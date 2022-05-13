Рафтинг и багги-сафари — прекрасная возможность совместить 2 активные и увлекательные экскурсии в один день! Вы будете покорять горы и холмы на внедорожных машинках-багги, а затем вас ждет сплав по горной реке на надувных плотах или каноэ. А красота национального парка Каньон Кёпрюлю впечатлит даже искушенных путешественников!
Описание экскурсииВас ожидает: Рафтинг и багги-сафари — прекрасная возможность совместить 2 активные и увлекательные экскурсии в один день! Вы будете покорять горы и холмы на внедорожных машинках-багги, а затем вас ждет сплав по горной реке на надувных плотах или каноэ. А красота национального парка Каньон Кёпрюлю впечатлит даже искушенных путешественников! Трасса рафтинга протяженностью 7 км, относится ко 2 категории сложности и состоит из 6 пандусов. В конце маршрута вас ждет обед на свежем воздухе. Это путешествие зарядит энергией, поднимет настроение и надолго останется в вашей памяти! Безопасное путешествие Сплав не требует особого опыта. Перед посадкой опытный инструктор проведет специальный инструктаж: он проинформирует вас о предстоящем маршруте, использовании снаряжения, мерах безопасности, общих правилах поведения на воде, объяснит команды и жесты пилота, правила гребли.
Каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы Таурус
- Каньон Копрулу
Что включено
- Трансфер от вашего отеля и обратно
- Русскоговорящий инструктор
- Прокат лодки/спасательных жилетов/ шлемов
- Багги-сафари или сафари на квадроцикле на выбор
- Сплав по горной реке
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки и личные расходы
- Фото и видео
- Маска для лица (защита от пыли и грязи)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Очень интересное развлечение, а природа в этом месте просто невероятная! Хороший инструктор, всегда сориентирует и развеселит) во время спуска были веселые и бодрящие столкновения с другими командами) если кто-то говорит,что
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П
Очень интересное развлечение, а природа в этом месте просто невероятная! Хороший инструктор, всегда сориентирует и развеселит) во время спуска были веселые и бодрящие столкновения с другими командами) если кто-то говорит,что
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И
Отличный сплав, немного экстремальный. С нами был сын 13 лет, сидел сзади с веслом и вообще без проблем. Инструктор рулил лодкой легко и профессионально, поэтому было все под контролем. Все время прогулки нас сопровождал запах хвои и чистого горного воздуха. Виды очень красивые как в самом каньоне так и по дороге к нему. Вода очень холодная и чистая. Супер!
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И
Отличный сплав, немного экстремальный. С нами был сын 13 лет, сидел сзади с веслом и вообще без проблем. Инструктор рулил лодкой легко и профессионально, поэтому было все под контролем. Все время прогулки нас сопровождал запах хвои и чистого горного воздуха. Виды очень красивые как в самом каньоне так и по дороге к нему. Вода очень холодная и чистая. Супер!
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Д
Отличный сервис. Автобус забрал нас вовремя. Совет: купите бандану для каски для лица и убедитесь, что у вас есть солнцезащитные очки или плавательные очки для детей (чтобы пыль и вода не попадали в глаза). Мы получили огромное удовольствие! (Возьмите немного воды и полотенце)
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Е
Хотелось бы поделиться впечатлениями от данной экскурсии.
Впечатления прекрасные от самой природы, но к сожалению роли организаторов в этом никакой нет.
При покупке экскурсии было оговорено менеджером, что обязательно будет русскоязычный гид.
Впечатления прекрасные от самой природы, но к сожалению роли организаторов в этом никакой нет.
При покупке экскурсии было оговорено менеджером, что обязательно будет русскоязычный гид.
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