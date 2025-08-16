Приглашаем вас в морское путешествие на остров Сулуада — настоящие турецкие Мальдивы! Вас ждут белоснежные пляжи, лазурные бухты, купание в прозрачной воде и полный отдых на лоне природы. Проведите день в раю — присоединяйтесь к нашей экскурсии!
Описание трансферОстров Сулуада: турецкие Мальдивы ждут вас! Экскурсия на остров Сулуада — это настоящий побег от суеты в мир первозданной природы, прозрачного моря и белоснежных пляжей. Не зря это место называют «турецкими Мальдивами» — как только вы ступите на этот сказочный остров, вы сами в этом убедитесь. На борту уютной яхты в окружении лазурных вод вы отправитесь навстречу чистейшим бухтам, которые по сей день остаются нетронутыми благодаря статусу заповедной зоны. Именно здесь обитают редкие морские черепахи Каретта-Каретта — если повезёт, вы увидите их своими глазами! Незабываемое путешествие Сулуада — это небольшой, но по-настоящему волшебный остров. Белый песок, прозрачная вода и богатая морская жизнь — идеальные условия для купания, снорклинга и, конечно, незабываемых фотографий. Здесь можно просто расслабиться, позагорать или прогуляться по берегу, наслаждаясь красотой природы. После активного отдыха на острове вас ждёт вкусный обед на яхте — простой, но сытный и свежий, чтобы восстановить силы и с новыми эмоциями продолжить путешествие. Бухта Аксеки Далее маршрут лежит в бухту Аксеки, где находится загадочная Пещера Любви. Вода здесь холоднее, чем в открытом море, и с этим связано романтическое предание о разлуке двух влюблённых. Место окутано легендой и прекрасно подходит для освежающего купания и новых впечатлений. Этот день подарит вам воспоминания, которые захочется сохранить надолго — чистое море, захватывающие пейзажи, вкусная еда и лёгкий морской бриз останутся с вами как напоминание о волшебстве турецкого побережья. Важная информация:
- Во время экскурсии вас ждёт остановка для купания у берегов острова Сулуада.
- Не забудьте взять с собой полотенце, купальник, солнцезащитный крем, головной убор, очки и, если есть, снаряжение для снорклинга.
Каждый день в 7:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Сулуада
- Бухта Аксеки
Что включено
- Трансфер
- Прогулка на яхте
- Обед
Что не входит в цену
- Завтрак
- Напитки на яхте
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 7:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
16 авг 2025
Добрый день, очень хотели попасть на этот остров после просмотра фотографий на сайтах с описаниями экскурсий, но были разочарованы. Вся красота пляжа при острове меркнет от того, что повсюду припаркованы
S
Stanislav
21 июл 2025
С
Сергей
29 июн 2025
Единственная компания которая помогла организовать экскурсию, несмотря поздний вечер. Экскурсия понравилась Турецкие Мальдивы. Все было супер, операторы на связи постоянно, решают любой вопрос. Рекомендую.
