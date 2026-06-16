Побережье в районе Каша сочетает уют, роскошь и природную красоту.
Вас ждут морская прогулка на деревянной яхте, знакомство с историей ликийского саркофага и отдых на живописном пляже Капуташ.
Вас ждут морская прогулка на деревянной яхте, знакомство с историей ликийского саркофага и отдых на живописном пляже Капуташ.
Описание экскурсии
10:30— встреча и трансфер
12:00 — панорамная остановка. Фотопауза с захватывающим видом на город Каш, 15 минут
Древний ликийский саркофаг. Короткая остановка у исторического памятника — величественного саркофага, сохранившегося с античных времён
Свободное время в Каше (1 ч). Вы прогуляетесь по живописным улочкам, посмотрите сувениры или просто насладитесь атмосферой.
Прогулка на яхте (1 ч 45 мин). Почти два часа морской прогулки вдоль побережья Каша на деревянной яхте. Включает обед на борту и остановку для купания.
15:00 — пляж Капуташ (1,5 ч). Остановка на одном из красивейших пляжей Турции. Время на отдых и купание
17:00–17:30 — отправление обратно
20:30–21:00 — прибытие в места Демре
Вы узнаете:
- почему порт называли Антифеллос и как он стал пристанищем для пиратов
- зачем в древности строили «дома мёртвых» на скалах и почему они были выше домов живых
- как Каш превратился из рыбацкой деревни в модный курорт, сохранив аутентичность
- почему деревянные яхты стали символом побережья
- как местные рыбаки предсказывают погоду по облакам и волнам
- какие приметы до сих пор соблюдают капитаны
- как сформировался уникальный каньон с водопадом прямо в море
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Трансфера из отелей нет. Встретим на главной дороге
- От центра Демре до Каш 50 км (около 1,5 часов с остановками)
- С вами будет один из гидов-историков нашей команды
- Транспорт зависит от количества путешественников
- Программа может меняться в зависимости от погодных или организационных условий — решение принимает гид на месте
- Включён один шопинг-заезд
Что входит в стоимость
- Сопровождение русскоговорящего гида
- Страховой полис на время экскурсии
- Обед на яхте (барбекю: рыба или курица, салаты, закуски)
- Вода, чай, печенье, сезонные фрукты на яхте
- Вход на пляж Капуташ
Дополнительно оплачивается (по желанию)
- Личные расходы, напитки
- Завтрак (можете взять с собой ланч-бокс из отеля)
- Лежаки и матрасы на пляже Капуташ (по €3 каждый)
в будние дни в 10:30, в субботу в 10:00, в воскресенье в 11:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|До 3 лет (с посадочным местом)
|€15
|От 4 до 7 лет
|€45
|От 8 лет и старше
|€61
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Главная дорога
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:30, в субботу в 10:00, в воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 54 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Демре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12652 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
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