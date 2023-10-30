Сплав по реке на рафтах. Проводится профессиональными инструкторами.
Ограничения по возрасту: от 16 лет Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Ограничения по возрасту: от 16 лет Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
На этой экскурсии вас ожидает увлекательный сплав по реке Даламан! Что может быть лучше прохладных горных вод в жаркий летний день? Динамичное и экстемальное приключение станет отличным разнообразием пассивного и размеренного пляжного отдыха!
Программа
- Сбор туристов из отелей с 08:30.
- Остановка на завтрак (ланч-бокс из отеля необходимо взять с собой или за дополнительную плату на месте).
- В 11:00 прибытие на реку Даламан, инструктаж, подготовка к сплаву.
- С 12:00 до 15:00 сплав по реке в группах до 10 человек (с инструктором).
- Обед.
- Возвращение в отели с 18:00.
- Возвращение в отели с 18:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Инструктор - Экипировка для сплава - Обед
- Что не входит
- Напитки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, Пятница в nullЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Бодруме
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Необычные
Активный отдых
На весь день
Сплавы и рафтинг
Водные развлечения
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