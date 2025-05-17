Групповая
до 25 чел.
Ночное шоу The Land of Legends из Белека
Начало: Ваш отель
«Именно такие впечатления ждут вас на ночном шоу в парке Land of Legends — одном из самых зрелищных вечерних мероприятий в Турции»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 18:30
17 мая в 18:30
20 мая в 18:30
$15 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
The Land of Legends Night Show - вечернее шоу в Белеке
Погрузитесь в волшебный мир The Land of Legends Night Show в Белеке. Вас ждут невероятные световые шоу, акробаты и выступления талантливых артистов
Начало: Ваш отель
«Вечерний шоу-тур Land of Legends в Турции — одно из самых популярных представлений»
Сегодня в 19:30
17 мая в 19:30
$15 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Ночное шоу в Легендарном Парке
Ощутите магию «The Land of Legends» с музыкальными шоу и парадом лодок. Шоппинг и уникальные сувениры ждут вас в этом волшебном месте
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда - Суббота
17 мая в 20:00
20 мая в 20:00
$20 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Вечерние»
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