Круиз
Закат на острове Сулуада: круиз на яхте с трансфером из Белека
Начало: Ваш отель
«После того как все участники соберутся, вы подниметесь на борт уютной яхты и начнёте путешествие по живописным бухтам Средиземного моря»
Завтра в 13:00
1 ноя в 13:00
$36 за человека
Круиз
Утренний круиз на пиратской яхте из Белека (Водопад Дудeн)
Начало: Ваш отель
«Вас ждёт живописный круиз по лазурным водам Это утренний круиз для бодрого начала»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
1 ноя в 08:00
$30 за человека
Круиз
Круиз на закате на пиратской яхте Gonster из Белека
Начало: Ваш отель
«Вас ждёт живописный круиз по лазурным водам Средиземного моря с остановками в сказочных бухтах — Фазелис, Алакассу и Лунный Свет, где можно искупаться, понежиться на солнце и полюбоваться природой»
$59 за человека
