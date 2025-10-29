Откройте для себя великолепие Бодрума: от его величественных древних руин до живописной современной жизни.
Исследуйте богатую историю, наслаждайтесь великолепными панорамами и пройдитесь по уютным улочкам, которые делают Бодрум таким неповторимым!
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Уникальный Бодрум Добро пожаловать в Бодрум, город, который не похож на другие турецкие города своей уникальной атмосферой и красотой. Здесь вас встретят улочки, утопающие в цветах бугенвиллии и дома с ярко-синими окнами и дверями, создающие ощущение праздника и легкости. Бодрум — это место, где каждый камень и каждый поворот улицы рассказывают свою историю, приглашая вас в увлекательное путешествие по времени и культурам. Мы проведём вас по главным достопримечательностям города, расскажем о главных исторических событиях и покажем, как живёт Бодрум сегодня. Вы услышите захватывающие истории и легенды, узнаете о жизни местных жителей и откроете для себя, что делает Бодрум одним из самых престижных и желанных направлений в Турции. И, конечно, у вас будет много возможностей сделать потрясающие фотографии — от идиллических видов на море до живописных уголков старого города. Что вас ждёт? Начнём наше путешествие с визита к античному театру, построенному ещё в эпоху греческой колонизации. Театр, вмещающий более 13000 зрителей, не только поражает своими размерами, но и открывает великолепные виды на город. Узнайте о его историческом значении и роли в культурной жизни современного Бодрума. Следующая остановка — ветряные мельницы, расположенные на холме, откуда открываются потрясающие панорамы сразу на две бухты и Эгейское море. Отличное место для красивых фотографий! Затем мы отправимся к воротам Миндоса, одному из двух сохранившихся входов в древний город. Это место имеет особую историческую значимость, ведь именно здесь проходили бои во времена Александра Македонского. Продолжим нашу экскурсию по крепости рыцарей, где расположен музей подводной археологии. Здесь вы увидите уникальные артефакты, извлечённые из морских глубин, и узнаете о морских сражениях, которые оставили свой след в истории региона. Посещение крепости предоставляется на выбор и по вашему желанию. Завершением экскурсии будет прогулка по набережной и улочкам старого города. Насладитесь расслабляющей прогулкой по живописной набережной, окунитесь в атмосферу современного Бодрума, исследуя его самые знаменитые улочки. Важная информация:
Не забудьте взять с собой на экскурсию воду, головные уборы, крем от солнца, деньги на личные расходы.
Каждый день в первой или второй половине дня.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Античный театр
- Ветряные мельницы
- Ворота Миндоса
- Крепость св. Петра
- Центральная набережная старого города
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входной билет в крепость - €20/чел. (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в первой или второй половине дня.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Не забудьте взять с собой на экскурсию воду
- Головные уборы
- Крем от солнца
- Деньги на личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anatoly
29 окт 2025
Лариса-доброжелательный, знающий и внимательный гид. Экскурсия проходила на комфортабельном минивэне с опытным водителем. Посетили все основные достопримечательности Бодрума. Очень интересный музей в крепости. Узнали много исторической и культурной информации о городе. Исследовали несколько очаровательных уголков в старом городе, получили рекомендации по ресторанам и отелям Бодрума. Очень рекомендуем Ларису. Обязательно вернёмся к ней за новыми впечатлениями!
М
Мария
11 мая 2025
К
Корягина
11 мая 2025
