Евгений Н. проводит ещё 1 экскурсию

Приглашаю вас на прогулку по Сагалассосу.
Этот город уникален своим фонтаном, действующим благодаря античной системе водоснабжения – других таких в мире нет. Мы с вами прогуляемся по его тихим улицам, посмотрим на фонтаны и другие достопримечательности.
Атмосфера древнего города поразит вас своим величием и спокойствием, резко контрастирующим с шумными приморскими курортами.
Этот город уникален своим фонтаном, действующим благодаря античной системе водоснабжения – других таких в мире нет. Мы с вами прогуляемся по его тихим улицам, посмотрим на фонтаны и другие достопримечательности.
Атмосфера древнего города поразит вас своим величием и спокойствием, резко контрастирующим с шумными приморскими курортами.
Описание экскурсии
Загадки древних мастеров Сагалассос — это город античных фонтанов. При раскопках в городе были найдены 4 фонтана, причем самый старый был создан еще в I веке до н. э., два из них сейчас — рабочие, причем для подачи воды используется оригинальная, построенная древними мастерами система водопровода. Кроме фонтанов, там красивая библиотека с мозаичным полом, театр, центральная площадь — агора, а также скальные захоронения. Место не слишком оживленное, поэтому внимательному осмотру достопримечательностей ничто не помешает. Важно знать • Экскурсия индивидуальная, а значит, кроме вас и ваших друзей на экскурсии никого не будет.
Одевайтесь удобнее, там поездка пройдет максимально комфортно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из отеля в пределах Антальи
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты
- Трансфер из отеля в Белеке, Кемере, Кунду, Сиде (+ 40 евро)
Место начала и завершения?
Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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