Наш рафт-центр в парке Кёпрюлю приглашает к старинному Олюккёпрю — символу каньонов Тазы и Кёпрюлю. На джипах Land Rover едем к смотровым точкам Тазы, делаем яркие фото у моста.
После сытного обеда и короткого брифинга стартует сплав: по бурной реке проходим пороги, устраиваем паузы для купания и весёлые игры на борту, чувствуя бодрящий холод горной воды.
Описание водной прогулкиПрирода и адреналин Ваше приключение начнется с живописной поездки в горы Тавр, где крутые скалы и густые леса создают потрясающий фон. В каньоне Тазы вас поразят величественные скалы и захватывающие дух панорамные виды. Джиппинг и обед Далее мы пересаживаемся на мощные внедорожные джипы, чтобы добраться до самых укромных уголков каньона. Почувствуйте адреналин, проезжая по извилистым горным тропам, и насладитесь живописными пейзажами вокруг. После знакомства с великолепной природой нас ждет вкусный обед из местных блюд, где можно отдохнуть и набраться сил. Рафтинг Для самых смелых мы приготовили сплав по горной реке, который добавит еще больше эмоций в этот незабываемый день. Если вы хотите полюбоваться нетронутой природой Турции и испытать восторг от поездки на джипе и рафтинга, этот тур для вас! Бронируйте сейчас и создайте воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь! Важная информация:
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
- App, по которому организатор может связаться с вами.
- Рафтинг-туры в Белеке не рекомендуются для беременных женщин.
- Дети до 17 лет могут участвовать в рафтинге только в сопровождении родителей.
- Длинные волосы рекомендуется собрать, а все украшения, такие как цепочки и браслеты, лучше оставить дома, чтобы избежать их потери.
- С собой желательно взять бутылку воды, запасной комплект одежды, полотенце, солнцезащитный крем и небольшую сумму наличных на случай, если вы захотите приобрести фотографии или видео.
- Во время сплава использование мобильных телефонов и фотоаппаратов запрещено для вашей же безопасности.
- Маленькие дети размещаются в центре плота, где они находятся в максимальной безопасности.
Ежедневно в 08:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Тазы
- Каньон Кёпрюлю
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги инструктора
- Снаряжение для рафтинга (каска и спасательный жилет)
- Общие надувные лодки или каяки (предварительная бронь), весла
- Обед (курица, рис, салат)
- Сафари на джипах Ланд Ровер (шофер наш) в Каньон Тазы
Что не входит в цену
- Напитки
- Обувь для рафтинга (можно купить на месте)
- Гидрокостюм (можно арендовать на месте)
- Фото и видео
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
