И Ирина

Сказать спасибо, это ничего не сказать! Организовано все замечательно, эмоций куча, все что заявлено в описании все так и есть и даже больше. Вовлеченность гида 1000% Фархат ты огромный молодец задал нам настроение на все путешествие!