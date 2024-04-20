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озере Бафа и входные билеты в Эфес (700 лир, или 23€) и в Дом Девы Марии (400 лир, или 14€). Мне понравилось всё, кроме заездов в ювелирный дом по пути в Эфес и в магазин сладостей по пути на обед - напрасная трата времени и приезд в Эфес в самую жару. Огромная благодарность гиду Айтешу за интересные факты и отличную их подачу.