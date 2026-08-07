Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас отправиться в захватывающее приключение, сплав на рафтах по бурной горной реке. Вас ждут адреналиновые эмоции, брызги воды и потрясающие виды величественных гор!

Viavia Ваш гид в Белеке Задать вопрос Групповая экскурсия -10% $20 выгода $2 $18 за человека 🇷🇺 русский 9 часов На автобусе, сплавы и рафтинг Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Рафтинг в сердце живописного каньона Эта экскурсия станет отличным выбором как для любителей активного отдыха и острых ощущений, так и для тех, кто впервые хочет попробовать свои силы в рафтинге. Вас ждет захватывающее путешествие по каньону Кёпрюлю с кристально чистой водой реки Кёпрючай и завораживающими видами нетронутой природы. Для желающих доступны двухместные байдарки, а для остальных — удобные рафты. На всем протяжении маршрута вас будет сопровождать опытный инструктор, который позаботится о вашей безопасности и поможет справиться с любыми трудностями. Отдыхайте, наслаждайтесь пейзажами, а все организационные вопросы наша команда возьмет на себя. Важная информация: ВАЖНО! Трансфер осуществляется совместно с гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому отправление и возвращение организованы одним автобусом, и участникам программы только «Тазы Каньон» или только «Рафтинг» может потребоваться немного подождать на базе. В маршруте предусмотрена остановка для фотографий у Тазы Каньона, а также короткий фотоперерыв у Кöprülü Каньона. На Кöprülü Каньоне экскурсия ограничивается посещением моста, откуда открывается живописная панорама. Обратите внимание: спуск внутрь каньона невозможен, так как это запрещено правилами.

Время выезда зависит от вашего отеля. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик