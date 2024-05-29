1 чел.
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Групповая
9 часов
Рафтинг и багги-сафари в Белеке: приключение в Каньоне Кёпрюлю
Ощутите адреналин и насладитесь природой во время рафтинга и багги-сафари, идеальное приключение для активных путешественников
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$45 за человека
Групповая
6 часов
Джип Сафари в Белеке 2022: Экстрим и культурное погружение
Вас ждет захватывающее путешествие на джипах по живописным тропам и культурное погружение в жизнь деревни Юмаклар
Начало: Белек
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $30 за человека
Групповая
8 часов
Дайвинг в Белеке: встреча с подводным миром Средиземного моря
Погрузитесь в синеву вод Средиземного моря, встретьте удивительный подводный мир вместе с профессиональными инструкторами
Начало: Белек
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
от $35 за человека
Групповая
6 часов
Сафари на Квадроцикле & Рафтинг в Белеке
Погрузитесь в захватывающий мир активного отдыха в Белеке! Сафари на квадроцикле и рафтинг в национальном парке Кёпрюлю подарят незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: среда Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$35 за человека
Групповая
9 часов
Супер комбо 5 в 1: Рафтинг, сафари и зиплайн в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в незабываемые приключения в Каньоне Кепрюлю! Рафтинг, сафари, багги, рыбалка и зиплайн ждут вас в этом уникальном туре
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
$60 за человека
Групповая
6 часов
Верховая Езда в Белеке: Приключение по Сосновым Лесам и Пляжам
Погрузитесь в мир природы и красоты на уникальной конной прогулке в Белеке. Отдыхайте, наслаждаясь свежим воздухом и великолепными пейзажами
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$48 за человека
Групповая
10 часов
Незабываемый комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, квадроциклы и зиплайн в Белеке
Погрузитесь в мир приключений с нашим комбо туром 4в1 в Белеке. Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари и зиплайн ждут вас. Забронируйте незабываемый день
Начало: Белек
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$45 за человека
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Белека
Сделайте свой отпуск незабываемым с экскурсией 3в1: рафтинг, багги и зиплайн! Прокатитесь по бурной реке, исследуйте бездорожье и ощутите полет над каньоном
Начало: Белек
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$35 за человека
Групповая
8 часов
Незабываемое путешествие на яхте к Дюденскому водопаду из Белека
Путешествие на яхте к Дюденскому водопаду из Белека - это незабываемый день, полный впечатлений, купания и веселья на борту комфортабельной яхты
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$30 за человека
Групповая
6 часов
Kаньон Тазы на джипах + Рафтинг в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в приключение: джип-сафари по Каньону Тазы и рафтинг по реке Кёпрючай. Подходит для всех возрастов и уровней подготовки
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: Среда Пятница
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
$32 за человека
Групповая
5 часов
Расписание: Ежедневно в 07:00
$60 за человека
Групповая
1.5 часа
Драйв тур на Багги Сафари в Белеке: адреналин и веселье
Ищете незабываемые впечатления? Багги Сафари в Белеке - ваш шанс насладиться скоростью и природой
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от $45 за человека
Групповая
6 часов
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: среда, Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$17 за человека
Групповая
7 часов
Багги Сафари и Рафтинг
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: среда, Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$35 за человека
Групповая
9 часов
Приключение на лодке MonsterJet
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, пятница
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$130 за человека
Групповая
9 часов
Комбо Тур 5 в 1 Каньоны Кёпрюлю и Тазы
Начало: Ваш отель. Шлагбаум
Расписание: вторник, пятница
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$60 за человека
Групповая
6 часов
Величественный Термессос
Начало: Ваш отель
Расписание: Суббота
30 ноя в 07:30
$60 за человека
Групповая
11 часов
На яхте к Генуэзской бухте
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
$40 за человека
Групповая
7 часов
Джип-сафари на внедорожниках в Гебиз
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Расписание: Ежедневно до 15 ноября. После 15/11: Вт, Ср, Пт, Сб.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$40 за человека
Групповая
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$30 за человека
Групповая
7 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:15
$30 за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия 3в1 в Белеке: Рафтинг, Зиплайн, Квадросафари
Вас ждет день, полный приключений и адреналина: покорите бурные реки, парите над деревьями и исследуйте бездорожье на квадроциклах
Начало: Белек
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$35 за человека
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Белека
Начало: Белек
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$35 за человека
Индивидуальная
5 часов
Параглайдинг в Аланье из Белека: взмахните крыльями над морем
Взлетите над берегами Аланьи, паря в небе с профессиональным инструктором и получая незабываемые эмоции
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$45 за человека
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг, Зиплайн, Квадросафари из Белека
Начало: Белек
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$35 за человека
Групповая
2 часа
Путешествие в Аквапарк Water Hill из Белека: водные приключения
Погрузитесь в атмосферу безудержного веселья в обновленном Аквапарке Water Hill, где вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$48 за человека
Групповая
6 часов
Активный отдых в Белеке: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Приключение ждет! Присоединяйтесь к захватывающему сафари и рафтингу в сердце Турции, наслаждайтесь природой и адреналином
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
€35 за человека
Индивидуальная
8 часов
Античный Фазелис и живописный парк Улупынар
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00, 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$575 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей29 мая 2024Всё отлично, спасибо!) Ожидали только что трасса с багги будет длиннее, но да ладно. Отдельно хотелось бы отметить русских гидов мальчиков, работают прям от души, приятно с такими рядом находится
- ММалкина13 мая 2024Отличные лошадки. всё хорошо, единственное, на пляж выехать не можно, хотя в описании экскурсии написано 30 минут лес и 30
- ННиколай1 апреля 2024Всё прекрасно. Рафтинг на высшем уровне. Понравилось и поездка на баггах.
- ААнатолий26 октября 2023отличная экскурсия, красивые виды, все понравилось!
- ИИван20 сентября 2023Привозят в Doga park. На джипах проводзят на точку вверх по реке, начинается сплав. Всего две остановки. На первой -
- ИИван20 сентября 2023Впечатления - хорошие, но с описанием и фото в описании - расхождения. Плюсы: 1. Трансфер вовремя. 2. Судно имеет выносные трапы, с которых
- PPonka1983.ys28 августа 2023Обещали что будет русскоговорящий гид, по факту нас забрал водитель отвез на точку сбора где инструкторы впарили нам тапки перчатки
- ИИлья9 августа 2023Шикарные виды. Очень красивые места. Багги ужасны. Едем колонной медллено по кругу, багги ломаются. По дороге сломалось 4-5багги. Постоянные остановки
- AANASTASIYA6 августа 2023В целом, всё неплохо, за исключением того, что планировали квадроциклы, а были багги. Плюс поездка не 6 часов, а больше, много стоянок на рафтинге. За свои деньги - того стоит, были не один раз - увлекательно.
- ССоколова15 июля 2023Ребята молодцы, старались. Снизила оценку из-за очень старой лодки, хорошо, что, чистая. Гидрокостюм дали мне весь рваный (индивидуальное погружение 50$),
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Активный отдых»
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