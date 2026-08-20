Евгений Н. проводит ещё 1 экскурсию

Загадки древних мастеров Сагалассос — это город античных фонтанов. При раскопках в городе были найдены 4 фонтана, причем самый старый был создан еще в I веке до н. э., два из них сейчас — рабочие, причем для подачи воды используется оригинальная, построенная древними мастерами система водопровода. Кроме фонтанов, там красивая библиотека с мозаичным полом, театр, центральная площадь — агора, а также скальные захоронения. Место не слишком оживленное, поэтому внимательному осмотру достопримечательностей ничто не помешает. Важно знать • Экскурсия индивидуальная, а значит, кроме вас и ваших друзей на экскурсии никого не будет.

Одевайтесь удобнее, там поездка пройдет максимально комфортно.