Мои заказы

Рафтинг и багги-сафари из Белека

Экскурсия в Белеке: рафтинг и багги-сафари в национальном парке Каньон Кёпрюлю
Рафтинг и багги-сафари — прекрасная возможность совместить 2 активные и увлекательные экскурсии в один день! Вы будете покорять горы и холмы на внедорожных машинках-багги, а затем вас ждет сплав по горной реке на надувных плотах или каноэ. А красота национального парка Каньон Кёпрюлю впечатлит даже искушенных путешественников!
4.8
19 отзывов
Рафтинг и багги-сафари из Белека
Рафтинг и багги-сафари из Белека
Рафтинг и багги-сафари из Белека

Описание экскурсии

Вас ожидает: Рафтинг и багги-сафари — прекрасная возможность совместить 2 активные и увлекательные экскурсии в один день! Вы будете покорять горы и холмы на внедорожных машинках-багги, а затем вас ждет сплав по горной реке на надувных плотах или каноэ. А красота национального парка Каньон Кёпрюлю впечатлит даже искушенных путешественников! Трасса рафтинга протяженностью 7 км, относится ко 2 категории сложности и состоит из 6 пандусов. В конце маршрута вас ждет обед на свежем воздухе. Это путешествие зарядит энергией, поднимет настроение и надолго останется в вашей памяти! Безопасное путешествие Сплав не требует особого опыта. Перед посадкой опытный инструктор проведет специальный инструктаж: он проинформирует вас о предстоящем маршруте, использовании снаряжения, мерах безопасности, общих правилах поведения на воде, объяснит команды и жесты пилота, правила гребли.

Каждый день

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Горы Таурус
  • Каньон Копрулу
Что включено
  • Трансфер от вашего отеля и обратно
  • Русскоговорящий инструктор
  • Прокат лодки/спасательных жилетов/ шлемов
  • Багги-сафари или сафари на квадроцикле на выбор
  • Сплав по горной реке
  • Обед
Что не входит в цену
  • Напитки и личные расходы
  • Фото и видео
  • Маска для лица (защита от пыли и грязи)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
5
3
2
1
П
Очень интересное развлечение, а природа в этом месте просто невероятная! Хороший инструктор, всегда сориентирует и развеселит) во время спуска были веселые и бодрящие столкновения с другими командами) если кто-то говорит,что
читать дальшеуменьшить

только рафтинг брать дорого и неинтересно, не слушайте. Все действительно стоит своих денег, так как эмоций получаете невероятное количество просто от места и самого занятия) скучно точно не будет) спасибо команде и инструктору! Отдельное спасибо Зауру за поддержку в мессенджере в любое время суток, всегда ответит на вопрос и быстро) рафтинг удался! 😉

Вам был полезен этот отзыв?
П
Очень интересное развлечение, а природа в этом месте просто невероятная! Хороший инструктор, всегда сориентирует и развеселит) во время спуска были веселые и бодрящие столкновения с другими командами) если кто-то говорит,что
читать дальшеуменьшить

только рафтинг брать дорого и неинтересно, не слушайте. Все действительно стоит своих денег, так как эмоций получаете невероятное количество просто от места и самого занятия) скучно точно не будет) спасибо команде и инструктору! Отдельное спасибо Зауру за поддержку в мессенджере в любое время суток, всегда ответит на вопрос и быстро) рафтинг удался! 😉

Вам был полезен этот отзыв?
И
Отличный сплав, немного экстремальный. С нами был сын 13 лет, сидел сзади с веслом и вообще без проблем. Инструктор рулил лодкой легко и профессионально, поэтому было все под контролем. Все время прогулки нас сопровождал запах хвои и чистого горного воздуха. Виды очень красивые как в самом каньоне так и по дороге к нему. Вода очень холодная и чистая. Супер!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Отличный сплав, немного экстремальный. С нами был сын 13 лет, сидел сзади с веслом и вообще без проблем. Инструктор рулил лодкой легко и профессионально, поэтому было все под контролем. Все время прогулки нас сопровождал запах хвои и чистого горного воздуха. Виды очень красивые как в самом каньоне так и по дороге к нему. Вода очень холодная и чистая. Супер!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Отличный сервис. Автобус забрал нас вовремя. Совет: купите бандану для каски для лица и убедитесь, что у вас есть солнцезащитные очки или плавательные очки для детей (чтобы пыль и вода не попадали в глаза). Мы получили огромное удовольствие! (Возьмите немного воды и полотенце)
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Хотелось бы поделиться впечатлениями от данной экскурсии.
Впечатления прекрасные от самой природы, но к сожалению роли организаторов в этом никакой нет.
При покупке экскурсии было оговорено менеджером, что обязательно будет русскоязычный гид.
читать дальшеуменьшить

На деле инсруктор вообще не говорил по - русски, все инструкции были на английском языке.
Приехав к месту сбора групп, нас продержали на солнце 2 часа!!! Не предложив не стакана воды, благо была своя, то есть всем плевать на ваше состояние.
Потом началось дикое впаривание специальной обуви, перчаток, очков, чехлов для телефонов от воды - всего каждая позиция 10 долларов (вот и посчитайте сколько реально стоит это удовольствие). После того, как нас снабдили всем необходимым, предложили оставить документы и вещи в машине, за которыми естественно никто не следил, дверь просто была открыта на распашку (кто-то взял документы с собой, но видела, что они намокли).
Больше всего понравился сплав по реке, очень красиво и волнующе, спасибо инструктору, который руководил процессом (он же как оказалось и водитель). Баги не особо впечатлили, в Египте понравилось больше.
В целом экскурсия интересная, организация самой экскурсии - никакая.
Никому нет дела, поняли вы что и как действовать в случае чего, на мой взгляд данная экскурсия опасна,но видимо организатор считает, что это наши проблемы.
После обратилась к менеджеру спросив где же все таки "русский инструктор"?
На что получила ответ:"вам надо было искать его!)))" Вот и думаете, надо ли!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Белека

Похожие экскурсии на «Рафтинг и багги-сафари из Белека»

Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
Сплавы и рафтинг
На квадроциклах
На багги
10 часов
7 отзывов
Групповая
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
Погонять по хвойному лесу и покорить водную стихию во время группового сплава по горной реке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
€32 за человека
Экстремальный тур 3 в 1 из Белека: рафтинг, багги, зиплайн
На автобусе
Сплавы и рафтинг
На багги
10 часов
18 отзывов
Групповая
Экстремальный тур 3 в 1 из Белека: рафтинг, багги, зиплайн
Начало: Ваш отель
$40 за человека
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Белека
На автобусе
Сплавы и рафтинг
На багги
10 часов
2 отзыва
Групповая
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Белека
Начало: Белек
Расписание: Каждый день
$38 за человека
Багги-сафари в окрестностях водопада Куршунлу
На багги
4 часа
1 отзыв
Групповая
Багги-сафари в окрестностях водопада Куршунлу
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Расписание: Ежедневно, кроме воскресенья
$60 за человека
У нас ещё много экскурсий в Белеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Белеке
$48 за человека