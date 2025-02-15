Приглашаем на экскурсию, сочетающую историю и великолепные пейзажи Анталийского побережья Турции! Вы полюбуетесь природным сокровищем Таврических гор — каньоном Тазы со скалами высотой до 400 метров. Погуляете по руинам древнего города Аспендос и осмотрите античный театр. Мы поделимся интересными фактами об этих местах.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Каньон Тазы. Вы полюбуетесь грандиозным ущельем в горах, образованным течением реки Кепрючай. Его высота достигает 400 метров. А на скалах видны отпечатки геологических слоëв земли — можно лишь догадываться, сколько лет истории они хранят. Приготовьтесь к захватывающим дух видам и шикарным фото!
Античный город Аспендос. Вы пройдёте по руинам древнего города Аспендос и оцените гигантский акведук. А также мы покажем вам самый хорошо сохранившийся античный театр на территории современной Турции, построенный во 2 веке. Поделимся его историей, легендами и секретами уникальной акустики.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Дополнительные расходы: входные билеты в театр Аспендос — €15 с человека, еда и напитки (по желанию)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислам — ваша команда гидов в Белеке
Провели экскурсии для 258 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ислам. Моё детство и молодость прошли в моём любимом городе Анталье. После школы я окончил лицей туризма. Затем поступил в Средиземноморский университет на факультет туризма. Выпустившись из университета,Задать вопрос
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