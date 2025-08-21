Мои заказы

Необычные дома в Бурсе

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Бурсе, цены от €155. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Бурса
Пешая
4 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Бурса: история, культура и достопримечательности
Парк Топхане: усыпальница основателя Османской империи, крепостные стены и панорамный вид на Бурсу. Узнайте больше о богатой истории города
Начало: В парке Топхане
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€155 за всё до 6 чел.
Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
На машине
6 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
Познакомиться с архитектурой и историей первой столицы Османской империи
Начало: У вашего отеля в Бурсе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день (на вашем авто)
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день
Погрузитесь в атмосферу османского средневековья, посетив главные достопримечательности Бурсы и деревню Джумалыкызык. Комфортный автопешеходный формат
Завтра в 08:30
11 дек в 08:00
€230 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    21 августа 2025
    Бурса и колоритная османская деревня за 1 день (на вашем авто)
    Нам понравилось)
  • A
    Andrei
    25 июля 2025
    Бурса и колоритная османская деревня за 1 день (на вашем авто)
    Foarte plăcut ghid,amabil,povestește foarte interesant,știe bine meseria sa,sper sa ne mai întoarcem in Turcia si ne face excursii in alte
    читать дальше

    orașe.
    Очень приятный гид, добрый, рассказывает очень интересные истории, хорошо знает свою работу, надеюсь мы ещё вернёмся в Турцию и он проведёт для нас экскурсии в другие города.

  • М
    Марика
    28 марта 2025
    Бурса и колоритная османская деревня за 1 день (на вашем авто)
    "И носило меня… от Амура до Туркестана". ©
    … И в Бурсе мы побывали на экскурсии. В Бурсу можно только с
    читать дальше

    экскурсией, поскольку дистанции там огромного размера, с общественным транспортом без поллитры не разберёшься, на такси можно разориться. А так и деревню - памятник ЮНЕСКО - которая торчит на своем месте ещё со времён Османа Гази, посмотрели, и мечеть Улу Джами с 20 куполами и фонтаном для омовения внутри, и попили кофе у подножия Улудага, где растет дерево чинар, посаженный ещё Орханом Гази - дерево, которое пережило зарождение, расцвет, закат и окончательный распад Османской империи. Послушали историю, легенды, местные байки, запутались в султанах. Крупно повезло с гидом - русский как родной, практически без акцента и речевых ошибок. Очень эрудированный и четко улавливающий чаяния слушателей. Даже супруг мой Орденоносный не сильно кривился, хотя обычно он гидов на дух не выносит, поскольку историк, а экскурсоводов часто заносит на поворотах.
    Но не в этом случае, Хвала Аллаху. Не без огрехов, но они вызваны скорее любовью и гордостью за походы Османов. Хочется порой приукрасить - почему нет?
    … Забавно получилось в Мурадие. Известно, что Султан Мурад повелел не устанавливать кенотаф и сделать тюрбе без потолка, чтобы на его могилу и могилу его любимого сына Алаэддина бесперечь поливали атмосферные осадки. Ну, ок. Могила Мурада действительно без кенотафа и в тюрбе дырка в потолке, впрочем, заделанная плексигласом. А вот с шехзаде Алаэддином вышла промашка - на могиле, возле которой написано, что здесь покоится шехзаде Алаэддин, возвышается кенотаф, а нет кенотафа на могиле чьей-то дочери. Наш гид завис вместе с нами. Загадка турецкой души….
    … В сухом остатке, очень рекомендую именно этого гида - организовал встречу у парома, порекомендовал, где кофе попить, где поесть аутентичное блюдо, рассказал много интересного. Как в гости к хорошему человеку приехали, а не просто на оплаченную экскурсию.

  • А
    Анна
    6 февраля 2025
    Бурса и колоритная османская деревня за 1 день (на вашем авто)
    Прекрасная экскурсия, мы получили удовольствие всей семьей. Очень интересное наполнение, много объектов при этом мы нигде не медлили оперативно передвигались,
    читать дальше

    спасибо водителю за пунктуальность. Конечно отдельное спасибо нашему гиду Мухаммеду - знает и любит историю, рассказывает с удовольствием. Единственно, наше время отъезда было ограничено кораблем в Стамбул, поэтому небольшую часть программы пришлось оставить за кадром, но это исключительно наше решение. Совет - если приплываете в Бурсу заложите +1 час к заявленному экскурсионному времени, что бы все успеть 🙌

  • В
    Виктория
    30 ноября 2024
    Бурса и колоритная османская деревня за 1 день (на вашем авто)
    Благодарим Мухаммеда Али за прекрасную, Познавательную и очень насыщенную экскурсию, Расставлены правильные акценты на основные достопримечательности, с глубоким знанием истории, Будем рады встрече на других экскурсиях и рекомендуем друзьям, с благодарностью Виктория и Валерий.
    Благодарим Мухаммеда Али за прекрасную, Познавательную и очень насыщенную экскурсию, Расставлены правильные акценты на основные достопримечательностиБлагодарим Мухаммеда Али за прекрасную, Познавательную и очень насыщенную экскурсию, Расставлены правильные акценты на основные достопримечательностиБлагодарим Мухаммеда Али за прекрасную, Познавательную и очень насыщенную экскурсию, Расставлены правильные акценты на основные достопримечательностиБлагодарим Мухаммеда Али за прекрасную, Познавательную и очень насыщенную экскурсию, Расставлены правильные акценты на основные достопримечательностиБлагодарим Мухаммеда Али за прекрасную, Познавательную и очень насыщенную экскурсию, Расставлены правильные акценты на основные достопримечательности
  • А
    Анна
    29 июня 2024
    Бурса и колоритная османская деревня за 1 день (на вашем авто)
    Провели чудесный день с Мухаммедом в Бурсе! Мы попали в этот город практически случайно, решили взять экскурсию и остались очень
    читать дальше

    довольны, ни грамма не пожалели, что приехали сюда! Мухаммед - очень знающий, увлеченный, замечательный рассказчик, русский язык для него фактически родной. Никаких проблем с пониманием не возникало. Маршрут составлен очень грамотно, ноль нареканий. Город интересный, в каком-то смысле колыбель Османской империи. Местные вкусности выше любых похвал. Мухаммед провел с нами целый день, все время внимательный и тактичный, встретил нас и проводил, показал не только город, но и старую Османскую деревню, и свозил на гору с замечательным видом. Огромное спасибо и крайне рекомендуем побывать в Бурсе с Мухаммедом!

Ответы на вопросы от путешественников по Бурсе в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бурсе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Бурса
  2. Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
  3. Бурса и колоритная османская деревня за 1 день (на вашем авто)
Сколько стоит экскурсия по Бурсе в декабре 2025
Сейчас в Бурсе в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 250. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Бурсе на 2025 год по теме «Необычные дома», 31 ⭐ отзыв, цены от €155. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль