1 чел.
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скидка
10%
Групповая
8 часов
Насыщенная экскурсия из Белека: каньоны, скалы и античные города
Приготовьтесь к насыщенному дню: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге ждут вас! Путешествие на джипах и кабрио-бусах
Начало: У вашего отеля
«Захватывающие каньоны Кёпрюлю и Тазы»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
40€36 за человека
Групповая
10 часов
Яхт-тур по Зеленому Каньону: незабываемые впечатления из Белека
Погрузитесь в мир природной красоты и тишины во время путешествия на яхте по живописному Зеленому Каньону
Начало: Ваш отель
«Зеленый Каньон из Белекa Зеленый Каньон из Белекa подходит для всех возрастных категорий»
Расписание: Понедельник, Четверг
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$50 за человека
Групповая
10 часов
Путешествие на джипах по каньону Тазы с рафтингом из Белека
Захватывающее путешествие на джипах по каньону Тазы ждет вас! Откройте мир приключений среди Таврских гор
Начало: Ваш отель
«Программа экскурсии в каньон Тазы: Экскурсия в каньон Тазы начинается рано утром с трансфера из вашего отеля на нашем комфортабельном автобусе»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$25 за человека
Групповая
9 часов
Супер комбо 5 в 1: Рафтинг, сафари и зиплайн в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в незабываемые приключения в Каньоне Кепрюлю! Рафтинг, сафари, багги, рыбалка и зиплайн ждут вас в этом уникальном туре
Начало: Ваш отель
«Национальный парк Каньон Кепрюлю считается местом универсальным — здесь будет одинаково интересно и молодёжи, и старшему поколению, и семейным парам с детьми»
Расписание: Вторник, пятница
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
$60 за человека
Групповая
10 часов
Незабываемый комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, квадроциклы и зиплайн в Белеке
Погрузитесь в мир приключений с нашим комбо туром 4в1 в Белеке. Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари и зиплайн ждут вас. Забронируйте незабываемый день
Начало: Белек
«Начните путешествие с поездки по парку Тазы каньона и посетите самые популярные места»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$45 за человека
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Белека
Сделайте свой отпуск незабываемым с экскурсией 3в1: рафтинг, багги и зиплайн! Прокатитесь по бурной реке, исследуйте бездорожье и ощутите полет над каньоном
Начало: Белек
«Вы почувствуете, каково это — лететь над каньоном»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$35 за человека
Групповая
6 часов
Kаньон Тазы на джипах + Рафтинг в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в приключение: джип-сафари по Каньону Тазы и рафтинг по реке Кёпрючай. Подходит для всех возрастов и уровней подготовки
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
«Природный парк Кёпрюлю Каньон – красивейший природный заповедник Турции, который простирается вдоль горной реки Кёпрючай»
Расписание: Среда Пятница
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
$32 за человека
Групповая
10 часов
Прогулка на яхте по Зеленому каньону с Белека
Начало: Ваш отель
«Многие могут подумать, что Зеленый Каньон — это горное ущелье»
Расписание: понедельник и четверг, в 08:40 из отелей Белека
10 июня в 08:40
13 июня в 08:40
$50 за человека
Групповая
6 часов
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
«Кёпрюлю Каньон – красивейший природный заповедник Турции, который простирается вдоль горной реки Кёпрючай»
Расписание: среда, Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$17 за человека
Групповая
9 часов
Зеленый каньон
«Зеленый Каньон – отличный выбор для тех, кто устал от летнего зноя и хочет провести день в тишине и прохладе»
Расписание: Понедельник, Четверг в 08:15
$40 за человека
Групповая
9 часов
Комбо Тур 5 в 1 Каньоны Кёпрюлю и Тазы
Начало: Ваш отель. Шлагбаум
«Национальный парк Каньон Кепрюлю считается местом универсальным — здесь будет одинаково интересно и молодёжи, и старшему поколению, и семейным парам с детьми»
Расписание: вторник, пятница
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$60 за человека
Групповая
6 часов
Величественный Термессос
Начало: Ваш отель
«Далее,2-х километровая пешеходная прогулка по Гуверскому Каньону»
Расписание: Суббота
30 ноя в 07:30
$60 за человека
Индивидуальная
6 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Белека
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
«Тазы каньон — одно из самых фотогеничных мест Турции»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария18 мая 2024Очень понравилась экскурсия в каньон Тазы,единственное на фото и просмотр дают всего 30 мин,это очень мало,так как очередь из групп
- ТТатьяна13 мая 2024Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻 Организована хорошо, удобно и от Белека находится недалеко. Каньоны просто завораживающие ❤️
- ЕЕкатерина13 мая 2024Провели хороший день, побывали в красивых местах, за 36€ просто прекрасно! 🙌🏻
- DDmitrii3 мая 2024Все было замечательно, спасибо команде. Прекрасный гид, много рассказывал и всегда пытался помочь. Великолепные виды.
- ННиколай5 апреля 2024Это потрясающяя красота. Был русскоговорящих гид во время поездки на катамаране, была остановка на купание и отдельно остановка на рыбалку.
- ААнатолий26 октября 2023отличная экскурсия, красивые виды, все понравилось!
- ААнтонина24 октября 2023Ездила одна, попала в группу женщин из Польши, а я одна русская и девать меня было больше некуда😅 Но все
- ННаталья17 октября 2023Зелёный каньон очень красивый, живописные виды, изумрудная вода, природа… Сняла одну звезду за включённую в экскурсию, обещанную рыбалку. Вот это
- ИИван20 сентября 2023Привозят в Doga park. На джипах проводзят на точку вверх по реке, начинается сплав. Всего две остановки. На первой -
- ИИлья9 августа 2023Шикарные виды. Очень красивые места. Багги ужасны. Едем колонной медллено по кругу, багги ломаются. По дороге сломалось 4-5багги. Постоянные остановки
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Каньоны»
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