Экскурсии по каньонам

Найдено 13 экскурсий в категории «Каньоны» в Белеке, цены от €17, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
11 отзывов
Насыщенная экскурсия из Белека: каньоны, скалы и античные города
Приготовьтесь к насыщенному дню: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге ждут вас! Путешествие на джипах и кабрио-бусах
Начало: У вашего отеля
«Захватывающие каньоны Кёпрюлю и Тазы»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4036 за человека
Прогулка на яхте по Зеленому Каньону
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
10 часов
8 отзывов
Яхт-тур по Зеленому Каньону: незабываемые впечатления из Белека
Погрузитесь в мир природной красоты и тишины во время путешествия на яхте по живописному Зеленому Каньону
Начало: Ваш отель
«Зеленый Каньон из Белекa Зеленый Каньон из Белекa подходит для всех возрастных категорий»
Расписание: Понедельник, Четверг
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$50 за человека
Экскурсия в каньон Тазы из Белека
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
25 отзывов
Путешествие на джипах по каньону Тазы с рафтингом из Белека
Захватывающее путешествие на джипах по каньону Тазы ждет вас! Откройте мир приключений среди Таврских гор
Начало: Ваш отель
«Программа экскурсии в каньон Тазы: Экскурсия в каньон Тазы начинается рано утром с трансфера из вашего отеля на нашем комфортабельном автобусе»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$25 за человека
Супер комбо 5 в 1 в Каньоне Кепрюлю
Групповая
9 часов
1 отзыв
Супер комбо 5 в 1: Рафтинг, сафари и зиплайн в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в незабываемые приключения в Каньоне Кепрюлю! Рафтинг, сафари, багги, рыбалка и зиплайн ждут вас в этом уникальном туре
Начало: Ваш отель
«Национальный парк Каньон Кепрюлю считается местом универсальным — здесь будет одинаково интересно и молодёжи, и старшему поколению, и семейным парам с детьми»
Расписание: Вторник, пятница
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
$60 за человека
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Белека
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
10 часов
2 отзыва
Незабываемый комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, квадроциклы и зиплайн в Белеке
Погрузитесь в мир приключений с нашим комбо туром 4в1 в Белеке. Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари и зиплайн ждут вас. Забронируйте незабываемый день
Начало: Белек
«Начните путешествие с поездки по парку Тазы каньона и посетите самые популярные места»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$45 за человека
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Белека
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
10 часов
1 отзыв
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Белека
Сделайте свой отпуск незабываемым с экскурсией 3в1: рафтинг, багги и зиплайн! Прокатитесь по бурной реке, исследуйте бездорожье и ощутите полет над каньоном
Начало: Белек
«Вы почувствуете, каково это — лететь над каньоном»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$35 за человека
Kаньон Тазы на джипах + Рафтинг в Каньоне Кепрюлю
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
4 отзыва
Kаньон Тазы на джипах + Рафтинг в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в приключение: джип-сафари по Каньону Тазы и рафтинг по реке Кёпрючай. Подходит для всех возрастов и уровней подготовки
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
«Природный парк Кёпрюлю Каньон – красивейший природный заповедник Турции, который простирается вдоль горной реки Кёпрючай»
Расписание: Среда Пятница
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
$32 за человека
Прогулка на яхте по Зеленому каньону с Белека
🛥 На яхте
Групповая
10 часов
10 отзывов
Прогулка на яхте по Зеленому каньону с Белека
Начало: Ваш отель
«Многие могут подумать, что Зеленый Каньон — это горное ущелье»
Расписание: понедельник и четверг, в 08:40 из отелей Белека
10 июня в 08:40
13 июня в 08:40
$50 за человека
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Групповая
6 часов
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
«Кёпрюлю Каньон – красивейший природный заповедник Турции, который простирается вдоль горной реки Кёпрючай»
Расписание: среда, Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$17 за человека
Зеленый каньон
Групповая
9 часов
Зеленый каньон
«Зеленый Каньон – отличный выбор для тех, кто устал от летнего зноя и хочет провести день в тишине и прохладе»
Расписание: Понедельник, Четверг в 08:15
$40 за человека
Комбо Тур 5 в 1 Каньоны Кёпрюлю и Тазы
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Комбо Тур 5 в 1 Каньоны Кёпрюлю и Тазы
Начало: Ваш отель. Шлагбаум
«Национальный парк Каньон Кепрюлю считается местом универсальным — здесь будет одинаково интересно и молодёжи, и старшему поколению, и семейным парам с детьми»
Расписание: вторник, пятница
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$60 за человека
Величественный Термессос
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Величественный Термессос
Начало: Ваш отель
«Далее,2-х километровая пешеходная прогулка по Гуверскому Каньону»
Расписание: Суббота
30 ноя в 07:30
$60 за человека
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Белека
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Белека
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
«Тазы каньон — одно из самых фотогеничных мест Турции»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
290 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    18 мая 2024
    Экскурсия в каньон Тазы из Белека
    Очень понравилась экскурсия в каньон Тазы,единственное на фото и просмотр дают всего 30 мин,это очень мало,так как очередь из групп
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    большая Проводник Сейфулла молодец,делал фото,смешил Цены в три раза дешевле чем в отеле,и не нужно боятся заказывать,так как оплата на месте Забрали без опозданий,обед вкусный свежий

  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻 Организована хорошо, удобно и от Белека находится недалеко. Каньоны просто завораживающие ❤️
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    Турция всегда поражает своей природой, такие красивые места всегда хочется посещать еще и еще раз 🥰 Спасибо за прекрасно проведенный отпуск 🫶🏻🫶🏻

    Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Провели хороший день, побывали в красивых местах, за 36€ просто прекрасно! 🙌🏻
  • D
    Dmitrii
    3 мая 2024
    Экскурсия в каньон Тазы из Белека
    Все было замечательно, спасибо команде. Прекрасный гид, много рассказывал и всегда пытался помочь. Великолепные виды.
  • Н
    Николай
    5 апреля 2024
    Прогулка на яхте по Зеленому Каньону
    Это потрясающяя красота. Был русскоговорящих гид во время поездки на катамаране, была остановка на купание и отдельно остановка на рыбалку.
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    Так же была остановка на обед, в ресторане с видом на озеро. Подавали рыбу форель. Напитки на катамаране бесплатно, кофе, вода, пепси и фанта.

  • А
    Анатолий
    26 октября 2023
    Kаньон Тазы на джипах + Рафтинг в Каньоне Кепрюлю
    отличная экскурсия, красивые виды, все понравилось!
  • А
    Антонина
    24 октября 2023
    Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Ездила одна, попала в группу женщин из Польши, а я одна русская и девать меня было больше некуда😅 Но все
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    сложилось замечательно. Гида нет (об этом сообщено), но я ехала за видами и атмосферой Прокатитесь на зиплайне, всего 10$, это я брала дополнительно на месте. Нужно по-любому брать квадрокоптер на Каньон - видео шикарные 15$ на месте. Обед включён - макароны, рис, кислый салат и острая курица. Я попробовала и понюхала совсем по чуть чуть и есть не стала. Короче - я взяла заранее еду из отеля, чем очень скрасила себе жизнь и не осталась голодной. Что касается организационного момента - трансфер задержался на 20 минут, но предупредили уже об этом по факту, второй момент - я оплатила остаток за экскурсию 28 (15$ и 13€) их с утра это устроило, но когда я платила за зиплайн вечером 10$ - сдачу дали с 50$ мне 38$ якобы перевели на € (пусть им они принесут удачу эти 2$), в итоге удача не заставила себя долго ждать - пока я ждала сдачу уехал мой автобус) и они повезли меня сами в мой отель, что не могло не радовать индивидуальному трансферу:) Так что берите без сдачи деньги с собой:)

    Ездила одна, попала в группу женщин из Польши, а я одна русская и девать меня было больше некуда😅 Но все сложилось замечательноЕздила одна, попала в группу женщин из Польши, а я одна русская и девать меня было больше некуда😅 Но все сложилось замечательноЕздила одна, попала в группу женщин из Польши, а я одна русская и девать меня было больше некуда😅 Но все сложилось замечательноЕздила одна, попала в группу женщин из Польши, а я одна русская и девать меня было больше некуда😅 Но все сложилось замечательно
  • Н
    Наталья
    17 октября 2023
    Прогулка на яхте по Зеленому Каньону
    Зелёный каньон очень красивый, живописные виды, изумрудная вода, природа… Сняла одну звезду за включённую в экскурсию, обещанную рыбалку. Вот это
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    полное разочарование. Нас было человек 30, никто ни то что не поймал ни одной рыбины, никто даже не увидел ни одной рыбки. Её там просто нет.

  • И
    Иван
    20 сентября 2023
    Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Белека
    Привозят в Doga park. На джипах проводзят на точку вверх по реке, начинается сплав. Всего две остановки. На первой -
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    платный перекус, на второй - зиплайн и багги. Потом сплав до финальной точки и бесплатный обед примерно в 17.00. Сплав - категория примерно 2-я. Были дет лет 7-9, но лучше постарше. Но! Вода ледяная, постоянно в лодке. Багги и зиплайн скучноваты. Зиплайн короткий и невысокий, багги - медленно ездили друг за другом в пыли. С собой: вода, перекус, аквашузы, очки и платок от пыли.

  • И
    Илья
    9 августа 2023
    Супер комбо 5 в 1 в Каньоне Кепрюлю
    Шикарные виды. Очень красивые места. Багги ужасны. Едем колонной медллено по кругу, багги ломаются. По дороге сломалось 4-5багги. Постоянные остановки
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    из-за этого. Драйва не было. Развлечение больше наверное для детей. На базе есть надувной аквапарк и зип-лайн, тоже больше для детей. Для взрослых есть мега зиплайн, но он отдельно оплачивается. Включён обед, но вода не включена, даже во время обеда. А вот рафтмнг был шикарен, для тех кто первый раз. Но много эестрима не будет - много детей. Класс

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Каньоны»

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