Паром на остров Кос из Бодрума

Паромная экскурсия из Бодрума: путешествие к архитектурным сокровищам Греции

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Поездка на о. Кос с переплытием на рейсовом пароме, время в пути 45 минут в одну сторону. Важно! Для посещения острова требуется наличие открытой шенгенской визы. Программа включает организованный трансфер от отеля в Бодруме в порт и обратно. Программа не предусматривает экскурсионное обслуживание на пароме и на острове. Посещение острова - самостоятельное, свободное время на острове - примерно 6 часов.

Трансфер следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля.
Паром на остров Кос из Бодрума
Паром на остров Кос из Бодрума
Паром на остров Кос из Бодрума
Паром на остров Кос из Бодрума
Паром на остров Кос из Бодрума
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Прогулка на пароме порадует любого: и детей, и взрослых! Вам предстоит отправиться в дорогу до острова Кос, который принадлежит Греции. На острове в отличном состоянии сохранились греческие и римские архитектурные памятники. Например, здесь вы можете увидить памятник античной эпохи, храмовый комплекс Асклепион. Остров является третьим по величине после Родоса и Капатоса. Его также называют "садом Эгейского моря", так как он покрыт пышной зеленью, которая складывается в роскошные парки. Насладитесь величественной природой Греции и морской прогулкой на пароме!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно Билет на паром в обе стороны
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
На весь день

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