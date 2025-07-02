Подарите себе незабываемые моменты отдыха в традиционном турецком хаммаме! Вас ждёт тепло мраморных залов, аромат пара и атмосфера полного расслабления. Окунитесь в древние ритуалы очищения и восстановления сил. Позвольте себе насладиться истинным искусством восточного отдыха!
Описание экскурсииАтмосфера расслабления и спокойствия Приглашаем вас окунуться в атмосферу настоящего турецкого хаммама! Вас ждёт уютная обстановка, традиционные мраморные залы, расслабляющие парные и комфортабельные зоны отдыха, оформленные в восточном стиле. Идеальный отдых В начале вы переоденетесь в удобную тканевую накидку и отправитесь в сауну, чтобы хорошо разогреть тело и подготовить кожу к последующим процедурам. После сауны вас пригласят в хаммам, где с помощью специальной рукавицы сделают бережный пилинг, обновляя кожу и стимулируя кровообращение. Далее вас побалуют воздушным массажем из пены, который окутывает тело лёгкой нежностью и создаёт ощущение невесомости. В завершение вашего отдыха мастер выполнит расслабляющий массаж с ароматическими маслами, который наполнит вас новыми силами и подарит ощущение гармонии. После процедуры вас отвезут обратно в отель, чтобы вы могли продолжить наслаждаться своим днём.
Ежедневно в 10:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Сауна, душ, парная, турецкая баня, пилинг, расслабляющий массаж (20 минут)
- Чай
Что не входит в цену
- Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ильнур
2 июл 2025
Хамам находится в одном из отелей Белека. В хамаме русскоговорящий персонал. В целом все понравилось
Входит в следующие категории Белека
Похожие экскурсии из Белека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белека к озеру Салда: побег от жары в турецкие Мальдивы
Погрузитесь в прохладу бирюзовых вод озера Салда, насладитесь уникальными пейзажами и целебной грязью вдали от жары Белека
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€400
€444 за всё до 4 чел.
Групповая
Джип Сафари в Белеке
Начало: Белек
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$40 за человека
Групповая
Сафари на квадроциклах в Белеке (страховка включена в стоимость)
Начало: Трансфер от отеля
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$42 за человека