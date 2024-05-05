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прямо на выходе из вокзала. Побывали в музее-панораме, узнали подробно об истории Прусы, Османе Гази, Мехмеде Челеби, но при этом Нури нас не перегрузил фактами, а живо и интересно рассказал о фигурах в истории. Погуляли по городу, были в гробницах султанов, в Улу Джами, на уникальном мосту, в галерее художника и пили яблочный чай в маленьком тайном садике. Экскурсия шла 7 часов, но время пролетело незаметно! Также вкусно пообедали с видом на город в Топхане, и застали смену караула, прошли через древний базар. Очень рады что провели день в Бурсе с командой Нури, много классных впечатлений. Гид любит свой город, отлично его знает и может рассказать обо всем. Посоветовал на будущее много других мест, которые за один день посмотреть нереально. Пунктуально, интересно, комфортно, живо, всем рекомендую!