Поездка на о. Кос с переплытием на рейсовом пароме, время в пути 45 минут в одну сторону. Важно! Для посещения острова требуется наличие открытой шенгенской визы. Программа включает организованный трансфер от отеля в Бодруме в порт и обратно. Программа не предусматривает экскурсионное обслуживание на пароме и на острове. Посещение острова - самостоятельное, свободное время на острове - примерно 6 часов.



Трансфер следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля.