Приглашаем вас отправиться в захватывающее приключение, сплав на рафтах по бурной горной реке. Вас ждут адреналиновые эмоции, брызги воды и потрясающие виды величественных гор!
Описание экскурсииРафтинг в сердце живописного каньона Эта экскурсия станет отличным выбором как для любителей активного отдыха и острых ощущений, так и для тех, кто впервые хочет попробовать свои силы в рафтинге. Вас ждет захватывающее путешествие по каньону Кёпрюлю с кристально чистой водой реки Кёпрючай и завораживающими видами нетронутой природы. Для желающих доступны двухместные байдарки, а для остальных — удобные рафты. На всем протяжении маршрута вас будет сопровождать опытный инструктор, который позаботится о вашей безопасности и поможет справиться с любыми трудностями. Отдыхайте, наслаждайтесь пейзажами, а все организационные вопросы наша команда возьмет на себя. Важная информация: ВАЖНО! Трансфер осуществляется совместно с гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому отправление и возвращение организованы одним автобусом, и участникам программы только «Тазы Каньон» или только «Рафтинг» может потребоваться немного подождать на базе. В маршруте предусмотрена остановка для фотографий у Тазы Каньона, а также короткий фотоперерыв у Кöprülü Каньона. На Кöprülü Каньоне экскурсия ограничивается посещением моста, откуда открывается живописная панорама. Обратите внимание: спуск внутрь каньона невозможен, так как это запрещено правилами.
Время выезда зависит от вашего отеля.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Страховка
- Гид
- Трансферы из/в отель
- Обед на берегу реки
- Русскоговорящий инструктор
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Время выезда зависит от вашего отеля.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Трансфер осуществляется совместно с гостями
- Выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому отправление и возвращение организованы одним автобусом
- И участникам программы только "Тазы Каньон" или только "Рафтинг" может потребоваться немного подождать на базе. В маршруте предусмотрена остановка для фотографий у Тазы Каньона
- А также короткий фотоперерыв у Кöprülü Каньона. На Кöprülü Каньоне экскурсия ограничивается посещением моста
- Откуда открывается живописная панорама. Обратите внимание: спуск внутрь каньона невозможен
- Так как это запрещено правилами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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