Евгений Н. проводит ещё 1 экскурсию

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Любите горы и море? Тогда вам точно нужно прогуляться к маяку на мыс Гелидония.



Эта прогулка вряд ли покажется очень лёгкой, но она точно будет очень красивой — с одной стороны всегда волнующее море и отвесные скалы, а с другой — возвышенность с хвойным лесом. И вот такие красивые виды будут на протяжении всего пути (3 км) от стоянки до маяка.