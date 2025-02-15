Каньон Тазы и древний город Аспендос (из Белека)

Оценить грандиозный каньон и увидеть прекрасно сохранившийся античный театр
Приглашаем на экскурсию, сочетающую историю и великолепные пейзажи Анталийского побережья Турции! Вы полюбуетесь природным сокровищем Таврических гор — каньоном Тазы со скалами высотой до 400 метров. Погуляете по руинам древнего города Аспендос и осмотрите античный театр. Мы поделимся интересными фактами об этих местах.
Каньон Тазы и древний город Аспендос (из Белека)
Каньон Тазы и древний город Аспендос (из Белека)
Каньон Тазы и древний город Аспендос (из Белека)
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Каньон Тазы. Вы полюбуетесь грандиозным ущельем в горах, образованным течением реки Кепрючай. Его высота достигает 400 метров. А на скалах видны отпечатки геологических слоëв земли — можно лишь догадываться, сколько лет истории они хранят. Приготовьтесь к захватывающим дух видам и шикарным фото!

Античный город Аспендос. Вы пройдёте по руинам древнего города Аспендос и оцените гигантский акведук. А также мы покажем вам самый хорошо сохранившийся античный театр на территории современной Турции, построенный во 2 веке. Поделимся его историей, легендами и секретами уникальной акустики.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Дополнительные расходы: входные билеты в театр Аспендос — €15 с человека, еда и напитки (по желанию)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Белека

Из Белека - в Перге, Аспендос и Куршунлу
На машине
12 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческое путешествие из Белека: Перге, Аспендос, Куршунлу
Познайте тайны древних городов Перге и Аспендос и насладитесь красотой национального парка Куршунлу
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
320 за всё до 4 чел.
Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис
На машине
скидка
10%
13 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белека в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и красоту
Путешествие из Белека в Памуккале и Иераполис обещает вам незабываемые впечатления от великолепных пейзажей и теплых источников
Завтра в 08:00
17 фев в 08:00
555500 за всё до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
На машине
скидка
10%
5 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: историческое путешествие
Погрузитесь в историю античного мира, посетив руины Миры и храм Святого Николая в Демре. Откройте для себя богатое наследие Ликии
Завтра в 08:00
16 фев в 08:00
461415 за всё до 4 чел.