Выездные экскурсии из Бодрума

Найдено 9 экскурсий в категории «Выездные» в Бодруме, цены от €55, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Бодрума в ваш отель. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит по фиксированной цене
Начало: В аэропорту Бодрума
Сегодня в 17:30
Завтра в 00:30
70 за всё до 10 чел.
Заповедный Дальян: групповая экскурсия из Бодрума
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
5 отзывов
Путешествие по реке Дальян и Черепашьему пляжу
Отправляйтесь в удивительное путешествие по дельте реки Дальян. Лодочная прогулка, древние гробницы, Черепаший пляж и грязевые ванны ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:15
13 июня в 06:15
90 за человека
Групповая экскурсия из Бодрума в Эфес
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
11 отзывов
Античный Эфес из Бодрума: экскурсия с гидом-историком, обед и трансфер
Проведите день в Эфесе, исследуя древние амфитеатры, библиотеки и храмы. Комфортабельный автобус и гид-историк сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: Бодрум, у вашего отеля
12 июня в 06:15
15 июня в 06:15
90 за человека
Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
Пройти по горным окрестностям Бодрума в поисках наследия лелегов
Начало: В районе Конаджык в месточке Каз дереси
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
385 за всё до 4 чел.
Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
2 отзыва
Вокруг Бодрума: Погружение в Деревенскую Культуру и Ремесла
Познакомьтесь с живописными деревнями Бодрума, где традиции и ремесла передаются из поколения в поколение
Начало: Отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
385 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Памуккале из Бодрума
Групповая
14 часов
8 отзывов
Путешествие в Памуккале из Бодрума: травертины, история и лечебные воды
Погрузитесь в мир удивительной красоты Памуккале, где вас ждут не только знаменитые травертины, но и богатая история
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Пятница
10 июня в 06:00
14 июня в 06:00
55 за человека
Памуккале из Бодрума
Групповая
14 часов
Экскурсия Памуккале из Бодрума: удивительное путешествие в Хлопковую крепость
Памуккале, или Хлопковая крепость, - это уникальное природное явление, которое можно увидеть, отправившись на групповую экскурсию из Бодрума
Расписание: Понедельник в 06:00
$78 за человека
Трансфер из аэропорта в Бодрум
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта в Бодрум на Мерседес Вито для вашего удобства
Встреча в аэропорту с именной табличкой и бесперебойная поездка до вашего отеля в Бодруме на комфортабельном Мерседес Вито
Начало: В аэропорту
Сегодня в 17:30
Завтра в 01:30
9072 за всё до 6 чел.
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк: изысканное путешествие по Бодруму
Погрузитесь в мир роскоши и культуры с экскурсией по заливам Ялыкавак и Гюмюшлюк. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В вашем отеле
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
330 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олесь
    12 мая 2024
    Из Бодрума - в античный Иераполис и Памуккале
    Ильмира очень профессиональный гид хорошо знающий историю. Замечательно преподносит информацию! Рекомендуем!
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
    Джемаль отлично понял, что мы хотим и провел познавательный трекинг по живописному маршруту. Обязательно воспользуемся ещё раз его услугами.
  • Е
    Екатерина
    2 мая 2024
    Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
    Это была отличная идея отправиться на прогулку по треккингтропе в Бодруме. Пожалуй, это была самая интересная активность за время нашего отдыха в мае. Джемиль интересный человек, ответственный гид и приятный собеседник.
  • Л
    Лидия
    2 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
    Трансфер отличный. Чистая машина, все во время, вежливо.
  • М
    Мария
    22 апреля 2024
    По следам древних греков: путешествие из Бодрума
    Очень понравилась экскурсия! И хочу сказать, что Наталья настоящий профессионал! Начиная от организации (комфортный автомобиль, вежливое и культурное общение в
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    переписке) А так же профессиональное владение материалом, невероятно интересно слушать, на все вопросы ответит с удовольствием. Так же хочу отметить разнообразие направлений! Если вы попадаете один раз к Наталье на экскурсию,вы больше не захотите пойти к другим гидам😅🫶🏻 Обязательно приедем всей семьей!

  • Т
    Татьяна
    19 октября 2023
    Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
    Посещали семьей данную экскурсию, получилась приятная поездка с погружением в культуру местных жителей. На винодельне можно перекусить, мы попробовали местные
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    сыры, пиццу, оливки, продегустировали прекрасные вина. Управляющий винодельней провел небольшую экскурсию и рассказал об особенностях производства вина, ответил на все наши вопросы. Джемиль - очень интересный рассказчик, ответил на все наши вопросы как об истории Турции, так и о традициях и культуре местных жителей. Мы были очень рады познакомиться и провести этот день с таким интеллигентным и образованным человеком.

  • А
    Антон
    14 октября 2023
    Заповедный Дальян: групповая экскурсия из Бодрума
    Экскурсия очень понравилась! Спасибо!
  • А
    Антон
    11 октября 2023
    Групповая экскурсия из Бодрума в Эфес
    Организатор помог разрешить небольшую неприятную ситуацию, а именно:я при выходе из отеля не взял достаточное количество денег, созвонился с Бахтияром,
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    он переговорил с водителем и т. к. мы уехали недалеко, он согласился вернуться, за что огромное спасибо! Сама экскурсия понравилась, хоть и был один нюанс, на второй остановке(ювелирный завод), два человека заплутали, мы их ждали долго и потом уехали в эфес без них (все возможные попытки найти их были предприняты) и возможно поэтому в эфесе не оказалось русскоговорящего гида, потому что мы опоздали, а может это была просто ошибка, я так до конца и не понял, что для многих может оказаться неприятностью, не все понимают английский. Мне очень понравилось как рассказывал англоговорящий гид, благо для меня это не оказалось проблемой, говорил гид очень разборчиво и достаточно понятно для человека со средним словарным запасом все будет понятно. Экскурсия отличная-определенно стоит того! Спасибо!

  • И
    Илья
    11 октября 2023
    Групповая экскурсия из Бодрума в Эфес
    Экскурсию проводил(переводил) Сагын. Спасибо ему огромное! Корректен, эрудирован, заинтересован предметом, о котором рассказывает, много знает и "загорается" если видит интерес
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    у туристов. Рассказывает много всего кроме и рядом с тем, что рассказывает гид на английском(группа смешанная, из англо и русско-говорящих) Отличный академический русский, если про что-то начинает рассказывать - мысль всегда заканчивает и всё понятно, а не так как иногда у гидов мысль улетает и потом не возвращается. Эфес прекрасен, я был так впечатлён, что потом пошёл в музей в Сельчуке, где находится множество экспонатов с раскопок в Эфесе. Кстати, экскурсия была бы полнее, если бы после Эфеса, мы бы поехали как раз в этот музей, а не в магазин турецких сладостей)) Ну да ладно, ищущий найдёт, и за подсказки спасибо. Да и понятно, что экскурсия ознакомительная, для тех кто на курорте отдыхает, а не по "хардкору" для особо интересующихся. Но смотрите, может, вместо экскурсии к дому девы Марии как опцию бы предлагать музей в Сельчуке? Удачи вашей компании! И спасибо за то, что приняли меня на экскурсию, при том, что я не ехал из Бодрума, а присоединился уже на месте.

  • О
    Ольга
    6 октября 2023
    Групповая экскурсия из Бодрума в Эфес
    28 сентября была на групповой экскурсии в Эфесе из Бодрума. Очень понравилось! Все было хорошо организовано. Несмотря на длительность экскурсии-12
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    часов, усталости не было, т. к. были предусмотрены остановки на завтрак с видом на чудесное озеро и обед. Санитарные остановки тоже были. Особенно хочется отметить работу русскоговорящего гида Сагына. Интересно рассказывал и, вообще был сама любезность. Англоговорящий гид девушка тоже проявила себя выше всех похвал! Словом, экскурсию буду однозначно рекомендовать друзьям и знакомым

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Выездные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
  2. Заповедный Дальян: групповая экскурсия из Бодрума
  3. Групповая экскурсия из Бодрума в Эфес
  4. Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
  5. Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
Какие места ещё посмотреть в Бодруме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Памуккале
Сколько стоит экскурсия по Бодруму в июне 2024
Сейчас в Бодруме в категории "Выездные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 55 до 385 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
Экскурсии по окрестностям Бодрума и местам Турции в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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