Евгений Н. проводит ещё 1 экскурсию

Ликийская тропа: потрясающие красоты природыМыс Гелидония расположен на полуострове Текке между Анталийским заливом и заливом Финике. К югу от мыса расположена группа из пяти островов, известных ещё с римских времён — подводное течение там было очень коварное, поэтому в античные времена проплыть мимо этого места было очень трудно и многие корабли разбивались о скалы и тонули. И только лишь в 1936 году на мысе Гелидония построили маяк, который до 1990 года работал на керосине и каждые 3 секунды вспыхивал. Сейчас через маяк проходит всем известная «Ликийская тропа».

Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде. Есть ещё истории 📖 и про пиратов с посещением пиратской бухты, разрушенной римскими войсками в I веке до н. э., и про затонувший корабль бронзового века, но об этом и многом другом интересном вы узнаете на нашей экскурсии 🧭 детали: