VIP-трансфер из аэропорта в Бодрум

Индивидуальный трансфер из аэропорта Бодрума - это удобный способ добраться до вашего отеля или любого другого места в городе.
Профессиональный водитель встретит вас с табличкой с вашим именем, поможет с багажом
Профессиональный водитель встретит вас с табличкой с вашим именем, поможет с багажом
5 причин купить этот трансфер
Ближайшие даты:
Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
На выходе из аэропорта вас будет ждать профессиональный водитель с табличкой с вашим именем. Он поможет с багажом и с комфортом довезёт вас из аэропорта в любую точку Бодрума (или в обратном направлении).
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельных минивэнах премиум-класса Mercedes Vito и Volkswagen Transporter
- При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилёта, название отеля
- Если необходимо детское кресло — сообщите заранее. Доплата за кресло составит €10
- По запросу мы можем организовать трансфер для большего количества человек
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Бодрума
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Бодруме
Провёл экскурсии для 92 туристов
Всем мерхаба! Я Илья, живу в Турции уже 23 года, в Стамбуле более 15 лет. Обожаю этот город: его историю, ритм жизни и потрясающие виды. С радостью поделюсь своей любовью с вами. До скорых встреч!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Y
Yana
20 окт 2024
Отличная организация без нервов и недопониманий! Все четко, организованно, машина хорошая, водитель приятный, все как и заявлено. Остались очень довольны. Большое спасибо!
Е
Евгений
7 окт 2024
Илья организовал трансфер на высшем уровне!
Встретили, сопроводили, отличная машина, отличный водитель!
Рекомендую!
Встретили, сопроводили, отличная машина, отличный водитель!
Рекомендую!
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