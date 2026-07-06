Таврские горы прекрасны, но лучше всего исследовать их на внедорожнике — так вы не упустите ни малейшей детали! А после джип-сафари среди непроходимых лесов и скал Тазы-каньона все желающие отправятся на рафтинг по горной реке.
Описание экскурсииЭто поездка на джипах 4×4 по природной красоте гор Таурус по гравийным дорогам и пыльным дорогам. Наши легендарные джипы доставят вас в места, которые кажутся неотразимыми и могущественными. Находясь посреди величия природы, вы получите прекрасные и незабываемые воспоминания. Программа экскурсии в каньон Тазы: Экскурсия в каньон Тазы начинается рано утром с трансфера из вашего отеля на нашем комфортабельном автобусе. Затем, после часовой поездки, мы прибываем в автопарк, где мы присаживаемся джип-сафари для нашего захватывающего путешествия. Минут через 20 мы будем в каньоне Тазы - у вас будет полчаса в каньоне, чтобы сделать замечательные фото и видео. После экскурсии обратно приезжаем в автопарк чтобы насладиться вкусным обедом, который продлится около часа. Желающие могут за дополнительную плату отправиться на двухчасовой рафтинг, который находится рядом с автостоянкой. А остальные наши гости могут продолжить свое удовольствие в ресторане, где смогут сделать фотографии на свои смартфоны или фотоаппараты. После прогулки по каньону Тазы и обеда в ресторане наш автобус доставит вас обратно к вашим отелям. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе «Тазы каньон» или только в «Рафтинге», могут ожидать некоторое время на базе. В программе предусмотрена остановка для фотографий у Тазы Каньона и короткая остановка для фото у Кöprülü Каньона. На Кöprülü Каньоне экскурсия ограничивается посещением моста, откуда открывается панорамный вид. Спуск внутрь каньона невозможен, так как это запрещено действующими правилами. Важная информация: Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе «Тазы каньон» или только в «Рафтинге», могут ожидать некоторое время на базе. Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей, не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача — помогать участникам во время активностей, проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования. В программе предусмотрена остановка для фотографий у Тазы Каньона и короткая остановка для фото у Кöprülü Каньона. На Кöprülü Каньоне экскурсия ограничивается посещением моста, откуда открывается панорамный вид. Спуск внутрь каньона невозможен, так как это запрещено действующими правилами.
Зимний сезон только в понедельник, среда, пятница и воскресенье в 09:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньюн Тазы
- Каньюн Копрулу
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Каньон Тази на Cabrio Safari
- Каньюн Копрулу
- Страховка
- Обед
Что не входит в цену
- Любые напитки
- Личные расходы
- Рафтинг
- Русскоязычный гид
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Зимний сезон только в понедельник, среда, пятница и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе "Тазы каньон" или только в "Рафтинге", могут ожидать некоторое время на базе
- Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей, не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача - помогать участникам во время активностей, проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования
- В программе предусмотрена остановка для фотографий у Тазы Каньона и короткая остановка для фото у Кöprülü Каньона
- На Кöprülü Каньоне экскурсия ограничивается посещением моста, откуда открывается панорамный вид
- Спуск внутрь каньона невозможен, так как это запрещено действующими правилами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 54 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Приятно, что все были на связи. Любой вопрос не оставят без ответа, довезли до каньона быстро и с ветерком 😀 обязательно берите купальники, так как есть возможность покупаться в горной речке, путь домой тоже был не долгим Советую!
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Н
Благодарим дорогой наш Спутник за замечательную экскурсию в Каньоны и рафтинг и чудесных сопровождающих Сейфуллу и Мохаммеда! Получили огромное удовольствие. В очередной раз Вы нас не разочаровали. Сейфулла и фото нам сделал, и в мессенджер прислал и показал много красивых мест. Мохаммед так задорно проплыл с нами пороги, что все мы были мокрые и счастливые. Хотим ещё!!!
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D
Благодарим дорогой наш Спутник за замечательную экскурсию в Каньоны и рафтинг и чудесных сопровождающих Сейфуллу и Мохаммеда! Получили огромное удовольствие. В очередной раз Вы нас не разочаровали. Сейфулла и фото нам сделал, и в мессенджер прислал и показал много красивых мест. Мохаммед так задорно проплыл с нами пороги, что все мы были мокрые и счастливые. Хотим ещё!!!
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С
Экскурсия отличная. В назначенное время забрали из отеля. Дальше на открытом микроавтобусе час ехали до каньона. Сопровождающий Сейфулла очень прикольных. Ему отдельное спасибо. Погуляли по природе. Времени достаточно. Вернулись на место сбора. Был обед. Макароны, курица салат. Всё вкусно. Только напитки лучше брать с собой. В кафе очень дорого. Всем огромное спасибо
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М
Очень понравилась экскурсия в каньон Тазы,единственное на фото и просмотр дают всего 30 мин,это очень мало,так как очередь из групп большая Проводник Сейфулла молодец,делал фото,смешил Цены в три раза дешевле чем в отеле,и не нужно боятся заказывать,так как оплата на месте Забрали без опозданий,обед вкусный свежий
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А
Экскурсия понравилась, красивые виды, русскоговорящий гид, который сделал нам прекрасные фотографии. Лучше брать экскурсию с рафтингом, иначе придется ждать пока группа не закончит сплав.
Нормальный свежий обед.
Небольшая группа, что очень комфортно.
Отлично провели время!
Берите воду и удобную обувь.
Нормальный свежий обед.
Небольшая группа, что очень комфортно.
Отлично провели время!
Берите воду и удобную обувь.
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