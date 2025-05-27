Необычные туры по Белеку

Найдено 3 тура в категории «Необычные» в Белеке, цены от $58. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Белека
На автобусе
1 день 17 часов
21 отзыв
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Белека
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
Завтра в 04:00
12 июн в 04:00
$74 за человека
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
На автобусе
1.5 день
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четаерг, Суббота
Завтра в 04:30
12 июн в 04:30
$110 за человека
2 увлекательных дня в Каппадокии (с трансфером и проживанием)
На автобусе
2 дня
2 увлекательных дня в Каппадокии (с трансфером и проживанием)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завтра в 03:00
11 июн в 03:00
$58 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Необычные»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Белека
  2. Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
  3. 2 увлекательных дня в Каппадокии (с трансфером и проживанием)
Сколько стоит тур в Белеке в июне 2025
Сейчас в Белеке в категории "Необычные" можно забронировать 3 тура от 58 до 110. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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