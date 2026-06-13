Еще несколько необычных экскурсий в Белеке

Анталийское побережье славится не только своими пляжами, но и богатым историческим наследием.Экскурсия из Белека в Сиде позволит вам насладиться величием древнеримского амфитеатра, где когда-то звучали овации зрителей.Вы узнаете увлекательные истории

о великих личностях прошлого, таких как Клеопатра и Александр Македонский, которые оставили свой след в этих местах. Живописный водопад Манавгат не оставит равнодушным ни одного путешественника, а его романтическая атмосфера будет долго согревать воспоминания о поездке. Мечеть Кулийе откроет перед вами двери в мир исламской архитектуры и культуры, позволив прикоснуться к традициям и обычаям местных жителей. Входные билеты на аттракционы оплачиваются отдельно, что позволяет вам самостоятельно решить, какие из них посетить

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии в Сиде - с июня по сентябрь. В это время погода тёплая и сухая, что делает прогулки по руинам и посещение водопада Манавгат максимально комфортными. В апреле, мае и октябре также можно насладиться экскурсиями, но погода может быть более переменчивой. В остальные месяцы, хотя и возможны осадки, посещение всё равно остаётся интересным благодаря исторической значимости мест.

Сейчас август — это идеальное время.