Погрузитесь в чарующую атмосферу Каппадокии всего за два дня, где вас ждут величественные пейзажи и загадочные подземные города.
В программе тура — экскурсии по подземному городу, Национальному парку Гёреме, скальной крепости Учхисар и многим другим уникальным местам.
Насладитесь традиционными блюдами и комфортным размещением, а также возможностью полета на воздушных шарах.
В программе тура — экскурсии по подземному городу, Национальному парку Гёреме, скальной крепости Учхисар и многим другим уникальным местам.
Насладитесь традиционными блюдами и комфортным размещением, а также возможностью полета на воздушных шарах.
Описание тура
2 дня комфортного отдыха Это увлекательное двухдневное путешествие включает трансфер, проживание в комфортабельном отеле, сытные завтраки и изысканный ужины, чтобы вы могли полностью расслабиться и насладиться каждым моментом вашего пребывания в волшебной Каппадокии. Насыщенная программа Вас ждет насыщенная программа, охватывающая самые популярные и незабываемые локации этого удивительного региона. Здесь вы:
- посетите древние скальные и загадочные подземные города, свидетельствующие о богатой истории и культуре Каппадокии;
- прогуляетесь по живописным долинам, усеянным камнями причудливых форм, созданными самой природой на протяжении тысячелетий;
познакомитесь с традиционным ремеслом в гончарной мастерской, где сможете увидеть процесс создания керамических изделий. На большом воздушном шаре Для тех, кто ищет незабываемые впечатления, при желании (за дополнительную плату) можно совершить захватывающий полет на воздушном шаре. Это уникальная возможность увидеть Каппадокию с высоты птичьего полета, когда сотни разноцветных шаров одновременно поднимаются в небо, создавая поистине завораживающее зрелище. Важная информация:.
познакомитесь с традиционным ремеслом в гончарной мастерской, где сможете увидеть процесс создания керамических изделий. На большом воздушном шаре Для тех, кто ищет незабываемые впечатления, при желании (за дополнительную плату) можно совершить захватывающий полет на воздушном шаре. Это уникальная возможность увидеть Каппадокию с высоты птичьего полета, когда сотни разноцветных шаров одновременно поднимаются в небо, создавая поистине завораживающее зрелище. Важная информация:.
• познакомитесь с традиционным ремеслом в гончарной мастерской, где сможете увидеть процесс создания керамических изделий. На большом воздушном шаре Для тех, кто ищет незабываемые впечатления, при желании (за дополнительную плату) можно совершить захватывающий полет на воздушном шаре. Это уникальная возможность увидеть Каппадокию с высоты птичьего полета, когда сотни разноцветных шаров одновременно поднимаются в небо, создавая поистине завораживающее зрелище. Важная информация:
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
- App, по которому организатор может связаться с вами.
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). Свяжитесь с нами для уточнения времени.
- Полет на воздушном шаре обязательно должен быть куплен у организатора, который организовывает поездку. В противном случае в экскурсии может быть отказано.
Понедельник, среда, пятница в 03:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземный город
- Крепость Учхисар
- Голубиная долина
- Долина Любви
- Долины Дервент (Долина Фантазий)
- Город Аванос
- Гончарная мастерская
- Долина Монахов
- Учгюзель - «Три красавицы»
- Скальный город Чавушин и церковь Св. Иоанна Крестителя
- Каменный центр Анатолии
Что включено
- Трансфер из/в отель (в обе стороны)
- Услуги русскоязычного гида
- Комфортабельный автобус с кондиционером
- Размещение в отеле
- 2 завтрака (шведский стол, чай и кофе включены)
- 1 ужин (шведский стол)
- Страхование
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
- Напитки
- Вход в подземный город (8 €)
- Полёт на воздушном шаре
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница в 03:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по WhatsApp, по которому организатор может связаться с вами
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). Свяжитесь с нами для уточнения времени
- Полет на воздушном шаре обязательно должен быть куплен у организатора, который организовывает поездку. В противном случае в экскурсии может быть отказано
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Белека
Похожие туры из Белека
-
17%
Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
Начало: Ваш отель
Завтра в 04:00
13 ноя в 04:00
$54
$65 за человека
-
55%
Премиум-тур в Каппадокию на 2 дня из Белека с пещерным отелем
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 04:00
Завтра в 04:00
13 ноя в 04:00
$39.60
$88 за человека
-
30%
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Белека
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
Завтра в 04:00
13 ноя в 04:00
$47
$67 за человека