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Индивидуальная
3.5 часа
Бодрум: где история встречается с красотой, от древности до наших дней
Откройте для себя волшебство Бодрума, где каждый шаг открывает страницу истории, а каждый поворот дарит новые впечатления
Начало: У античного театра
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
€225 за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Путешествие в прошлое: Эфес и дом Девы Марии с гидом из Бодрума
Посетите Эфес - жемчужину древней архитектуры и дом Девы Марии, где она провела последние дни своей жизни
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Суббота
12 июня в 06:00
15 июня в 06:00
€55 за человека
Групповая
10 часов
Уникальное путешествие в Дальян: грязевые ванны, черепахи и древние гробницы
Дальян - место, где встречаются древняя культура и нетронутая природа. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь красотой этого уникального уголка Турции
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг, Воскресенье
Завтра в 06:00
13 июня в 06:00
€78 за человека
Групповая
15 часов
Автобусная экскурсия в Эфес из Бодрума: древний город и исторические памятники
Погрузитесь в историю античного города Эфес, сохранившего множество древних сооружений. Трансфер от отеля включен. Забронируйте сейчас
Расписание: Среда, Суббота в null
$78 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария20 апреля 2024Очень понравилась экскурсия, материал был подан доступно, интересно. маршрут подобран идеально,я обожаю пешие прогулки! Удалось познакомиться с историей города,посетить много исторических мест,красивых улочек Бодрума. Благодарю Джемиля!
- ММарина29 октября 2023Замечательная экскурсия! Джемиль открывает секреты города,и древние и современные! Экскурсия была очень познавательна и комфортна,мы узнали много нового и в
- ККристина7 сентября 2023Потрясающая природа, аккуратный водитель, хороший гид, очень интересно рассказывал о истории местности. Но вот еда на обед была отвратительной и
- ИИрина2 сентября 2023Знающий экскурсовод, с опытом работы с различными людьми и знаниями, чтобы ответить на наши многочисленные вопросы на разные темы. Хороший обзор города и его истории 👍
- ИИрина21 августа 2023Интересная, историческая экскурсия. Комфортный автобус, опытный водитель. Повезло с гидами, с нами работали Эстра и Атеш.
- ИИнна13 августа 2023Понравилось всё, отличный гид Атэш, пляж прекрасен, удалось увидеть черепах в воде (с лодки)
- РРоман6 августа 2023Экскурсия понравилась, организация хорошая, гиды прекрасные. Все очень вежливо и интересно!
- MMoscvits5 августа 2023Отличная экскурсия в великий древний город Эфес. Впечатлило место, реконструкция исторического облика зданий. В стоимость экскурсии 45€ не включены завтрак на
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «История и архитектура»
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