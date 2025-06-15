Премиум-тур в Каппадокию на 2 дня из Белека с пещерным отелем
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 04:00
19 июл в 04:00
21 июл в 04:00
$59 за человека
Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
19 июл в 04:00
21 июл в 04:00
$110 за человека
2 увлекательных дня в Каппадокии (с трансфером и проживанием)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
19 июл в 03:00
21 июл в 03:00
$58 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей15 июня 2025В Каппадокии я впервые за долгое время почувствовал себя спокойно. Без спешки, без шума — просто тишина, природа и настоящая
- ДДмитрий22 мая 2025Каппадокия - это место, которое завораживает своей красотой. Я был поражен формами скал и пещерных городов, а полет на воздушном шаре стал настоящим приключением.
- ААнастасия23 апреля 2025Посещение Каппадокии стало для меня путешествием в другой мир!! Фантастические скальные образования, великолепные храмы и гостеприимство местных жителей оставили незабываемые впечатления! Рекомендую всем посетить!
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «2-дневные туры»
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Сейчас в Белеке в категории "2-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 58 до 110. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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