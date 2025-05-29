Водная прогулка
Закат на острове Сулуада - путешествие на яхте из Белека
Начало: Ваш отель
«Приглашаем вас в морское путешествие к острову Сулуада — жемчужине Средиземного моря, где бирюзовая вода встречает белоснежные пляжи, а закат превращает каждый пейзаж в картину»
Расписание: Ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
30 мая в 12:00
$37 за человека
Водная прогулка
Прогулка на лодке к острову Сулуада
Начало: Ваш отель
«Морская прогулка к острову Сулу-Ада из Белека — идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться безмятежностью моря»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 07:00
30 мая в 07:00
$33 за человека
Групповая
Путешествие на остров Сулуада из Белека
Начало: Ваш отель
«Экскурсия на остров Сулуада — это настоящий побег от суеты в мир первозданной природы, прозрачного моря и белоснежных пляжей»
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
30 мая в 07:00
$35 за человека
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