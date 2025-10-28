Погрузитесь в незабываемую морскую прогулку из гавани Галикарнас, где вас ждут потрясающие бухты и кристально чистые воды! Исследуйте горячие термальные источники на Карааде, насладитесь купанием в живописной Метеоритной бухте и откройте для себя очарование Тавшанбурну, где можно встретить милых кроликов. Завершите день в Кумлюкском заливе, наслаждаясь плаванием в чистейшей воде!
Описание водной прогулки🎥 Нажмите, чтобы посмотреть видео 🎥 Морская прогулка из Галикарнаса: откройте для себя красоты Бодрума Наша морская прогулка начинается из гавани Галикарнас, и вас ждут остановки в следующих местах. Первая остановка — Караада, где находится пещера с горячей водой, известная как «природный СПА-центр». У вас будет возможность искупаться в термальной сернистой воде, которая круглый год очень теплая (около 30 градусов). Недалеко от Караады расположена Метеоритная бухта, славящаяся кристально чистой водой, а побережье и морское дно покрыты мелким песком. Залив Метеор — одно из самых красивых мест для купания в Бодруме с его мелким и чистым морем без волн. Пальмы, украшающие берега, идеально подходят для отдыха в тени. Далее мы направимся в Аквариум Бэй, откуда открывается восхитительный пейзаж. Здесь мы сделаем перерыв, чтобы насладиться купанием в кристально чистых водах. После этого отправимся в бухту Тавшанбурну, которая является одним из самых популярных мест для купания в Бодруме. Если вам повезет, вы сможете здесь встретить кроликов! В завершение нашей прогулки мы посетим Кумлюкский залив, где чистая вода подарит вам удовольствие от плавания. Важная информация:
- При неблагоприятных погодных условиях маршрут может измениться!
- Время трансфера и районы: Гумбет 10:30 — Битез 10:15 — Ортакент 10:00 • Возьмите с собой: Купальник, полотенце, солнцезащитные очки, крем от загара и желательно шляпу.
- Также возьмите немного денег на личные расходы в течение дня (кроме обеда).
- Рекомендуется взять с собой фотоаппарат или телефон, чтобы запечатлеть лучшие моменты тура. Не забудьте водонепроницаемый чехол для техники.
- Рекомендуем взять с собой дополнительные средства для плавания для детей.
- Пожалуйста, помните, что дети должны быть под постоянным присмотром, особенно во время купания.
Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Караада - пещера с горячей водой
- Метеоритная бухта
- Аквариум Бэй
- Залив Тавшанбурну
- Кумлюкский залив
Что включено
- Трансфер
- Прогулка на яхте целый день
- Обед
- Фрукты
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Фото
- Сувениры
- Напитки
- Закуски
Место начала и завершения?
Gümbet 10:30 - Bitez 10:15 - Ortakent 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сауле
28 окт 2025
Е
Екатерина
26 окт 2025
Неплохая прогулка для того, чтобы посмотреть побережье Бодрума и искупаться в лазурной воде.
М
Марина
19 окт 2025
D
Daria
18 окт 2025
Замечательная прогулка на комфортабельной лодке до ближайших от Бодрума островов. Персонал очень очень любезный, работает команда профессионалов.
К
Кирилл
17 окт 2025
Все супер
А
Александр
16 окт 2025
Неожиданно приятно удивлены поездкой. Плавали 15.10.25. Было ветреннее, чем хотелось, но это нисколько не испортило впечатление. Время в море составило 6 часов с 11 до 17. За это время заплыли
A
Aleksandra
16 окт 2025
М
Максим
7 окт 2025
Прогулка была на остров Орак. Останавливались в бухтах, купались. Покормили и напоили чаем) все понравилось, но из-за того что яхта сломалась и мы около часа ждали пока привезут запчасть - время купания в бухтах сократили. Но это ничуть не омрачило поездку.
A
Anastasiia
3 окт 2025
Очень понравилась прогулка на яхте. Стоит недорого, а впечатлений достаточно. Продолжительность около 6 часов, на верхней палубе расстелены матрасики, где можно лежать и загорать, русскоговорящих было немного, интересный опыт путешествия.
А
Александр
25 сен 2025
О
Ольга
20 сен 2025
Отличная поездка и очень хорошая организация. Забрали от отеля и привезли туда же, всё вовремя, без лишних задержек. На кораблике всё организовано супер, все очень дружелюбные и вежливые. Сама поездка определённо того стоит: шикарные виды и приятное купание.
Л
Людмила
16 сен 2025
Отличная экскурсия,за свои деньги! (27 евро с человека),оперативно забрали и привезли обратно! хорошо организовано все! заезжали в 4 бухты,плавали,загорали. Обед на яхте! Чаепитие! Нам все понравилось.
Л
Линда
11 сен 2025
Все было супер. Мне понравилось
