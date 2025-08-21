Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Бурса: история, культура и достопримечательности
Парк Топхане: усыпальница основателя Османской империи, крепостные стены и панорамный вид на Бурсу. Узнайте больше о богатой истории города
Начало: В парке Топхане
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€155 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
Познакомиться с архитектурой и историей первой столицы Османской империи
Начало: У вашего отеля в Бурсе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день
Погрузитесь в атмосферу османского средневековья, посетив главные достопримечательности Бурсы и деревню Джумалыкызык. Комфортный автопешеходный формат
Завтра в 08:30
11 дек в 08:00
€230 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EElena21 августа 2025Нам понравилось)
- AAndrei25 июля 2025Foarte plăcut ghid,amabil,povestește foarte interesant,știe bine meseria sa,sper sa ne mai întoarcem in Turcia si ne face excursii in alte
- ММарика28 марта 2025"И носило меня… от Амура до Туркестана". ©
… И в Бурсе мы побывали на экскурсии. В Бурсу можно только с
- ААнна6 февраля 2025Прекрасная экскурсия, мы получили удовольствие всей семьей. Очень интересное наполнение, много объектов при этом мы нигде не медлили оперативно передвигались,
- ВВиктория30 ноября 2024Благодарим Мухаммеда Али за прекрасную, Познавательную и очень насыщенную экскурсию, Расставлены правильные акценты на основные достопримечательности, с глубоким знанием истории, Будем рады встрече на других экскурсиях и рекомендуем друзьям, с благодарностью Виктория и Валерий.
- ААнна29 июня 2024Провели чудесный день с Мухаммедом в Бурсе! Мы попали в этот город практически случайно, решили взять экскурсию и остались очень
Ответы на вопросы от путешественников по Бурсе в категории «Необычные дома»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бурсе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Бурсе в декабре 2025
Сейчас в Бурсе в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 250. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Бурсе на 2025 год по теме «Необычные дома», 31 ⭐ отзыв, цены от €155. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль