Приглашаем на экскурсию, сочетающую историю и великолепные пейзажи Анталийского побережья Турции! Вы полюбуетесь природным сокровищем Таврических гор — каньоном Тазы со скалами высотой до 400 метров. Погуляете по руинам древнего города Аспендос и осмотрите античный театр. Мы поделимся интересными фактами об этих местах.

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Описание экскурсии

Каньон Тазы. Вы полюбуетесь грандиозным ущельем в горах, образованным течением реки Кепрючай. Его высота достигает 400 метров. А на скалах видны отпечатки геологических слоëв земли — можно лишь догадываться, сколько лет истории они хранят. Приготовьтесь к захватывающим дух видам и шикарным фото!

Античный город Аспендос. Вы пройдёте по руинам древнего города Аспендос и оцените гигантский акведук. А также мы покажем вам самый хорошо сохранившийся античный театр на территории современной Турции, построенный во 2 веке. Поделимся его историей, легендами и секретами уникальной акустики.

Организационные детали