В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Белека
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
Завтра в 04:00
12 июн в 04:00
$74 за человека
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четаерг, Суббота
Завтра в 04:30
12 июн в 04:30
$110 за человека
2 увлекательных дня в Каппадокии (с трансфером и проживанием)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завтра в 03:00
11 июн в 03:00
$58 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина27 мая 2025Сказать спасибо, это ничего не сказать! Организовано все замечательно, эмоций куча, все что заявлено в описании все так и есть и даже больше. Вовлеченность гида 1000% Фархат ты огромный молодец задал нам настроение на все путешествие!
- ССветлана9 апреля 2025Мы ездили с мужем. Экскурсия отлично организована! Гид Сердар очень заботливый и внимательный! Отель очень атмосферный! Спасибо за отличный отдых!
- ААнастасия7 июля 2024Прекрасная экскурсия. Лучший гид Сердар. Было весело, познавательно и завораживающе. Все продумано до мелочей. Вкусная еда, исторический отель, интересные истории, наипрекраснейшие виды.
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Необычные»
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