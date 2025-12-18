На борту нашей яхты у вас будет возможность полюбоваться потрясающими панорамами Бодрума с воды и окунуться в кристально чистые воды самых живописных бухт Эгейского моря. На каждой остановке вы сможете расслабиться, поплавать и запечатлеть яркие моменты на фотографиях.
Во время перерыва на яхте наш шеф-повар предложит вам изысканный обед, который станет приятным дополнением к вашему отдыху.
Описание водной прогулки
Что вас ждет: Наше морское путешествие начинается из порта Галикарнас и включает остановки в следующих живописных местах:
- Остров Караада — термальная пещера Первой точкой нашего маршрута станет остров Караада с его уникальной пещерой, наполненной теплой минеральной водой. Местные называют эту зону «естественным СПА». Вы сможете искупаться в термальной воде, которая сохраняет комфортную температуру около 30 градусов круглый год.
- Бухта Метеор Недалеко от Караады нас ждет остановка в бухте Метеор. Этот уголок славится прозрачной водой и песчаным дном. Благодаря спокойному морю без волн, бухта является идеальным местом для плавания и отдыха, а растущие здесь пальмы создают приятную прохладу в жаркий день.
- Залив Аквариум Этот залив подарит вам невероятные виды и чистейшую воду. Мы остановимся здесь, чтобы вы могли искупаться и насладиться красотой окружающей природы.
- Обед на борту На лодке вас ждет аппетитный обед. Свежеприготовленные блюда позволят вам восстановить силы и зарядиться энергией для продолжения прогулки.
- Бухта Тавшанбурну Следующей остановкой станет бухта Тавшанбурну, которая привлекает своей популярностью среди любителей купания. Если вам повезет, вы сможете увидеть кроликов, которые иногда появляются в этой зоне.
- Залив Кумлук Финальной точкой маршрута будет залив Кумлук, где кристально чистая вода подарит вам настоящее удовольствие от плавания. Важно: При изменении погодных условий маршрут может быть скорректирован! График трансфера и районы: Гюмбет 10:30 — Битез 10:15 — Ортакент 10:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Караада - пещера с горячей водой
- Метеоритная бухта
- Аквариум Бэй
- Залив Тавшанбурну
- Кумлюкский залив
Что включено
- Трансфер
- Прогулка на яхте целый день
- Обед + Фрукты
Что не входит в цену
- Все напитки на яхте/n
- Личные расходы (фото, сувениры, мороженое и т. д.)
Место начала и завершения?
Gümbet 10:30 - Bitez 10:15 - Ortakent 10:00@ Ист
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
