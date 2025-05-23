Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
Погонять по хвойному лесу и покорить водную стихию во время группового сплава по горной реке
Приглашаем вас открыть для себя национальный парк Кёпрюлю Каньон — одно из лучших мест для активного отдыха! В этой программе мы объединили сафари на багги или квадроцикле и рафтинг по живописному каньону реки Кёпрючай. Вы полюбуетесь невероятной природой, получите заряд адреналина и максимум приятных эмоций.
Мы довезём вас до базы на берегу реки Кёпрючай в нацпарке Кёпрюлю Каньон. Там пересядем на кабриобусы и поедем на сафари. Перед стартом — обязательный инструктаж и тест-драйв: вы сами сможете выбрать, на чём кататься — на багги или квадроцикле. Затем вас ждёт 30-минутное путешествие с ветерком по прекрасному хвойному лесу под руководством профессионального инструктора.
Здесь важно защитить дыхательные пути банданой, а глаза очками: пыль стоит столбом! Пачкаться можно, ведь впереди у нас рафтинг.
По каньону на рафтах
После инструктажа и получения необходимого снаряжения — каски и жилета — отправимся покорять пороги реки Кёпрючай. Маршрут (10 км) несложный, поэтому подходит даже для новичков. Главное — не стукнуть веслом соседа, ведь у него есть такое же!
Сплав проводится на рафтах по 10-12 человек, также вы можете сплавляться на 2-местном каяке, нужно только заранее предупредить инструктора о таком желании. По пути вы насладитесь живописным каньоном и первозданной природой, а в перерыве между сплавами вас будет ждать сытный обед.
Организационные детали
Точное время выезда сообщим накануне вечером до 21:00
Важно: основная программа длится с 10:00 до 16:30. Время трансфера не включено в общее время
С вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды
Инструктаж проходит на английском языке
Особенности формата
Наденьте удобную одежду и обувь, подходящую как для рафтинга, так и для сафари. Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, крем от солнца, сменную одежду, солнцезащитные очки, бандану и наличные деньги.
В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, страховка, рафтинг на ботах или каяках, защитная экипировка, сафари и обед (булгур, куриный шашлык, салаты).
Отдельно оплачивается гидрокостюм и обувь для рафтинга (по желанию) — по $14, фото и видео — от $40, напитки в кафе.
Можете взять с собой детей от 5 лет.
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€32
Дети до 11 лет
€22
Дети до 6 лет
€12
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 921 туриста
В туризме с 1992 года. Всё, что касается организации активных экскурсий, — это к нам. Пешеходные, активные, культурные, авиа-экскурсии и сафари по бездорожью. Движение — это жизнь, даже если вы на отдыхе!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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К
Кумова
Плавали в Рафтинг с ребенком. Все безопасно. Пороги не высокой сложности, а маршрут проходит по живописным окрестностям. Протяженность маршрута 14 км. По пути нас ждали пороги, остановка на зиплайн и на обед. Остались в восторге! Все очень понравилось!
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Михаил
Нам все понравилось Квадрики скучно можно без них
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Алена
Всем добрый день! Отзыв будет положительный, не смотря на задержку автобуса, на то что багги постоянно ломались, и это задерживало колонну… но рафтинг сделал этот отзыв положительным! Фатах наш главный читать дальшеуменьшить
на «лодочке» - супер, ему респект, он вытянул все эмоции. Рекомендую данную экскурсию и данных организаторов. Просто нужно ехать с положительным настроем, ну или просто баночку пивка бахните на остановочке и все удалось … а если серьезно … самое ценное это эмоции! Дерзайте.
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О
Оксана
Никогда не думала, что мне понравится джип-багги. Это было очень круто, я сама управляла джипом, и именно это так повлияло на мой восторг! Рафтинг тоже был очень замечательный и насыщенный. Зип-Лайн слабенький, бывало и покруче. Огромное спасибо за великолепную логистику и организацию, все было на высшем уровне (кроме еды)
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Г
Георгий
По-русски никто не говорил. Если б не мое знание немецкого, то никто ничего не понял бы. Останавливаться на пол часа в кафе, которое никому не было нужно - трата времени. Катание на читать дальшеуменьшить
баги - это не катание. тормоза еле работают, разгоняться не дают. катание практически по кругу в пыли. Они предназначены для катания по бездорожью, грязью и т. п. В итоге практически ничего этого не было. зато даже в 30 минутах катания сделали переры на фотографирования, которые никто из группы сам и не делал.
Татьяна
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв. Мне искренне жаль, что у вас осталось негативное впечатление от экскурсии. Хотела бы пояснить несколько моментов. Русскоговорящий представитель присутствует читать дальшеуменьшить
в начале программы — встречает группу на основной базе и даёт всю необходимую информацию по маршруту и организации дня. Далее группы распределяются по программам: он сопровождает те экскурсии, где предусмотрена историческая и познавательная часть. В вашем случае была полностью активная программа (рафтинг и багги-сафари), где дополнительное сопровождение с рассказом не требуется, поэтому на базе проводится только технический инструктаж на английском языке, так как группы международные. Техническая остановка во время трансфера предусмотрена программой, в том числе для туристов из Кемера, которые выезжают рано (около 07:30). Она делается для возможности посетить туалет и занимает около 15–20 минут. Багги-сафари проходит в групповом формате с соблюдением правил безопасности: движение колонной, без свободного выбора скорости. Маршрут проходит по бездорожью на территории национального парка, где нет асфальтированных трасс. Остановки во время сафари предусмотрены специально, чтобы гости могли сделать фотографии самостоятельно, так как во время движения это небезопасно и невозможно. Дополнительно с группой работает профессиональный фотограф, но съёмка и покупка фотографий — по желанию. Благодарим за обратную связь и желаем вам в дальнейшем только приятных впечатлений от путешествий.
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П
Полина
День мы провели отлично. Организация неплохая, несмотря на огромное количество народа. Рафтинг был классный. Катание на квадрациклах не впечатлило. Его лучше исключить их программы.
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