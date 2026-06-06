Jet Boat Safari 6 в 1 — насыщенный активный день с разными форматами отдыха: джет-лодка с эффектными разворотами, багги, зиплайн, рыбалка и рафтинг.
Программа проходит в горах и в национальном парке Кёпрюлю, сочетая скорость, воду и природные пейзажи. В стоимость уже включены трансфер, все активности, обед и страховка.
Программа проходит в горах и в национальном парке Кёпрюлю, сочетая скорость, воду и природные пейзажи. В стоимость уже включены трансфер, все активности, обед и страховка.
Описание экскурсии
Jet Boat Safari 6 в 1 — это день, который не даёт заскучать ни на минуту. Программа выстроена как последовательность активностей, каждая из которых сменяет другую, создавая ощущение постоянного движения. Утро начинается со встречи в кафе, знакомства с инструктором и краткого брифинга. Далее — поездка на открытых монстр-траках через лес к основной базе, расположенной в горах. Уже по дороге задаётся настроение — это не трансфер, а часть приключения. На базе начинается первая активность — Jet Boat. Это скоростные лодки новозеландского типа, способные разворачиваться на 360° прямо на воде. За счёт мощных двигателей и резких манёвров создаётся эффект полного погружения в скорость и адреналин. После этого программа продолжается на монстр-багги — поездка по пересечённой местности с водителем по специально подготовленному маршруту. Затем — душ, небольшая пауза и переход к более спокойным активностям: рыбалка и зиплайн (около 12 м. высотой и до 150 м. длиной). Далее — обед на базе с закусками и горячими блюдами (включены вода и чай), после которого группа отправляется в сторону национального парка Кёпрюлю. Здесь начинается заключительная часть — рафтинг по реке Кёпрючай. После инструктажа и получения снаряжения проходит сплав продолжительностью около 1,5 часов на рафтах с инструктором. Программа длится примерно с 09:00 до 18:00 и сочетает в себе сразу несколько форматов отдыха — от скорости и техники до природы и воды, делая день максимально насыщенным и разнообразным. Важная информация:
Экскурсия занимает полный день (примерно с 09:00 до 18:00) — Выезд ранний (в утренние часы, точное время сообщается накануне) — Минимальный возраст — 5 лет — Обязательна удобная одежда и обувь (не шлёпанцы) — Рекомендуем взять купальник, полотенце, сменную одежду и немного наличных — Ограничение по зиплайну: от 15 до 115 кг — Несмотря на умеренную сложность, участие не рекомендуется при беременности, проблемах с опорно-двигательным аппаратом, а также при наличии хронических заболеваний (астма, тяжёлые формы аллергии и др.).
Ежедневно кроме воскресения, время выезда зависит конкретно от отеля, от 7: 30 до 8: 30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Кёпрюлю - один из самых красивых природных парков региона с горными пейзажами, сосновыми лесами и каньонами
- Река Кёпрючай - горная река с прозрачной бирюзовой водой, где проходит рафтинг
- Каньоны Саклы (Saklı Kanyon) и Дженнет (Cennet Kanyon) - живописные ущелья, между которыми проходит сафари на джет-лодке
- Лесные дороги национального парка - маршрут трак-сафари вдоль реки и через природные зоны Кёпрюлю
Что включено
- Страховка
- Трансфер из отеля и обратно
- Все активности по программе
- Обед и Напитки на Базе Монстер Джет (Чай, Кофе, вода)
- Снаряжение (каска, спасательный жилет, вёсла)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Фото и видео
- Напитки кроме кофе, чая и воды на основной базе Монстер джет.
Место начала и завершения?
Главный въезд (шлагбаум) вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно кроме воскресения, время выезда зависит конкретно от отеля, от 7: 30 до 8: 30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Экскурсия занимает полный день (примерно с 09:00 до 18:00)
- Выезд ранний (в утренние часы, точное время сообщается накануне)
- Минимальный возраст - 5 лет
- Обязательна удобная одежда и обувь (не шлёпанцы)
- Рекомендуем взять купальник, полотенце, сменную одежду и немного наличных
- Ограничение по зиплайну: от 15 до 115 кг
- Несмотря на умеренную сложность, участие не рекомендуется при беременности, проблемах с опорно-двигательным аппаратом, а также при наличии хронических заболеваний (астма, тяжёлые формы аллергии и др.)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
⭐ Отличный тур для всей семьи!
Ездили с мужем и двумя детьми (5 и 9 лет). Переживала, что младшему будет сложно, но всё прошло замечательно.
Программа очень насыщенная: джет-лодка — это просто
Ездили с мужем и двумя детьми (5 и 9 лет). Переживала, что младшему будет сложно, но всё прошло замечательно.
Программа очень насыщенная: джет-лодка — это просто
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В
Хорошая экскурсия много положительных эмоций, ездили в ребёнком 5 лет. Из минусов можно назвать отсутствие детских шлемов на рафтинге и спешка при смене активностей.
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И
Экскурсия хорошая, гид был на высоте, заряжал положительными эмоциями, раскачивал туристов. Еда вкусная.
Эмоции сверху вниз по впечатлениям. Скоростная лодка восторг, потом джипы чуть более скучно. Зип лайн, рыбалка на батон.
Эмоции сверху вниз по впечатлениям. Скоростная лодка восторг, потом джипы чуть более скучно. Зип лайн, рыбалка на батон.
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А
Сначала о том, что понравилось.
Безусловно, гвоздь программы это скоростная лодка. Драйв и удовольствие в чистом виде. Восторг.
На втором месте рафтинг. Ну уж слишком он стал скучным. Больших порогов не стало,
Безусловно, гвоздь программы это скоростная лодка. Драйв и удовольствие в чистом виде. Восторг.
На втором месте рафтинг. Ну уж слишком он стал скучным. Больших порогов не стало,
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А
Все было прекрасно! Дети в восторге! Компания супер! С песнями и массой адреналина. Рекомендую.
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И
Отличная экскурсия, всем рекомендую. Организация на высшем уровне.
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Входит в следующие категории Белека
$139 за человека