Armagan
Armagan – Гид из Белека
Рафтинг 🚣‍ — развлечение под силу каждому.

Новички, а также опытный профессионалы будут в восторге 🔥.

Не беспокойтесь о комфорте и безопасности.

Рядом с вами всегда будут находиться опытные мастера.

Зарядитесь адреналином посетив замечательный тур «Рафтинг 🚣‍ из Белека».
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Экскурсия

$30 за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Рафтинг из Белека
Рафтинг из Белека

Что вы увидите 🤩

  • Национальный парк Кёпрюлю Каньон

Что вас ждёт:

  • Национальный парк 🌳 Кёпрюлю Каньон располагается в Манавгате. Сплав пройдёт по реке Кепрючай, длина реки составляет 183 метра. Утром к вашему отелю прибудет автобус и с этого момента начнётся ваше путешествие. Опытные мастера проведут с вами инструктаж по правилам безопасности.
  • Первый этап самый лёгкий и он даётся для того, чтобы научиться работать в команде. После этого не сложного этапа вы сможете искупаться и насладиться чистой водой. На втором этапе вы ощутите что такое настоящий рафтинг 🚣‍. В течении 45 минут вам предстоит бороться с волнами, дружно и быстро принимать командные решения.
  • По истечению времени вас ждёт вкусный обед. На третьем этапе вы сможете насладиться природой, водой, солнцем, ведь этот этап довольно спокойный. Как только вы очутитесь на суше, переоденетесь и примите душ, сможете посмотреть фильм 🎥 о том, как прошёл сам рафтинг 🚣‍. На видео будут ваши настоящие эмоции во время сплава.
Важная информация
Возьмите с собой: купальники, полотенце, солнцезащитные очки, крем, головные уборы, непромокаемую (резиновую) обувь, майку (надевается под спасательный жилет), сменную одежду.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
  • Трансферы из вашего отеля и обратно в отель
  • Аренда рафта и защитной экипировки
  • Страховка
  • Русский гид
  • Обед
Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
  • Фото и видеосъемка
Важная информация
  • Возьмите с собой: купальники
  • полотенце
  • солнцезащитные очки
  • крем
  • головные уборы
  • непромокаемую (резиновую) обувь
  • майку (надевается под спасательный жилет)
  • сменную одежду.
Рафтинг из Белека
Рафтинг из Белека
Рафтинг из Белека
Рафтинг из Белека
Время проведения: Ежедневно с 08:00 до 18:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Armagan
Armagan
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