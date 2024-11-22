Обзорные и познавательные экскурсии Бодрума

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Бодруме, цены от €200. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Знакомьтесь, Бодрум
Пешая
26 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Бодрум! (на вашем автомобиле)
Бодрум очарует вас своими цветущими улицами, белыми домами и морскими панорамами. Узнайте историю Галикарнаса и насладитесь видами с Белых ветряных мельниц
Завтра в 09:30
7 дек в 09:30
200 за всё до 10 чел.
Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
На машине
6 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вокруг Бодрума: Погружение в Деревенскую Культуру и Ремесла
Познакомьтесь с живописными деревнями Бодрума, где традиции и ремесла передаются из поколения в поколение
Начало: Отель
398 за всё до 6 чел.
Обзорная пешая экскурсия по cтарому городу - Merhaba Bodrum
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная пешая экскурсия по cтарому городу - Merhaba Bodrum
Начало: По договоренности
Расписание: экскурсия проводиться не в жаркое время. каждый день в 16:30
9 дек в 16:30
10 дек в 16:30
220 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    22 ноября 2024
    Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
    Мы с мужем приехали на короткие каникулы в Бодрум, и как же я благодарна Джемилю, за то что он подарил
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    нам такие впечатления, и такой незабываемый день! Это была не обычная экскурсия, а ощущение что нас принимает наш добрый местный друг, который рад поделиться и показать самые интересные места Бодрума. Он забрал нас на своей машине из отеля и мы отправились в путешествие. Первое, куда мы приехали, была оливковая ферма. Нас встречала сама хозяйка и рассказывала все особенности, историю и технологию производства масла. Я другими глазами посмотрела на оливковое масло, и теперь, действительно стала в нем разбираться. Ведь мы всё дегустировали, и информация подкреплялись вкусами и ароматами. После мы были на производстве ковров, и это тоже очень ценный опыт и знания вообще как оказывается делаются ковры, в чем их разница. На удивление, при таком количестве информации мы совсем не устали. И в завершении, и, наверное, я бы сказала что это номер 1 в нашем рейтинге, мы приехали на небольшую частную винодельню. Это просто восторг, не передать словами! Ни одного туриста, большой дом хозяина винодельни, в котором нас любезно встретили и пригласили на террасу, с которой открывается роскошный вид на виноградники. Усидеть невозможно, и мы сразу спустились и стали гулять среди них. Это как в кино, ты идешь и срываешь полные сока темные гроздья винограда, сразу кладешь в рот, и это феерично! Мы набрали его конечно, все что уместилось в руках:) и нас пригласили на дегустацию. Сам хозяин сел с нами за большой деревянный стол и мы как старые друзья, расспрашивали его обо всем. Он рассказал необычную историю как он к этому пришел, как строится процесс, какие есть сорта и в чем разница. Мы продегустировали 5 вкуснейших вин, к ним подавали сыр и хлебные палочки. Встретили очень красивый закат. День полный впечатлений, ощущений, вкусов и запахов! Огромное спасибо Джемилю за дело, которое он делает и вкладывает столько души!

    Мы с мужем приехали на короткие каникулы в Бодрум, и как же я благодарна Джемилю, заМы с мужем приехали на короткие каникулы в Бодрум, и как же я благодарна Джемилю, заМы с мужем приехали на короткие каникулы в Бодрум, и как же я благодарна Джемилю, заМы с мужем приехали на короткие каникулы в Бодрум, и как же я благодарна Джемилю, заМы с мужем приехали на короткие каникулы в Бодрум, и как же я благодарна Джемилю, заМы с мужем приехали на короткие каникулы в Бодрум, и как же я благодарна Джемилю, заМы с мужем приехали на короткие каникулы в Бодрум, и как же я благодарна Джемилю, заМы с мужем приехали на короткие каникулы в Бодрум, и как же я благодарна Джемилю, заМы с мужем приехали на короткие каникулы в Бодрум, и как же я благодарна Джемилю, заМы с мужем приехали на короткие каникулы в Бодрум, и как же я благодарна Джемилю, за
  • К
    Ксения
    5 ноября 2024
    Знакомьтесь, Бодрум
    Прекрасный экскурсовод. Замечательная экскурсия. Все было увлекательно и познавательно. Комфортный автомобиль и первоклассный водитель.
    Прекрасный экскурсовод. Замечательная экскурсия. Все было увлекательно и познавательно. Комфортный автомобиль и первоклассный водительПрекрасный экскурсовод. Замечательная экскурсия. Все было увлекательно и познавательно. Комфортный автомобиль и первоклассный водительПрекрасный экскурсовод. Замечательная экскурсия. Все было увлекательно и познавательно. Комфортный автомобиль и первоклассный водительПрекрасный экскурсовод. Замечательная экскурсия. Все было увлекательно и познавательно. Комфортный автомобиль и первоклассный водительПрекрасный экскурсовод. Замечательная экскурсия. Все было увлекательно и познавательно. Комфортный автомобиль и первоклассный водитель
  • Е
    Екатерина
    13 октября 2024
    Знакомьтесь, Бодрум
    Огромное спасибо за прекрасный день! Экскурсия просто замечательная, очень насыщенная, полезная и дает возможность познакомиться с городом. Отдельное спасибо за адаптацию
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    под особенность нашей группы: экскурсии с тоддлером - это повышенный уровень сложности и для гида, и для нас самих, но все прошло замечательно

    Огромное спасибо за прекрасный день! Экскурсия просто замечательная, очень насыщенная, полезная и дает возможность познакомиться с городомОгромное спасибо за прекрасный день! Экскурсия просто замечательная, очень насыщенная, полезная и дает возможность познакомиться с городомОгромное спасибо за прекрасный день! Экскурсия просто замечательная, очень насыщенная, полезная и дает возможность познакомиться с городомОгромное спасибо за прекрасный день! Экскурсия просто замечательная, очень насыщенная, полезная и дает возможность познакомиться с городомОгромное спасибо за прекрасный день! Экскурсия просто замечательная, очень насыщенная, полезная и дает возможность познакомиться с городомОгромное спасибо за прекрасный день! Экскурсия просто замечательная, очень насыщенная, полезная и дает возможность познакомиться с городомОгромное спасибо за прекрасный день! Экскурсия просто замечательная, очень насыщенная, полезная и дает возможность познакомиться с городом
  • Т
    Татьяна
    6 сентября 2024
    Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
    Все очень понравилось. Легко, красиво, вкусно. Все как мы любим. Мои глазоньки насладились 😍 получила очень много положительных эмоций и впечатлений
    Все очень понравилось. Легко, красиво, вкусно. Все как мы любим. Мои глазоньки насладились 😍 получила очень много положительных эмоций и впечатленийВсе очень понравилось. Легко, красиво, вкусно. Все как мы любим. Мои глазоньки насладились 😍 получила очень много положительных эмоций и впечатленийВсе очень понравилось. Легко, красиво, вкусно. Все как мы любим. Мои глазоньки насладились 😍 получила очень много положительных эмоций и впечатленийВсе очень понравилось. Легко, красиво, вкусно. Все как мы любим. Мои глазоньки насладились 😍 получила очень много положительных эмоций и впечатленийВсе очень понравилось. Легко, красиво, вкусно. Все как мы любим. Мои глазоньки насладились 😍 получила очень много положительных эмоций и впечатленийВсе очень понравилось. Легко, красиво, вкусно. Все как мы любим. Мои глазоньки насладились 😍 получила очень много положительных эмоций и впечатленийВсе очень понравилось. Легко, красиво, вкусно. Все как мы любим. Мои глазоньки насладились 😍 получила очень много положительных эмоций и впечатленийВсе очень понравилось. Легко, красиво, вкусно. Все как мы любим. Мои глазоньки насладились 😍 получила очень много положительных эмоций и впечатленийВсе очень понравилось. Легко, красиво, вкусно. Все как мы любим. Мои глазоньки насладились 😍 получила очень много положительных эмоций и впечатленийВсе очень понравилось. Легко, красиво, вкусно. Все как мы любим. Мои глазоньки насладились 😍 получила очень много положительных эмоций и впечатлений
  • А
    Александр
    6 сентября 2024
    Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
    Очень интересная экскурсия, и прекрасный экскурсовод. За 4 часа мы успели познакомиться с деревенской культурой юго-запада Турции. Фабрика производства масла - очень
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    мило и по-домашнему. По возможности съездите туда в октябре-январе, когда идёт сбор оливок и приготовление масла. Фабрика ковров - безумно красиво и разноцветно, очень аутентично и интересно. Винодельня - Тосканские виды и погружение в оазис тишины и покоя. И везде очень гостеприимные люди. Джемиль - очень приятный в общении и эрудированный гид, ведёт экскурсию с учётом наших интересов. Узнали много нового и об истории Анатолии, и о народных промыслах. Занимательно было и для взрослых, и для детей.

    Очень интересная экскурсия, и прекрасный экскурсоводОчень интересная экскурсия, и прекрасный экскурсоводОчень интересная экскурсия, и прекрасный экскурсоводОчень интересная экскурсия, и прекрасный экскурсовод
  • Н
    Наталья
    10 августа 2024
    Знакомьтесь, Бодрум
    Остались самые приятные впечатления от экскурсии! Спасибо Ильмире за организацию дня, комфортные условия и содержательную прогулку по основным достопримечательностям города.
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    К своему стыду мы не знали, что Бодрум — это не просто курорт с шикарной природой и дивным морем. Теперь знаем)

    Остались самые приятные впечатления от экскурсии! Спасибо Ильмире за организацию дня, комфортные условия и содержательную прогулкуОстались самые приятные впечатления от экскурсии! Спасибо Ильмире за организацию дня, комфортные условия и содержательную прогулкуОстались самые приятные впечатления от экскурсии! Спасибо Ильмире за организацию дня, комфортные условия и содержательную прогулкуОстались самые приятные впечатления от экскурсии! Спасибо Ильмире за организацию дня, комфортные условия и содержательную прогулкуОстались самые приятные впечатления от экскурсии! Спасибо Ильмире за организацию дня, комфортные условия и содержательную прогулкуОстались самые приятные впечатления от экскурсии! Спасибо Ильмире за организацию дня, комфортные условия и содержательную прогулкуОстались самые приятные впечатления от экскурсии! Спасибо Ильмире за организацию дня, комфортные условия и содержательную прогулкуОстались самые приятные впечатления от экскурсии! Спасибо Ильмире за организацию дня, комфортные условия и содержательную прогулкуОстались самые приятные впечатления от экскурсии! Спасибо Ильмире за организацию дня, комфортные условия и содержательную прогулкуОстались самые приятные впечатления от экскурсии! Спасибо Ильмире за организацию дня, комфортные условия и содержательную прогулку

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бодруме
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
  3. Обзорная пешая экскурсия по cтарому городу - Merhaba Bodrum
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Сколько стоит экскурсия по Бодруму в декабре 2024
Сейчас в Бодруме в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 398. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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