная информация: ВАЖНО! Трансфер осуществляется совместно с гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому отправление и возвращение организованы одним автобусом, и участникам программы только «Тазы Каньон» или только «Рафтинг» может потребоваться немного подождать на базе. В маршруте предусмотрена остановка для фотографий у Тазы Каньона, а также короткий фотоперерыв у Кöprülü Каньона. На Кöprülü Каньоне экскурсия ограничивается посещением моста, откуда открывается живописная панорама. Обратите внимание: спуск внутрь каньона невозможен, так как это запрещено правилами.

