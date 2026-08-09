Евгений Н. проводит ещё 1 экскурсию

Любите горы и море? Тогда вам точно нужно прогуляться к маяку на мыс Гелидония.
Эта прогулка вряд ли покажется очень лёгкой, но она точно будет очень красивой — с одной стороны всегда волнующее море и отвесные скалы, а с другой — возвышенность с хвойным лесом. И вот такие красивые виды будут на протяжении всего пути (3 км) от стоянки до маяка.
Эта прогулка вряд ли покажется очень лёгкой, но она точно будет очень красивой — с одной стороны всегда волнующее море и отвесные скалы, а с другой — возвышенность с хвойным лесом. И вот такие красивые виды будут на протяжении всего пути (3 км) от стоянки до маяка.
Описание экскурсии
Ликийская тропа:
- потрясающие красоты природы.
- Мыс Гелидония расположен на полуострове Текке между Анталийским заливом и заливом Финике. К югу от мыса расположена группа из пяти островов, известных ещё с римских времён — подводное течение там было очень коварное, поэтому в античные времена проплыть мимо этого места было очень трудно и многие корабли разбивались о скалы и тонули. И только лишь в 1936 году на мысе Гелидония построили маяк, который до 1990 года работал на керосине и каждые 3 секунды вспыхивал. Сейчас через маяк проходит всем известная «Ликийская тропа». Есть ещё истории и про пиратов с посещением пиратской бухты, разрушенной римскими войсками в I веке до н. э., и про затонувший корабль бронзового века, но об этом и многом другом интересном вы узнаете на нашей экскурсии. Организационные детали: Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из отеля в пределах Антальи
Что не входит в цену
- Питание
- Трансфер из отеля в Белеке, Сиде (+ 40 евро)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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