Закат на острове Сулуада: круиз на яхте с трансфером из Белека

Экскурсия на яхте к острову Сулуада — прекрасная возможность насладиться красотами природы, посетить живописнейшие места для купания и понежиться под солнечными лучами.
Особенно впечатляют виды острова на закате — обязательно застанем его, чтобы сделать потрясающие снимки. Это путешествие подарит вам незабываемые воспоминания!
Описание круизаЭкскурсия на яхте к острову Сулуада на закате из Анталии и Кемера Отправьтесь в чарующее путешествие по Средиземному морю и насладитесь магией заката во время морской прогулки к острову Сулуада — месту, которое по праву называют «Турецкими Мальдивами». Белоснежные пляжи, бирюзовая вода и спокойная атмосфера создают ощущение, будто вы находитесь на тропическом острове. Мы заберем вас из вашего отеля в Анталии или Кемере и доставим в порт Адрасан. После того как все участники соберутся, вы подниметесь на борт уютной яхты и начнёте путешествие по живописным бухтам Средиземного моря. Во время плавания вы заметите, что поблизости нет отелей или шумных заведений — эта территория охраняется, чтобы сохранить природную красоту острова и его обитателей. Здесь можно встретить морских черепах Каретта-Каретта, которые облюбовали эти берега для гнездования. Если повезет, вы сможете увидеть их вблизи! Очарование Сулуады на закате Главная цель нашего путешествия — остров Сулуада. Несмотря на его небольшие размеры, это одно из самых красивых мест региона. Прозрачная вода, мягкий песок и волшебные цвета неба на закате создают незабываемую атмосферу. У вас будет время искупаться, понежиться на солнце и сделать великолепные фотографии. Ужин на борту После купания и отдыха на вас будет ждать вкусный ужин, приготовленный на борту. Насладитесь ароматными блюдами и морским бризом, наблюдая, как солнце медленно скрывается за горизонтом. Залив Аксеки и Пещера Любви Далее маршрут проходит через залив Аксеки, где находится известная Пещера Любви. Легенда рассказывает, что холодная вода в пещере — это слёзы девушки, потерявшей своего возлюбленного. Несмотря на грустную историю, место это невероятно живописное и идеально подходит для купания и отдыха. Возвращение в порт Около 21:00–22:00 яхта вернётся в порт Адрасан, где вас будет ожидать трансфер обратно в ваш отель в Анталии или Кемере. Эта прогулка станет не просто экскурсией, а настоящим романтическим приключением, которое запомнится вам надолго.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Сулуада
- Бухта Аксэки
- Залив Аксэки
- Пещера Любви
Что включено
- Трансфер
- Прогулка на яхте целый день
- Ужин (чай)
Что не входит в цену
- Любые напитки на яхте
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
