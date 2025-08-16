читать дальше

лодки и никакого пляжа нет. По факту есть остров и куча припаркованных лодок … мест для купания на острове нет вообще … ничего там не увидеть, кроме маленьких кусочков бирюзовой воды, в которой плавает куча народа. Были в Тае на подобной экскурсии, так там лодки выгружают людей и уходят в море. . стоят на якоре подальше и ждут, в назначенное время подходят и забирают туристов, которые плавают не между лодок. . а в красивой бирюзовой воде. Самое лучшее решение -плыть на этот остров с Анекс туром, они выходят ранним утром, когда ста лодок там нет. Наша лодка нам понравилась, еда хорошая, на борту чисто, но таких лодок на острове было штук 20 и плавать было негде.