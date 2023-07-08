Паромная экскурсия из Бодрума: путешествие к архитектурным сокровищам Греции
Поездка на о. Кос с переплытием на рейсовом пароме, время в пути 45 минут в одну сторону. Важно! Для посещения острова требуется наличие открытой шенгенской визы. Программа включает организованный трансфер от отеля в Бодруме в порт и обратно. Программа не предусматривает экскурсионное обслуживание на пароме и на острове. Посещение острова - самостоятельное, свободное время на острове - примерно 6 часов.
Трансфер следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля.
Трансфер следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Прогулка на пароме порадует любого: и детей, и взрослых! Вам предстоит отправиться в дорогу до острова Кос, который принадлежит Греции. На острове в отличном состоянии сохранились греческие и римские архитектурные памятники. Например, здесь вы можете увидить памятник античной эпохи, храмовый комплекс Асклепион. Остров является третьим по величине после Родоса и Капатоса. Его также называют "садом Эгейского моря", так как он покрыт пышной зеленью, которая складывается в роскошные парки. Насладитесь величественной природой Греции и морской прогулкой на пароме!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отеля и обратно Билет на паром в обе стороны
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Бодруме
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бодрума
Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
На весь день
Похожие туры из Бодрума
Индивидуальная
3.5 часа
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
Познакомиться с великим прошлым города и зарядиться незабываемым колоритом его улочек
у античного театра
Сегодня
Завтра
10 июля
11 июля
€250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Знакомьтесь, Бодрум
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по живописному турецкому городу с профессиональным гидом
в вашем отеле
13 июля
14 июля
15 июля
16 июля
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Бодрума - в древний Эфес
Исследовать один из старейших городов мира с профессиональным гидом
13 июля
14 июля
15 июля
16 июля
€250 за всё до 10 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании