Активный отдых в Белеке

Найдено 28 экскурсий в категории «Активный отдых» в Белеке, цены от $17. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рафтинг и багги-сафари из Белека
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
9 часов
13 отзывов
Рафтинг и багги-сафари в Белеке: приключение в Каньоне Кёпрюлю
Ощутите адреналин и насладитесь природой во время рафтинга и багги-сафари, идеальное приключение для активных путешественников
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$45 за человека
Джип Сафари в Белеке 2022
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
7 отзывов
Джип Сафари в Белеке 2022: Экстрим и культурное погружение
Вас ждет захватывающее путешествие на джипах по живописным тропам и культурное погружение в жизнь деревни Юмаклар
Начало: Белек
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $30 за человека
Дайвинг: знакомство с подводным миром
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
23 отзыва
Дайвинг в Белеке: встреча с подводным миром Средиземного моря
Погрузитесь в синеву вод Средиземного моря, встретьте удивительный подводный мир вместе с профессиональными инструкторами
Начало: Белек
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
от $35 за человека
Сафари на Квадроцикле & Рафтинг
🛻 На квадроциклах
Групповая
6 часов
1 отзыв
Сафари на Квадроцикле & Рафтинг в Белеке
Погрузитесь в захватывающий мир активного отдыха в Белеке! Сафари на квадроцикле и рафтинг в национальном парке Кёпрюлю подарят незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: среда Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$35 за человека
Супер комбо 5 в 1 в Каньоне Кепрюлю
Групповая
9 часов
1 отзыв
Супер комбо 5 в 1: Рафтинг, сафари и зиплайн в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в незабываемые приключения в Каньоне Кепрюлю! Рафтинг, сафари, багги, рыбалка и зиплайн ждут вас в этом уникальном туре
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
$60 за человека
Верховая Езда в Белеке
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Верховая Езда в Белеке: Приключение по Сосновым Лесам и Пляжам
Погрузитесь в мир природы и красоты на уникальной конной прогулке в Белеке. Отдыхайте, наслаждаясь свежим воздухом и великолепными пейзажами
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$48 за человека
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Белека
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
10 часов
2 отзыва
Незабываемый комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, квадроциклы и зиплайн в Белеке
Погрузитесь в мир приключений с нашим комбо туром 4в1 в Белеке. Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари и зиплайн ждут вас. Забронируйте незабываемый день
Начало: Белек
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$45 за человека
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Белека
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
10 часов
1 отзыв
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Белека
Сделайте свой отпуск незабываемым с экскурсией 3в1: рафтинг, багги и зиплайн! Прокатитесь по бурной реке, исследуйте бездорожье и ощутите полет над каньоном
Начало: Белек
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$35 за человека
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
1 отзыв
Незабываемое путешествие на яхте к Дюденскому водопаду из Белека
Путешествие на яхте к Дюденскому водопаду из Белека - это незабываемый день, полный впечатлений, купания и веселья на борту комфортабельной яхты
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$30 за человека
Kаньон Тазы на джипах + Рафтинг в Каньоне Кепрюлю
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
4 отзыва
Kаньон Тазы на джипах + Рафтинг в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в приключение: джип-сафари по Каньону Тазы и рафтинг по реке Кёпрючай. Подходит для всех возрастов и уровней подготовки
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: Среда Пятница
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
$32 за человека
Морская рыбалка
Групповая
5 часов
1 отзыв
Морская рыбалка
Расписание: Ежедневно в 07:00
$60 за человека
Драйв тур на Багги Сафари
🛞 Багги
Групповая
1.5 часа
Драйв тур на Багги Сафари в Белеке: адреналин и веселье
Ищете незабываемые впечатления? Багги Сафари в Белеке - ваш шанс насладиться скоростью и природой
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от $45 за человека
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Групповая
6 часов
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: среда, Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$17 за человека
Багги Сафари и Рафтинг
🛞 Багги
Групповая
7 часов
Багги Сафари и Рафтинг
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: среда, Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$35 за человека
Приключение на лодке MonsterJet
Групповая
9 часов
Приключение на лодке MonsterJet
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, пятница
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$130 за человека
Комбо Тур 5 в 1 Каньоны Кёпрюлю и Тазы
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Комбо Тур 5 в 1 Каньоны Кёпрюлю и Тазы
Начало: Ваш отель. Шлагбаум
Расписание: вторник, пятница
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$60 за человека
Величественный Термессос
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Величественный Термессос
Начало: Ваш отель
Расписание: Суббота
30 ноя в 07:30
$60 за человека
На яхте к Генуэзской бухте
🛥 На яхте
Групповая
11 часов
На яхте к Генуэзской бухте
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
$40 за человека
Джип-сафари на внедорожниках в Гебиз
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
Джип-сафари на внедорожниках в Гебиз
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Расписание: Ежедневно до 15 ноября. После 15/11: Вт, Ср, Пт, Сб.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$40 за человека
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы) из Белека
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы) из Белека
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$30 за человека
Джип-сафари к трём водопадам
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
Джип-сафари к трём водопадам
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:15
$30 за человека
3в1: Рафтинг+Зиплайн+Квадросафари из Белека
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Экскурсия 3в1 в Белеке: Рафтинг, Зиплайн, Квадросафари
Вас ждет день, полный приключений и адреналина: покорите бурные реки, парите над деревьями и исследуйте бездорожье на квадроциклах
Начало: Белек
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$35 за человека
3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Белека
🛣 Джиппинг
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Белека
Начало: Белек
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$35 за человека
Полет на параплане в Аланье из Белека
🚌 На автобусе
🪂 На параплане
Индивидуальная
5 часов
Параглайдинг в Аланье из Белека: взмахните крыльями над морем
Взлетите над берегами Аланьи, паря в небе с профессиональным инструктором и получая незабываемые эмоции
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$45 за человека
3в1: Рафтинг, Зиплайн, Квадросафари из Белека
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг, Зиплайн, Квадросафари из Белека
Начало: Белек
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$35 за человека
Аквапарк Water Hill в Анталии из Белека
Групповая
2 часа
Путешествие в Аквапарк Water Hill из Белека: водные приключения
Погрузитесь в атмосферу безудержного веселья в обновленном Аквапарке Water Hill, где вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$48 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6 часов
Активный отдых в Белеке: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Приключение ждет! Присоединяйтесь к захватывающему сафари и рафтингу в сердце Турции, наслаждайтесь природой и адреналином
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
35 за человека
Античный Фазелис и живописный парк Улупынар
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Античный Фазелис и живописный парк Улупынар
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00, 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$575 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Рафтинг и багги-сафари из Белека
    Всё отлично, спасибо!) Ожидали только что трасса с багги будет длиннее, но да ладно. Отдельно хотелось бы отметить русских гидов мальчиков, работают прям от души, приятно с такими рядом находится
  • М
    Малкина
    13 мая 2024
    Верховая Езда в Белеке
    Отличные лошадки. всё хорошо, единственное, на пляж выехать не можно, хотя в описании экскурсии написано 30 минут лес и 30
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    минут пляж, катают только по лесу за пляжем, там чудесные сосны, песок. Только если берете экскурсию в 5 утра. тогда они по пляжу будут ездить. Но это того стоит, я специально еще одну экскурсию взяла. Рассвет на коне на пляже, это было счастье, и шикарные фото и видео.

  • Н
    Николай
    1 апреля 2024
    Рафтинг и багги-сафари из Белека
    Всё прекрасно. Рафтинг на высшем уровне. Понравилось и поездка на баггах.
  • А
    Анатолий
    26 октября 2023
    Kаньон Тазы на джипах + Рафтинг в Каньоне Кепрюлю
    отличная экскурсия, красивые виды, все понравилось!
  • И
    Иван
    20 сентября 2023
    Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Белека
    Привозят в Doga park. На джипах проводзят на точку вверх по реке, начинается сплав. Всего две остановки. На первой -
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    платный перекус, на второй - зиплайн и багги. Потом сплав до финальной точки и бесплатный обед примерно в 17.00. Сплав - категория примерно 2-я. Были дет лет 7-9, но лучше постарше. Но! Вода ледяная, постоянно в лодке. Багги и зиплайн скучноваты. Зиплайн короткий и невысокий, багги - медленно ездили друг за другом в пыли. С собой: вода, перекус, аквашузы, очки и платок от пыли.

  • И
    Иван
    20 сентября 2023
    Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
    Впечатления - хорошие, но с описанием и фото в описании - расхождения. Плюсы: 1. Трансфер вовремя. 2. Судно имеет выносные трапы, с которых
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    можно прыгать. На переднем трапе завозят в следующий после Дюденского водопад. 3. Максимально близко подвозят к самому Дюденскому водопаду. 4. Доброжелательная команда, хорошо знают русский язык. Расхождения: 1. Не яхта, а старенький двухпалубный катер. 2. Громко работает двигатель, поэтому громко включают музыку. 3. Отправление не из порта Антальи.

  • P
    Ponka1983.ys
    28 августа 2023
    Рафтинг и багги-сафари из Белека
    Обещали что будет русскоговорящий гид, по факту нас забрал водитель отвез на точку сбора где инструкторы впарили нам тапки перчатки
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    типо без них на рафтинг не допустят. Затем нас повезли на джипах к месту сплыва. Нас было 8 человек и никто не говорит не по-русски не по английский, только арабский. Инструктор араб но по чуток по турецкий знает, так и объяснялись на макаронном языке. Сам тур понравился, было весело. Организация тура на 3, сам тур 4

  • И
    Илья
    9 августа 2023
    Супер комбо 5 в 1 в Каньоне Кепрюлю
    Шикарные виды. Очень красивые места. Багги ужасны. Едем колонной медллено по кругу, багги ломаются. По дороге сломалось 4-5багги. Постоянные остановки
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    из-за этого. Драйва не было. Развлечение больше наверное для детей. На базе есть надувной аквапарк и зип-лайн, тоже больше для детей. Для взрослых есть мега зиплайн, но он отдельно оплачивается. Включён обед, но вода не включена, даже во время обеда. А вот рафтмнг был шикарен, для тех кто первый раз. Но много эестрима не будет - много детей. Класс

  • A
    ANASTASIYA
    6 августа 2023
    Сафари на Квадроцикле & Рафтинг
    В целом, всё неплохо, за исключением того, что планировали квадроциклы, а были багги. Плюс поездка не 6 часов, а больше, много стоянок на рафтинге. За свои деньги - того стоит, были не один раз - увлекательно.
  • С
    Соколова
    15 июля 2023
    Дайвинг: знакомство с подводным миром
    Ребята молодцы, старались. Снизила оценку из-за очень старой лодки, хорошо, что, чистая. Гидрокостюм дали мне весь рваный (индивидуальное погружение 50$),
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    фото плохого качества получились и я хотела в полный рост, когда было первое погружение, а сфотографировали и сняли на видео лицо и как я кормлю рыбок, за это 35$. Обещали выдать электронный сертификат в течении 3х дней, срок прошёл, а его всё нет. В целом, всё хорошо. Берите с собой больше воды.

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Активный отдых»

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  2. Калеичи
  3. Старый город
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  5. The land of legends
  6. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
Сейчас в Белеке в категории "Активный отдых" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 17 до 575. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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