Приглашаем на прогулку на яхте в живописные бухты Порто Дженевиз и Сазак! Вас ждут кристально чистая вода, уединённые пляжи и морская романтика. Подарите себе день ярких эмоций и незабываемого отдыха на море!
Описание водной прогулки
Живописная поездка Откройте для себя удивительную красоту побережья в путешествии на яхте! Вас ждёт незабываемый день среди лазурных волн, живописных бухт и потрясающих морских пейзажей. Мы отправимся в самые красивые и укромные места — бухты Порто Дженевиз и Сазак. Чистейшая вода, уединённые пляжи, потрясающие виды и тёплое солнце создадут идеальную атмосферу для отдыха. Во время прогулки вы сможете искупаться в кристально прозрачной воде, позагорать на палубе и насладиться морским бризом. Идеальное путешествие Это идеальный вариант для тех, кто мечтает провести день в расслабляющей атмосфере, вдали от городской суеты, в окружении природы и моря. Яркие впечатления, лёгкая романтика, фотографии на память и море позитива гарантированы! Не упустите шанс сделать этот день особенным — присоединяйтесь к нам! Важная информация:
Во время экскурсии вас ждёт остановка для купания. Не забудьте взять с собой полотенце, купальник, солнцезащитный крем, головной убор, очки.
Понедельник, среда, суббота в 7:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Порто Дженевиз
- Бухта Сазак
Что включено
- Трансфер
- Прогулка на яхте
- Обед на борту
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
- Фото и видеосъемка
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота в 7:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Во время экскурсии вас ждёт остановка для купания. Не забудьте взять с собой полотенце
- Купальник
- Солнцезащитный крем
- Головной убор
- Очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
