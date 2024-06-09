1 чел.
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Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер в Белек: встреча и проводы VIP-класса
Путешествуйте с удовольствием! Ваш личный водитель встретит вас в аэропорту и доставит к отелю
Начало: При выходе из аэропорта
«Трансфер — это для тех, кто уважает себя Если вы цените время, безопасность и комфорт, особенно после долгого перелёта, то воспользуйтесь нашими услугами»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$65 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный трансфер-тур Чиралы и Олимпос из Белека
Приключения в Чиралы и Олимпос ждут! Индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне - начало незабываемого путешествия
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
«Приглашаем Вас в приключение на индивидуальном трансфере на авто комфорт-класса (минивэн)»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тур-трансфер по Анталии: история, природа и панорамы за 1 день
Встречайте утро в Анталии с комфортом! Индивидуальный трансфер покажет вам лучшие места города
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на водопады Анталии из Белека с индивидуальным трансфером
Освежите воспоминания о лете, посетив живописные водопады Анталии с персональным трансфером
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
«Индивидуальный трансфер-тур нашей компании на авто комфорт-класса (минивэн) добавит комфорта в Вашу поездку»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Трансфер»
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