VIP-трансфер из аэропорта в Бодрум

Организуем индивидуальный трансфер из аэропорта Бодрума на комфортабельном автомобиле. Водитель встретит вас, поможет с багажом и доставит по нужному адресу
Индивидуальный трансфер из аэропорта Бодрума - это удобный способ добраться до вашего отеля или любого другого места в городе.

Профессиональный водитель встретит вас с табличкой с вашим именем, поможет с багажом
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и обеспечит комфортную поездку на минивэне премиум-класса. Услуга доступна как для поездок из аэропорта в город, так и в обратном направлении. Возможна организация трансфера для большего количества человек по запросу. При необходимости можно заказать детское кресло за дополнительную плату

5
2 отзыва

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортабельные минивэны премиум-класса
  • 🕒 Встреча в назначенное время
  • 👨‍✈️ Профессиональные водители
  • 🧳 Помощь с багажом
  • 📍 Доставка в любую точку Бодрума
    • VIP-трансфер из аэропорта в Бодрум
    VIP-трансфер из аэропорта в Бодрум
    VIP-трансфер из аэропорта в Бодрум
    Ближайшие даты:
    Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

    Что можно увидеть

  • Аэропорт Бодрума

    • Описание трансфер

    Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

    Что вас ожидает

    На выходе из аэропорта вас будет ждать профессиональный водитель с табличкой с вашим именем. Он поможет с багажом и с комфортом довезёт вас из аэропорта в любую точку Бодрума (или в обратном направлении).

    Организационные детали

    • Трансфер проходит на комфортабельных минивэнах премиум-класса Mercedes Vito и Volkswagen Transporter
    • При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилёта, название отеля
    • Если необходимо детское кресло — сообщите заранее. Доплата за кресло составит €10
    • По запросу мы можем организовать трансфер для большего количества человек

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В аэропорту Бодрума
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1 часа
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    4
    3
    2
    1
    Y
    20 окт 2024
    Отличная организация без нервов и недопониманий! Все четко, организованно, машина хорошая, водитель приятный, все как и заявлено. Остались очень довольны. Большое спасибо!
    Е
    7 окт 2024
    Илья организовал трансфер на высшем уровне!
    Встретили, сопроводили, отличная машина, отличный водитель!
    Рекомендую!

    Входит в следующие категории Бодрума

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