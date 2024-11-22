3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Бодрум! (на вашем автомобиле)
Бодрум очарует вас своими цветущими улицами, белыми домами и морскими панорамами. Узнайте историю Галикарнаса и насладитесь видами с Белых ветряных мельниц
Завтра в 09:30
7 дек в 09:30
€200 за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вокруг Бодрума: Погружение в Деревенскую Культуру и Ремесла
Познакомьтесь с живописными деревнями Бодрума, где традиции и ремесла передаются из поколения в поколение
Начало: Отель
€398 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная пешая экскурсия по cтарому городу - Merhaba Bodrum
Начало: По договоренности
Расписание: экскурсия проводиться не в жаркое время. каждый день в 16:30
9 дек в 16:30
10 дек в 16:30
€220 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия22 ноября 2024Мы с мужем приехали на короткие каникулы в Бодрум, и как же я благодарна Джемилю, за то что он подарил
- ККсения5 ноября 2024Прекрасный экскурсовод. Замечательная экскурсия. Все было увлекательно и познавательно. Комфортный автомобиль и первоклассный водитель.
- ЕЕкатерина13 октября 2024Огромное спасибо за прекрасный день! Экскурсия просто замечательная, очень насыщенная, полезная и дает возможность познакомиться с городом. Отдельное спасибо за адаптацию
- ТТатьяна6 сентября 2024Все очень понравилось. Легко, красиво, вкусно. Все как мы любим. Мои глазоньки насладились 😍 получила очень много положительных эмоций и впечатлений
- ААлександр6 сентября 2024Очень интересная экскурсия, и прекрасный экскурсовод. За 4 часа мы успели познакомиться с деревенской культурой юго-запада Турции. Фабрика производства масла - очень
- ННаталья10 августа 2024Остались самые приятные впечатления от экскурсии! Спасибо Ильмире за организацию дня, комфортные условия и содержательную прогулку по основным достопримечательностям города.
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Бодруму в декабре 2024
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