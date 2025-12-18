Закат на острове Сулуада: круиз на яхте с трансфером из Белека

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия на яхте к острову Сулуада — прекрасная возможность насладиться красотами природы, посетить живописнейшие места для купания и понежиться под солнечными лучами.



Особенно впечатляют виды острова на закате — обязательно застанем его, чтобы сделать потрясающие снимки. Это путешествие подарит вам незабываемые воспоминания!

Описание круиза Экскурсия на яхте к острову Сулуада на закате из Анталии и Кемера Отправьтесь в чарующее путешествие по Средиземному морю и насладитесь магией заката во время морской прогулки к острову Сулуада — месту, которое по праву называют «Турецкими Мальдивами». Белоснежные пляжи, бирюзовая вода и спокойная атмосфера создают ощущение, будто вы находитесь на тропическом острове. Мы заберем вас из вашего отеля в Анталии или Кемере и доставим в порт Адрасан. После того как все участники соберутся, вы подниметесь на борт уютной яхты и начнёте путешествие по живописным бухтам Средиземного моря. Во время плавания вы заметите, что поблизости нет отелей или шумных заведений — эта территория охраняется, чтобы сохранить природную красоту острова и его обитателей. Здесь можно встретить морских черепах Каретта-Каретта, которые облюбовали эти берега для гнездования. Если повезет, вы сможете увидеть их вблизи! Очарование Сулуады на закате Главная цель нашего путешествия — остров Сулуада. Несмотря на его небольшие размеры, это одно из самых красивых мест региона. Прозрачная вода, мягкий песок и волшебные цвета неба на закате создают незабываемую атмосферу. У вас будет время искупаться, понежиться на солнце и сделать великолепные фотографии. Ужин на борту После купания и отдыха на вас будет ждать вкусный ужин, приготовленный на борту. Насладитесь ароматными блюдами и морским бризом, наблюдая, как солнце медленно скрывается за горизонтом. Залив Аксеки и Пещера Любви Далее маршрут проходит через залив Аксеки, где находится известная Пещера Любви. Легенда рассказывает, что холодная вода в пещере — это слёзы девушки, потерявшей своего возлюбленного. Несмотря на грустную историю, место это невероятно живописное и идеально подходит для купания и отдыха. Возвращение в порт Около 21:00–22:00 яхта вернётся в порт Адрасан, где вас будет ожидать трансфер обратно в ваш отель в Анталии или Кемере. Эта прогулка станет не просто экскурсией, а настоящим романтическим приключением, которое запомнится вам надолго.

