Национальный парк 🌳 Кёпрюлю Каньон располагается в Манавгате. Сплав пройдёт по реке Кепрючай, длина реки составляет 183 метра. Утром к вашему отелю прибудет автобус и с этого момента начнётся ваше путешествие. Опытные мастера проведут с вами инструктаж по правилам безопасности.
Первый этап самый лёгкий и он даётся для того, чтобы научиться работать в команде. После этого не сложного этапа вы сможете искупаться и насладиться чистой водой. На втором этапе вы ощутите что такое настоящий рафтинг 🚣. В течении 45 минут вам предстоит бороться с волнами, дружно и быстро принимать командные решения.
По истечению времени вас ждёт вкусный обед. На третьем этапе вы сможете насладиться природой, водой, солнцем, ведь этот этап довольно спокойный. Как только вы очутитесь на суше, переоденетесь и примите душ, сможете посмотреть фильм 🎥 о том, как прошёл сам рафтинг 🚣. На видео будут ваши настоящие эмоции во время сплава.
Важная информация
Возьмите с собой: купальники, полотенце, солнцезащитные очки, крем, головные уборы, непромокаемую (резиновую) обувь, майку (надевается под спасательный жилет), сменную одежду.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
Трансферы из вашего отеля и обратно в отель
Аренда рафта и защитной экипировки
Страховка
Русский гид
Обед
Что не входит
Любые напитки
Личные затраты
Фото и видеосъемка
Важная информация
Возьмите с собой: купальники
полотенце
солнцезащитные очки
крем
головные уборы
непромокаемую (резиновую) обувь
майку (надевается под спасательный жилет)
сменную одежду.
Время проведения: Ежедневно с 08:00 до 18:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 16 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.