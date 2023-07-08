Наследие Византийцев, Римлян, Греков и Сельджуков: Экскурсия в Эфес из Бодрума
Автобусная.
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Эфес покорит вас своей историей: вы своими глазами увидите наследие византийцев, римлян, греков и сельджуков. Этот старый античный город хорошо сохранил множество сооружений до наших дней. Он также входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Программа
- Сбор туристов из всех отелей с 05:30.
- Остановка для завтрака в городе Мугла.
- Прибытие в Эфес (экскурсия по античному городу 2 часа).
- Обед.
- Дом Девы Марии, либо музей, либо свободное время в городе Сельчук.
- Далее возвращение в отели с 20:30.
- Далее возвращение в отели с 20:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обед
- Что не входит
- Напитки - Вход в Музей (3$) - Входной билет в дом Девы Марии (7$)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Среда, Суббота в 05:30Экскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Бодруме
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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