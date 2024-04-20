Экскурсии Бодрума об истории и архитектуре

Найдено 4 экскурсии в категории «История и архитектура» в Бодруме, цены от €55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
37 отзывов
Бодрум: где история встречается с красотой, от древности до наших дней
Откройте для себя волшебство Бодрума, где каждый шаг открывает страницу истории, а каждый поворот дарит новые впечатления
Начало: У античного театра
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
225 за всё до 4 чел.
Эфес и дом Девы Марии
Групповая
14 часов
14 отзывов
Путешествие в прошлое: Эфес и дом Девы Марии с гидом из Бодрума
Посетите Эфес - жемчужину древней архитектуры и дом Девы Марии, где она провела последние дни своей жизни
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Суббота
12 июня в 06:00
15 июня в 06:00
55 за человека
Экскурсия в Дальян из Бодрума
Групповая
10 часов
5 отзывов
Уникальное путешествие в Дальян: грязевые ванны, черепахи и древние гробницы
Дальян - место, где встречаются древняя культура и нетронутая природа. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь красотой этого уникального уголка Турции
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг, Воскресенье
Завтра в 06:00
13 июня в 06:00
78 за человека
Эфес из Бодрума
Групповая
15 часов
Автобусная экскурсия в Эфес из Бодрума: древний город и исторические памятники
Погрузитесь в историю античного города Эфес, сохранившего множество древних сооружений. Трансфер от отеля включен. Забронируйте сейчас
Расписание: Среда, Суббота в null
$78 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    20 апреля 2024
    Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
    Очень понравилась экскурсия, материал был подан доступно, интересно. маршрут подобран идеально,я обожаю пешие прогулки! Удалось познакомиться с историей города,посетить много исторических мест,красивых улочек Бодрума. Благодарю Джемиля!
  • М
    Марина
    29 октября 2023
    Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
    Замечательная экскурсия! Джемиль открывает секреты города,и древние и современные! Экскурсия была очень познавательна и комфортна,мы узнали много нового и в
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    плане древней истории и в истории недавнего времени,несмотря на то,что в Бодруме были не в первый раз. Кроме того,Джемиль помог нам приобрести билеты на паром до Коса,по нашей просьбе. В следующую поездку мы обязательно возьмем экскурсию с Джемилем.

  • К
    Кристина
    7 сентября 2023
    Экскурсия в Дальян из Бодрума
    Потрясающая природа, аккуратный водитель, хороший гид, очень интересно рассказывал о истории местности. Но вот еда на обед была отвратительной и
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    холодной, единственное что удалось поесть это хлеб, огурцы и апельсины. Были очень голодными, ждали остановки в кафе чтобы что-то купить перекусить. Грязевые ванны в начале экскурсии это очень странно, некоторые потом ехали в грязи и с мокрыми купальниками.

  • И
    Ирина
    2 сентября 2023
    Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
    Знающий экскурсовод, с опытом работы с различными людьми и знаниями, чтобы ответить на наши многочисленные вопросы на разные темы. Хороший обзор города и его истории 👍
    Знающий экскурсовод, с опытом работы с различными людьми и знаниями, чтобы ответить на наши многочисленные вопросыЗнающий экскурсовод, с опытом работы с различными людьми и знаниями, чтобы ответить на наши многочисленные вопросыЗнающий экскурсовод, с опытом работы с различными людьми и знаниями, чтобы ответить на наши многочисленные вопросыЗнающий экскурсовод, с опытом работы с различными людьми и знаниями, чтобы ответить на наши многочисленные вопросы
  • И
    Ирина
    21 августа 2023
    Эфес и дом Девы Марии
    Интересная, историческая экскурсия. Комфортный автобус, опытный водитель. Повезло с гидами, с нами работали Эстра и Атеш.
  • И
    Инна
    13 августа 2023
    Экскурсия в Дальян из Бодрума
    Понравилось всё, отличный гид Атэш, пляж прекрасен, удалось увидеть черепах в воде (с лодки)
  • Р
    Роман
    6 августа 2023
    Эфес и дом Девы Марии
    Экскурсия понравилась, организация хорошая, гиды прекрасные. Все очень вежливо и интересно!
  • M
    Moscvits
    5 августа 2023
    Эфес и дом Девы Марии
    Отличная экскурсия в великий древний город Эфес. Впечатлило место, реконструкция исторического облика зданий. В стоимость экскурсии 45€ не включены завтрак на
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    озере Бафа и входные билеты в Эфес (700 лир, или 23€) и в Дом Девы Марии (400 лир, или 14€). Мне понравилось всё, кроме заездов в ювелирный дом по пути в Эфес и в магазин сладостей по пути на обед - напрасная трата времени и приезд в Эфес в самую жару. Огромная благодарность гиду Айтешу за интересные факты и отличную их подачу.

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Бодруму в июне 2024
Сейчас в Бодруме в категории "История и архитектура" можно забронировать 4 экскурсии от 55 до 225. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
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