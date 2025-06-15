читать дальше свобода. Мы снимали домик в Учхисаре, и каждое утро начинали с кофе и вида на долину. Это был лучший отпуск за последние пять лет.

В Каппадокии я впервые за долгое время почувствовал себя спокойно. Без спешки, без шума — просто тишина, природа и настоящая