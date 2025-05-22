Незабываемое путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию из Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день, кроме вторника, в 4:00
Завтра в 04:00
6 июл в 04:00
$65 за человека
Премиум-тур в Каппадокию на 2 дня из Белека с пещерным отелем
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 04:00
$59 за человека
Авиатур: путешествие на 2 дня в Каппадокию из Белека
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Расписание: Вторник, пятница в 2:00
8 июл в 02:00
11 июл в 02:00
$500 за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий22 мая 2025Каппадокия - это место, которое завораживает своей красотой. Я был поражен формами скал и пещерных городов, а полет на воздушном шаре стал настоящим приключением.
- ААнастасия23 апреля 2025Посещение Каппадокии стало для меня путешествием в другой мир!! Фантастические скальные образования, великолепные храмы и гостеприимство местных жителей оставили незабываемые впечатления! Рекомендую всем посетить!
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Активный отдых»
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