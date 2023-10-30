Рафтинг из Бодрума

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Сплав по реке на рафтах. Проводится профессиональными инструкторами.

Ограничения по возрасту: от 16 лет Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Рафтинг из Бодрума
Рафтинг из Бодрума
Рафтинг из Бодрума
Рафтинг из Бодрума
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

На этой экскурсии вас ожидает увлекательный сплав по реке Даламан! Что может быть лучше прохладных горных вод в жаркий летний день? Динамичное и экстемальное приключение станет отличным разнообразием пассивного и размеренного пляжного отдыха!

Программа

  • Сбор туристов из отелей с 08:30.
  • Остановка на завтрак (ланч-бокс из отеля необходимо взять с собой или за дополнительную плату на месте).
  • В 11:00 прибытие на реку Даламан, инструктаж, подготовка к сплаву.
  • С 12:00 до 15:00 сплав по реке в группах до 10 человек (с инструктором).
  • Обед.
  • Возвращение в отели с 18:00.

- Возвращение в отели с 18:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Инструктор - Экипировка для сплава - Обед
Что не входит
  • Напитки
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Пятница в null
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Необычные
Активный отдых
На весь день
Сплавы и рафтинг
Водные развлечения

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