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На деле инсруктор вообще не говорил по - русски, все инструкции были на английском языке.

Приехав к месту сбора групп, нас продержали на солнце 2 часа!!! Не предложив не стакана воды, благо была своя, то есть всем плевать на ваше состояние.

Потом началось дикое впаривание специальной обуви, перчаток, очков, чехлов для телефонов от воды - всего каждая позиция 10 долларов (вот и посчитайте сколько реально стоит это удовольствие). После того, как нас снабдили всем необходимым, предложили оставить документы и вещи в машине, за которыми естественно никто не следил, дверь просто была открыта на распашку (кто-то взял документы с собой, но видела, что они намокли).

Больше всего понравился сплав по реке, очень красиво и волнующе, спасибо инструктору, который руководил процессом (он же как оказалось и водитель). Баги не особо впечатлили, в Египте понравилось больше.

В целом экскурсия интересная, организация самой экскурсии - никакая.

Никому нет дела, поняли вы что и как действовать в случае чего, на мой взгляд данная экскурсия опасна,но видимо организатор считает, что это наши проблемы.

После обратилась к менеджеру спросив где же все таки "русский инструктор"?

На что получила ответ:"вам надо было искать его!)))" Вот и думаете, надо ли!