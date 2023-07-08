Эфес из Бодрума

Наследие Византийцев, Римлян, Греков и Сельджуков: Экскурсия в Эфес из Бодрума

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Автобусная.

Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.

Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Эфес из Бодрума
Эфес из Бодрума
Эфес из Бодрума
Эфес из Бодрума
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Эфес покорит вас своей историей: вы своими глазами увидите наследие византийцев, римлян, греков и сельджуков. Этот старый античный город хорошо сохранил множество сооружений до наших дней. Он также входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Программа

  • Сбор туристов из всех отелей с 05:30.
  • Остановка для завтрака в городе Мугла.
  • Прибытие в Эфес (экскурсия по античному городу 2 часа).
  • Обед.
  • Дом Девы Марии, либо музей, либо свободное время в городе Сельчук.
  • Далее возвращение в отели с 20:30.

- Далее возвращение в отели с 20:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед
Что не входит
  • Напитки - Вход в Музей (3$) - Входной билет в дом Девы Марии (7$)
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Суббота в 05:30
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
На весь день
История и культура

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