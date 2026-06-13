Еще несколько необычных экскурсий в Белеке

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Из Белека - в старинный Сиде

Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь водопадом Манавгат и посетите уникальную мечеть Кулийе
Анталийское побережье славится не только своими пляжами, но и богатым историческим наследием.

Экскурсия из Белека в Сиде позволит вам насладиться величием древнеримского амфитеатра, где когда-то звучали овации зрителей.

Вы узнаете увлекательные истории
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о великих личностях прошлого, таких как Клеопатра и Александр Македонский, которые оставили свой след в этих местах.

Живописный водопад Манавгат не оставит равнодушным ни одного путешественника, а его романтическая атмосфера будет долго согревать воспоминания о поездке.

Мечеть Кулийе откроет перед вами двери в мир исламской архитектуры и культуры, позволив прикоснуться к традициям и обычаям местных жителей.

Входные билеты на аттракционы оплачиваются отдельно, что позволяет вам самостоятельно решить, какие из них посетить

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Погружение в историю древнего Сиде
  • 🌊 Водопад Манавгат - природное чудо
  • 🏰 Античный амфитеатр - уникальное сооружение
  • 🕌 Посещение современной мечети Кулийе
  • 📜 Интересные факты о Клеопатре и Александре Македонском

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии в Сиде - с июня по сентябрь. В это время погода тёплая и сухая, что делает прогулки по руинам и посещение водопада Манавгат максимально комфортными. В апреле, мае и октябре также можно насладиться экскурсиями, но погода может быть более переменчивой. В остальные месяцы, хотя и возможны осадки, посещение всё равно остаётся интересным благодаря исторической значимости мест.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Белека - в старинный Сиде
Из Белека - в старинный Сиде
Из Белека - в старинный Сиде

Что можно увидеть

  • Древнеримский амфитеатр
  • Рыночная площадь Агора
  • Водопад Манавгат
  • Мечеть Кулийе

Описание экскурсии

Сиде сквозь века

Гуляя по руинам древнего Сиде, вы увидите его главные достопримечательности: рыночную площадь Агора и античный амфитеатр. Я не дам вам заскучать и расскажу, как складывалась история Сиде на протяжении веков: что происходило с ним во времена Византийской империи, как местные жители встретили Александра Македонского и что здесь делали пираты. А также раскрою, зачем в Сиде приезжали Антоний и Клеопатра.

Все краски Сиде

Вы увидите самый широкий и плодородный водопад региона — Манавгат — раскроете тайну его названия и узнаете, каким образом в Сиде поступала вода в римский период. А также посетите современную мечеть Кулийе, насладитесь ее великолепными орнаментами и узнаете интересные факты о мусульманских религиозных сооружениях: почему в них запрещено изображение людей и животных, почему женщины и мужчины молятся отдельно и как часто принято ходить в мечеть.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость: водопад — 15 лир, амфитеатр — 40 лир.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 697 туристов
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Анна, я живу в Турции много лет и являюсь гражданкой этой гостеприимной страны. Вместе с командой гидов мы проводим экскурсии по самым интересным и живописным местам Анталийского побережья. С радостью поделимся с вами накопленным опытом, знаниями и эмоциями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Анна
поездка очень понравилась, нашим гидом была Фатьма. Очень приятная и общительная. С одной стороны она делала упор на то, чтобы интересно было ребенку (10 лет), с другой стороны давала информацию для взрослых. Подкорректировала маршрут по нашему желанию. Мы остались более чем довольны.
поездка очень понравилась, нашим гидом была Фатьма. Очень приятная и общительная. С одной стороны она делала
поездка очень понравилась, нашим гидом была Фатьма. Очень приятная и общительная. С одной стороны она делала
поездка очень понравилась, нашим гидом была Фатьма. Очень приятная и общительная. С одной стороны она делала
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Татьяна
«Осенне-коронавирусный» тур нашей дружной компании стал значительно интереснее благодаря экскурсии в старинный Сиде с замечательным гидом Хайдаром.
Отличная организация поездки, удобный транспорт, эрудированный гид, гибкий подход к нашим пожеланиям, шоу с турецким мороженым у водопада Манавгат и ещё много хорошего.
Хайдар - один из лучших гидов, встреченных нами на Трипстере
«Осенне-коронавирусный» тур нашей дружной компании стал значительно интереснее благодаря экскурсии в старинный Сиде с замечательным гидом Хайдаром.
«Осенне-коронавирусный» тур нашей дружной компании стал значительно интереснее благодаря экскурсии в старинный Сиде с замечательным гидом Хайдаром.
«Осенне-коронавирусный» тур нашей дружной компании стал значительно интереснее благодаря экскурсии в старинный Сиде с замечательным гидом Хайдаром.
«Осенне-коронавирусный» тур нашей дружной компании стал значительно интереснее благодаря экскурсии в старинный Сиде с замечательным гидом Хайдаром.
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Александр
Экскурсия была замечательна
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