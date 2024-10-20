VIP-трансфер из аэропорта в Бодрум

🚗 Комфортабельные минивэны премиум-класса 🕒 Встреча в назначенное время 👨‍✈️ Профессиональные водители 🧳 Помощь с багажом 📍 Доставка в любую точку Бодрума

Индивидуальный трансфер из аэропорта Бодрума - это удобный способ добраться до вашего отеля или любого другого места в городе.Профессиональный водитель встретит вас с табличкой с вашим именем, поможет с багажом

и обеспечит комфортную поездку на минивэне премиум-класса. Услуга доступна как для поездок из аэропорта в город, так и в обратном направлении. Возможна организация трансфера для большего количества человек по запросу. При необходимости можно заказать детское кресло за дополнительную плату

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

На выходе из аэропорта вас будет ждать профессиональный водитель с табличкой с вашим именем. Он поможет с багажом и с комфортом довезёт вас из аэропорта в любую точку Бодрума (или в обратном направлении).

Организационные детали